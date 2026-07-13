ఇరాన్ రివెంజ్ లిస్ట్లో 13 మంది ప్రపంచ నేతలు- ట్రంప్, నెతన్యాహులే మెయిన్ టార్గెట్!
మోజ్తబా ఖమేనీ ప్రతీకార జ్వాలలు - 13 మంది ప్రపంచ నేతలతో రివెంజ్ లిస్ట్ తయారీ- ఆ లిస్ట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే?
Published : July 13, 2026 at 3:48 PM IST
Iran Revenge List : మాజీ సుప్రీం లీడర్ దివంగత అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హత్య తర్వాత అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ నేతలపై ఇరాన్ ప్రతీకారేచ్చతో రగిలిపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన కుమారుడు మోజ్తబా ఖమేనీ తన మొదటి బహిరంగ ప్రసంగం చేస్తూ, 13 మంది ప్రపంచ నేతలతో కూడిన ఒక 'రివెంజ్ లిస్టు'ను ప్రకటించారు. ఇరాన్ జాతీయ దినపత్రిక 'హమ్షాహ్రీ' శనివారం రాత్రి ఈ జాబితాను ఆన్లైన్లో ప్రచురించింది. ఈ రివెంజ్ లిస్ట్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
రివెంజ్ లిస్ట్లో ఉన్నది వీళ్లే!
ఈ రివెంజ్ లిస్ట్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ముఖాలపై స్నైపర్ గన్ గురిపెట్టినట్లు చూపించారు. మిగిలిన 11 మంది నేతలు ఆరెంజ్ కలర్ జైలు దుస్తుల్లో ఉన్నారు. ఆ 11 మందిలో బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ, జర్మనీ ఛాన్స్లర్ ఫ్రీడ్రిచ్ మెర్జ్, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో, అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్, అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ కమాండర్ బ్రాడ్ కూపర్, ఇజ్రాయెల్లో అమెరికా రాయబారి మైక్ హక్కబీ, ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాల చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఇయాల్ జమీర్, ఇజ్రాయెల్ విదేశాంగ మంత్రి గిడియాన్ సార్ ఉన్నారు.