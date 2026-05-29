ETV Bharat / international

ఇరాన్‌తో శాంతి ఒప్పందంపై ట్రంప్ కీలక ప్రకటన- వైట్‌హౌస్​లో ఉన్నతస్థాయి సమావేశం

ఇరాన్​తో శాంతి ఒప్పందంపై కీలక ముందడుగు- వైట్ హౌస్​లో ట్రంప్ ఉన్నతస్థాయి సమావేశం- ఈ భేటీపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ

Trump
Trump (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 29, 2026 at 10:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump on peace deal with Iran: అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధంతో పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలో వైట్ హౌస్ వేదికగా కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలకు స్వస్తి పలికేలా, వాషింగ్టన్- టెహ్రాన్ మధ్య ప్రతిపాదిత చారిత్రాత్మక శాంతి ఒప్పందం గురించి చర్చించేందుకు యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ రంగంలోకి దిగారు. శాంతి ఒప్పందంపై తుది నిర్ణయం తీసుకునేందుకు తాను వైట్‌హౌస్‌లోని కీలకమైన ‘సిట్యుయేషన్ రూమ్’కు వెళ్తున్నట్లు ట్రంప్ స్వయంగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియా వేదిక ‘ట్రూత్ సోషల్’ వేదికగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.

ఈ కీలక భేటీలో ఇరాన్ ప్రతిపాదించిన అంతర్జాతీయ శాంతి ఒప్పందాన్ని ఆమోదించాలా? లేదా? అనే దానిపై అమెరికా తన తుది నిర్ణయాన్ని వెల్లడించనుంది. ఇదే సమయంలో నౌకాదళ దిగ్బంధనం తొలగించడానికి, పశ్చిమాసియాలో శాంతిని పునరుద్ధరించడానికి అమెరికా సైతం ఇరాన్ ముందు కొన్ని కీలక డిమాండ్లను ఉంచింది. శాంతి ఒప్పందానికి అమెరికా అంగీకరించాలంటే ఇరాన్ తప్పనిసరిగా పలు షరతులకు ఒప్పుకొని తీరాల్సిందేనని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. కొన్ని అంశాల్లో మాత్రమే ఇరు దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదని, అయితే మిగతా విషయాలపై ఇరు దేశాలు ఒక అంగీకారానికి వచ్చినట్లు ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు.

ఇరాన్ తన అణు ఆయుధాల పరిశోధనలను పూర్తిగా వదులుకోవాలని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో ఎప్పటికీ అణుబాంబును లేదా అణ్వాయుధ సామగ్రిని తయారు చేయబోమని అంతర్జాతీయ సమాజానికి ఇరాన్ స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఇదే సమయంలో ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన మార్గమైన హార్ముజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ ఎలాంటి ఆంక్షలు విధించకూడదని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఎటువంటి సుంకాలు లేదా పన్నులు వసూలు చేయకుండా అంతర్జాతీయ నౌకలన్నింటికీ స్వేచ్ఛా నౌకాయానం కోసం ఈ జలసంధిని శాశ్వతంగా తెరిచి ఉంచాలన్నారు. ఈ ఒప్పందంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమిటంటే, ఇరాన్‌కు అమెరికా ఎలాంటి ఆర్థిక ప్యాకేజీలను లేదా నిధులను ప్రకటించలేదు. తదుపరి నోటీసు వచ్చే వరకు ఎలాంటి నగదు మార్పిడి లేదా ఆర్థిక లావాదేవీలు జరగవు అని ట్రంప్ కరాఖండిగా చెప్పారు.

అలాగే, సముద్ర గర్భంలో ఇరాన్ అమర్చిన మైన్లను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయాలని ఇరాన్​కు ట్రంప్ షరతు విధించారు. ఇప్పటికే అమెరికాకు చెందిన అధునాతన మైన్ స్వీపర్ నౌకల ద్వారా చాలా వరకు ప్రమాదకర మైన్లను తాము తొలగించామన్నారు. మిగిలిపోయిన మైన్లను ఇరాన్ తీసేయాలన్నారు. గతంలో అమెరికాకు చెందిన అత్యంత శక్తివంతమైన బీ2 బాంబర్ విమానాలు జరిపిన దాడుల కారణంగా, ఇరాన్ అణు పరీక్షల కొండలు భూగర్భంలోకి కుప్పకూలిపోయాయని, ఆ శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయిన ప్రమాదకరమైన ఇరాన్ అణు వ్యర్థాలను వెలికితీసి, వాటిని పూర్తిగా నాశనం చేసేందుకు అమెరికాకు ఇరాన్ సహకరించాలని ట్రంప్ కీలక షరతు విధించారు.

" శాంతి చర్చల భవిష్యత్తుపై తుది నిర్ణయం తీసుకునేందుకు నేను వైట్‌హౌస్ సిట్యుయేషన్ రూమ్‌కు వెళ్తున్నాను. ఇరాన్ వద్ద ఇకపై ఎలాంటి అణు ఆయుధాలు ఉండకూడదు. వారు తమ వద్ద ఉన్న భారీగా సమృద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలను పూర్తిగా వదులుకోవాలి. వ్యూహాత్మకంగా కీలకమైన 'హోర్ముజ్ జలసంధి'ని ఎలాంటి రుసుములు లేకుండా అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నౌకల రాకపోకల కోసం తక్షణమే పూర్తిగా తెరిచి ఉంచాలి. అలాగే, అక్కడ విధించిన నౌకాదళ దిగ్బంధనాలను తొలగించాలి, తద్వారా నిలిచిపోయిన నౌకలు తిరిగి తమ దేశాలకు చేరుకోవచ్చు. గత ఏడాది జరిగిన దాడుల వల్ల భూగర్భంలో పూడుకుపోయిన అణు వ్యర్థాలను అంతర్జాతీయ అణు ఇంధన సంస్థ సమన్వయంతో అమెరికా స్వయంగా వెలికితీసి నాశనం చేస్తుంది." - అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్

‘సిట్యుయేషన్ రూమ్’లో మీటింగ్ ఎందుకు?

అమెరికా అధ్యక్షుడు ఈ కీలక భేటీ కోసం ‘సిట్యుయేషన్ రూమ్’ను ఎంచుకున్నారు. దీంతో ఇప్పుడు దానిపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది. ఇంతకీ ఆ రూమ్​నే ట్రంప్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. వైట్‌హౌస్ భూగర్భంలో ఉండే ఈ గది అత్యంత సురక్షితమైనది. అత్యాధునిక కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది. సాధారణంగా అమెరికా సైన్యం ఏదైనా పెద్ద సైనిక చర్యకు పూనుకున్నప్పుడు లేదా దేశ భద్రతకు సంబంధించిన అత్యంత అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే అధ్యక్షుడు తన కీలక సలహాదారులు, రక్షణ శాఖాధికారులతో కలిసి ఇక్కడ సమావేశమవుతారు. ఇరాన్​తో శాంతి ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసేందుకు ట్రంప్ ఈ వేదికను ఎంచుకోవడం ద్వారా ఈ చర్చలకు ఆయన ప్రాధాన్యం ఇచ్చారనే విషయం అర్థమవుతుంది.

TAGGED:

TRUMP ON PEACE DEAL WITH IRAN
DONALD TRUMP SITUATION ROOM MEETING
TRUMP ON PEACE DEAL WITH IRAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.