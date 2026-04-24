అమెరికా ఒత్తిడి దౌత్యం- ఇరాన్పై కఠిన వైఖరి- ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ కాల్పుల విరమణ పొడిగింపు
ఇజ్రాయెల్- లెబనాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణకు మరో మూడు వారాల పొడిగింపు- ఇరాన్పై అణ్వాయుధాల విషయంలో కఠిన హెచ్చరికలు- హర్మూజ్ జలసంధిపై అమెరికా నియంత్రణ ఉందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు
Published : April 24, 2026 at 7:04 AM IST
Trump On Iran : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజా వ్యాఖ్యలు మరోసారి చర్చనీయాంశమయ్యాయి. పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపై ఆయన చేసిన ప్రకటనలు, ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్– లెబనాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ, అలాగే ఇరాన్పై అమెరికా వైఖరి గురించి చెప్పిన విషయాలు ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
వైట్ హౌస్లో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని మరో మూడు వారాల పాటు పొడిగించేందుకు రెండు దేశాలు అంగీకరించాయని వెల్లడించారు. ఆ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు రెండు దేశాల ఉన్నతాధికారులతో సమావేశాలు జరిగినట్లు చెప్పారు. త్వరలోనే లెబనాన్ అధ్యక్షుడు, ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి అమెరికాకు రావచ్చని ఆయన సూచించారు.
"ఇంకా మూడు వారాల పాటు కాల్పులు నిలిపివేయాలని అంగీకరించారు. ఇది కొనసాగుతుందో లేదో చూడాలి. కానీ హెజ్బొల్లా అంశం ఇంకా ఆందోళన కలిగిస్తోంది" అని ట్రంప్ అన్నారు. లెబనాన్కు అమెరికా సహకారం అందించి, హిజ్బుల్లా నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ అంశంపై ట్రంప్ మరింత కఠినంగా స్పందించారు. అణ్వాయుధాల వినియోగంపై ప్రశ్నించగా, "అటువంటి ఆయుధాలు ఎవరూ ఉపయోగించకూడదు" అని స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి అమెరికా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించదని ఆయన మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు. ఇరాన్పై ఒత్తిడి పెంచేందుకు అమెరికా వివిధ చర్యలు తీసుకుంటోందని ట్రంప్ వివరించారు. ముఖ్యంగా హోర్ముజ్ జలసంధిపై తమకు పూర్తి నియంత్రణ ఉందని, అవసరమైతే దానిని మూసివేయగల సామర్థ్యం తమకు ఉందని చెప్పారు.
ఓపికతో ఉన్నానన్న ట్రంప్
"ఇప్పుడు జలసంధి మూసి ఉంది. ఒప్పందం కుదిరితేనే మళ్లీ తెరవబడుతుంది" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ చర్యల కారణంగా ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఆయిల్ ఎగుమతులు నిలిచిపోవడంతో ఇరాన్కు భారీ నష్టం జరుగుతోందని చెప్పారు. "రోజుకు వందల మిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం కోల్పోతున్నారు. ఇది వారిపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది" అని అన్నారు. అమెరికా ప్రస్తుతం శక్తిమంతమైన ఆర్థిక స్థితిలో ఉందని, ఆయిల్ కొరత ఏమీ లేదని ట్రంప్ తెలిపారు. ఇతర దేశాల నుంచి కూడా ఆయిల్ సరఫరా పెరుగుతోందని చెప్పారు. హోర్ముజ్ మార్గాన్ని తప్పించుకుని అమెరికా వైపు నౌకలు మళ్లుతున్నాయని వెల్లడించారు. ఇరాన్తో చర్చల విషయంపై ట్రంప్ ఓపికతో ఉన్నట్లు తెలిపారు. "నన్ను తొందరపెట్టొద్దు. సరైన ఒప్పందం కావాలి. ఇప్పుడే ఒప్పందం కుదుర్చుకోవచ్చు, కానీ అది దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగపడాలి" అని అన్నారు. అవసరమైతే మిగిలిన లక్ష్యాలపై సైనిక చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
ఇరాన్ సైనిక శక్తి ఇప్పటికే బలహీనపడిందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. నౌకాదళం, వైమానిక దళం, రాడార్ వ్యవస్థలు దెబ్బతిన్నాయని చెప్పారు. దేశ నాయకత్వంలో కూడా అస్థిరత ఉందని పేర్కొన్నారు. "వారికి నాయకత్వం స్పష్టంగా లేదు. అంతర్గతంగా విభేదాలు ఉన్నాయి" అని అన్నారు. ఇక ఇరాన్కు మద్దతు ఇస్తున్న హెజ్బొల్లా వంటి సంస్థలపై కూడా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందేనని ట్రంప్ చెప్పారు. ఇరాన్ నుంచి వచ్చే నిధులను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని స్పష్టం చేశారు.
మానవతా అంశాల్లో కూడా అమెరికా జోక్యం
ఇటీవల ఇరాన్ కొన్ని దేశాలపై దాడులకు పాల్పడిందన్న వార్తలపై కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ వంటి దేశాలపై దాడులు చేయడం పెద్ద తప్పిదమని అన్నారు. "అలాంటి చర్యలు పరిస్థితిని మరింత విషమం చేస్తాయి" అని హెచ్చరించారు. మరోవైపు, మానవతా అంశాల్లో కూడా అమెరికా జోక్యం ఉందని ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్లో మరణశిక్ష ఎదుర్కొంటున్న కొందరు మహిళల విషయంలో అమెరికా అభ్యర్థన మేరకు ఆ శిక్షలను నిలిపివేసినట్లు చెప్పారు. కొందరిని విడుదల చేయనున్నట్లు కూడా తెలిపారు. మొత్తంగా చూస్తే, ఇజ్రాయెల్–లెబనాన్ మధ్య తాత్కాలిక శాంతి కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఇరాన్ అంశం పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలను కొనసాగిస్తోందని స్పష్టమవుతోంది. అమెరికా ఒత్తిడి దౌత్యం, ఆర్థిక, సైనిక వ్యూహాలు ఈ ప్రాంత భవిష్యత్ను నిర్ణయించే కీలక అంశాలుగా మారుతున్నాయి.