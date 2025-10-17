ETV Bharat / international

మరోసారి భేటీకానున్న ట్రంప్, పుతిన్- రష్యా-ఉక్రెయిన్ ముగింపుపై ఫోన్‌లో సుదీర్ఘ సంభాషణ

రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌తో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ఫోన్ సంభాషణ- రష్యా-ఉక్రెయిన్ ముగింపుపై చర్చలు- బుడాపెస్ట్‌లో భేటీ కానున్న ఇరువురు దేశాధినేతలు

Trump, Putin
Trump, Putin (AFP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 17, 2025 at 6:58 AM IST

3 Min Read
Trump On Call With Putin: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి ముగింపు పలికే దిశగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో కీలక అడుగు వేశారు. గతంలో అలస్కాలో జరిగిన భేటీలో శాంతి ఒప్పందం కుదరలేదు. ఈ క్రమంలో నిలిచిపోయిన ఉక్రెయిన్- రష్యా మధ్య శాంతి చర్చలను ట్రంప్ మరోసారి పునఃప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు గురువారం(అమెరికా కాలమానం ప్రకారం) రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు ట్రంప్ కాల్ చేశారు. ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధం ముగింపుపై చర్చించారు. ఈ వివరాలను తన సోషల్ మీడియా వేదిక 'ట్రూత్ సోషల్'లో ట్రంప్ పంచుకున్నారు. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీతో శుక్రవారం భేటీ కానున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒకరోజు ముందు పుతిన్‌తో ట్రంప్ మాట్లాడటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నది.

రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి చర్చల కోసం తాను పుతిన్ హంగేరీ రాజధాని బుడాపెస్ట్‌లో కలుసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని ట్రంప్ వివరించారు. ఈ భేటీలోయుద్ధ ముగింపుపై చర్చిస్తామన్నారు. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ మాట్లాడుతూ పుతిన్‌తో ఫోన్ సంభాషణ చాలా ఫలప్రదంగా జరిగినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ చర్చల ఫలితంగా త్వరలోనే శాంతి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే గాజా శాంతి ఒప్పందంపై పుతిన అభినందనలు తెలిపారని ట్రంప్ వెల్లడించారు. మధ్యప్రాచ్య శాంతి ఒప్పందం రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు చర్చలకూ సానుకూలంగా పనిచేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

"నేను పుతిన్‌తో టెలిఫోన్‌లో మాట్లాడాను. మా సంభాషణ చాలా ఫలప్రదంగా జరిగింది. శతాబ్దాలుగా కలలుగన్న మధ్యప్రాచ్య శాంతి ఇప్పుడు సాధ్యమైందని పుతిన్ అన్నారు. మధ్యప్రాచ్యంలో సాధించిన విజయం రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపునకు ఊతం లభిస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను. మెలానియాకు పుతిన్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆమె చేస్తున్న సేవను ప్రశంసించారు"
-- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

వచ్చేవారం ఇరుదేశాల సలహాదారులు సమావేశం
ట్రంప్- పుతిన్ భేటీ కావడానికి ముందు రష్యా, అమెరికాకు చెందిన ఉన్నతస్థాయి అధికారులు సమావేశం అవుతారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశం వచ్చేవారం ఉంటుందని చెప్పారు. 'అమెరికా తరఫున ఈ చర్చలను విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో నేతృత్వం వహిస్తారు. సమావేశ స్థలం త్వరలో నిర్ణయిస్తాం' అని ట్రంప్ వివరించారు. అలాగే, శుక్రవారం ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీతో వైట్ హౌస్‌లో ట్రంప్ భేటీ కానున్నారు. ఈ సందర్భంగా పుతిన్‌తో జరిగిన ఫోన్ సంభాషణ వివరాలను తాను జెలెన్‌స్కీతో పంచుకోనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. అలాగే, రష్య- అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలపై పుతిన్‌తో ట్రంప్ చర్చించారు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్యాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలన్న అంశంపై కూడా విస్తృతంగా తాము చర్చించినట్లు తెలిపారు.

"నేను పుతిన్‌తో చేసిన సంభాషణ వివరాలు, ఇతర ముఖ్య అంశాలపై జెలెన్‌స్కీతో చర్చిస్తాను. ఈ రోజు జరిగిన కాల్ సంభాషణ చాలా పురోగతిని చూపించింది. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్యాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలన్న అంశంపై కూడా మా సంభాషణలో విస్తృతంగా చర్చించా"
-- డొనాల్డ్ ట్రంప్

ఇటీవల పుతిన్‌కు ట్రంప్ హెచ్చరిక!
ఇటీవల జెలెన్‌స్కీతో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ పుతిన్‌కు చివరి హెచ్చరిక ఇస్తానని పేర్కొన్నారు. 'పుతిన్ నిజంగా శాంతి చర్చలపై సీరియస్‌గా లేనట్లయితే, అమెరికా టొమాహాక్ దీర్ఘశ్రేణి క్షిపణులను ఉక్రెయిన్‌కు ఇస్తుంది' అని జెలెన్‌స్కీకి హామీ ఇచ్చారు. ఈ విషయాన్ని ట్రంప్ ఇటీవల ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో జర్నలిస్టులతో మాట్లాడిన సందర్భంలో వెల్లడించారు. టొమాహాక్‌ల క్షిపణులు వారి వైపు దూసుకెళ్లాలని రష్యా కోరుకుంటుందని తాను అయితే అనుకోవడం లేదని చెప్పారు. ఒకవేళ ఇదే ఇది యుద్ధంలో కొత్త దశ అవుతుందని తాను జెలెన్‌స్కీకి చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు.

భారత్​- రష్యా ఆర్థిక భాగస్వామ్యానికి ఎలాంటి ముప్పు లేదు : మాస్కో

రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంలో వెనక్కి తగ్గారా? ఐరోపా దేశాలను అందుకే ముందుపెడుతున్నారా?

