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ఇరాన్​ రివెంజ్​​ లిస్ట్​లో 13 మంది ప్రపంచ నేతలు- ట్రంప్, నెతన్యాహులే మెయిన్ టార్గెట్​!

మోజ్తబా ఖమేనీ ప్రతీకార జ్వాలలు - 13 మంది ప్రపంచ నేతలతో రివెంజ్​ లిస్ట్ తయారీ- ఆ లిస్ట్​లో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే?

Trump, Netanyahu, Meloni
Trump, Netanyahu, Meloni (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 3:48 PM IST

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Iran Revenge List : మాజీ సుప్రీం లీడర్ దివంగత అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హత్య తర్వాత అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ నేతలపై ఇరాన్‌ ప్రతీకారేచ్చతో రగిలిపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన కుమారుడు మోజ్తబా ఖమేనీ తన మొదటి బహిరంగ ప్రసంగం చేస్తూ, 13 మంది ప్రపంచ నేతలతో కూడిన ఒక 'రివెంజ్​ లిస్టు'ను ప్రకటించారు. ఇరాన్ జాతీయ దినపత్రిక 'హమ్​షాహ్రీ' శనివారం రాత్రి ఈ జాబితాను ఆన్​లైన్​లో ప్రచురించింది. ఈ రివెంజ్ లిస్ట్​ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.

రివెంజ్ లిస్ట్​లో ఉన్నది వీళ్లే!
ఈ రివెంజ్ లిస్ట్​లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​, ఇజ్రాయెల్​ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ముఖాలపై స్నైపర్ గన్​ గురిపెట్టినట్లు చూపించారు. మిగిలిన 11 మంది నేతలు ఆరెంజ్ కలర్​ జైలు దుస్తుల్లో ఉన్నారు. ఆ 11 మందిలో బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్​, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్​, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ, జర్మనీ ఛాన్స్​లర్ ఫ్రీడ్రిచ్​ మెర్జ్​, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో, అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్​ హెగ్సెత్​, అమెరికా సెంట్రల్​ కమాండ్​ కమాండర్​ బ్రాడ్ కూపర్​, ఇజ్రాయెల్​లో అమెరికా రాయబారి మైక్​ హక్కబీ, ఇజ్రాయెల్​ రక్షణ దళాల చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్​ ఇయాల్​ జమీర్​, ఇజ్రాయెల్ విదేశాంగ మంత్రి గిడియాన్ సార్​ ఉన్నారు.

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