ఇరాన్పై ఒత్తిడి, సౌదీకి షరతులు, అణుశక్తిపై దూకుడు- ట్రంప్ వ్యూహం ఏంటి?
ఇరాన్తో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయన్న ట్రంప్- అవసరమైతే దాడులను మరింత తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరిక- సౌదీ అరేబియా అబ్రహాం ఒప్పందాల్లో చేరితేనే అణుఒప్పందానికి ఆమోదం- అమెరికాలో నాలుగు అధునాతన అణు రియాక్టర్ల అభివృద్ధిపై ట్రంప్ ప్రశంసలు
Published : July 25, 2026 at 7:41 AM IST
Donald Trump Announcements : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తన విదేశాంగ, రక్షణ, ఇంధన విధానాలపై స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఒకవైపు ఇరాన్పై సైనిక ఒత్తిడిని కొనసాగిస్తూనే మరోవైపు చర్చలకు కూడా తలుపులు తెరిచి ఉంచామని వెల్లడించారు. అదే సమయంలో సౌదీ అరేబియాతో కుదరబోయే పౌర అణుశక్తి ఒప్పందానికి కొత్త షరతులు విధించారు. అమెరికాలో అణుశక్తి పునరుజ్జీవనంపై కూడా కీలక ప్రకటనలు చేశారు.
వైట్ హౌస్లో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, ఇరాన్ విషయంలో తమ వద్ద రెండు మార్గాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న దాడులను ఇదే స్థాయిలో కొనసాగించవచ్చని, అవసరమైతే మరింత తీవ్రతరం చేసి ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా దెబ్బతీయవచ్చని పేర్కొన్నారు. అయితే మరోవైపు చర్చల ద్వారా పరిష్కారం సాధించడమే తెలివైన మార్గమని అభిప్రాయపడ్డారు. "మేం ప్రస్తుతం ఇరాన్తో మాట్లాడుతున్నాం. వాళ్లు ఒప్పందం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు. కానీ ఇంకా ఆ దశకు రాలేదు. సైనికంగా ముందుకెళ్లాలంటే మాకు సామర్థ్యం ఉంది. అవసరమైతే మరింత వేగంగా చర్యలు తీసుకుంటాం" అని ట్రంప్ అన్నారు. తాము ఇప్పటికీ తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని, పరిస్థితులను పరిశీలిస్తున్నామని వెల్లడించారు.
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (సెంట్కామ్) వరుసగా 13వ రోజు కూడా ఇరాన్పై దాడులు కొనసాగించినట్లు ప్రకటించింది. ఇరాన్కు చెందిన సైనిక కమాండ్ కేంద్రాలు, డ్రోన్ నిల్వ కేంద్రాలు, సమాచార వ్యవస్థలు, తీర ప్రాంత నిఘా వ్యవస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలిపింది. మరోవైపు ఈ దాడులకు ప్రతిగా ఇరాన్, కువైట్, బహ్రెయిన్, జోర్డాన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై డ్రోన్ దాడులు చేసినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా వెల్లడించింది.
ఇరాన్ అంశంతో పాటు పశ్చిమాసియా రాజకీయాల్లో కీలకమైన సౌదీ అరేబియా అంశంపైనా ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాతో కుదరబోయే పౌర అణుశక్తి ఒప్పందానికి సౌదీ అరేబియా తప్పనిసరిగా అబ్రహాం ఒప్పందాల్లో చేరాలని స్పష్టం చేశారు. 2020లో అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో కుదిరిన అబ్రహాం ఒప్పందాల ద్వారా ఇజ్రాయెల్తో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, బహ్రెయిన్, మొరాకో, సూడాన్ వంటి దేశాలు దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. ఇప్పుడు సౌదీ కూడా ఈ ఒప్పందాల్లో చేరాల్సిన సమయం వచ్చిందని ట్రంప్ అన్నారు.
"ఇరాన్ ఒకప్పుడు పశ్చిమాసియాలో పెద్ద శక్తిగా వ్యవహరించింది. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. అందుకే సౌదీకి ఇక వెనుకడుగు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. భవిష్యత్తులో వారు అబ్రహాం ఒప్పందాల్లో చేరుతారని నమ్ముతున్నాను" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే సౌదీ అరేబియా మాత్రం ఇజ్రాయెల్ను అధికారికంగా గుర్తించాలంటే, స్వతంత్ర పాలస్తీనా దేశ ఏర్పాటుకు స్పష్టమైన హామీ అవసరమని ఇప్పటికే పలుమార్లు వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు మరోసారి పశ్చిమాసియా రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
అణు రియాక్టర్ నమూనాలు
అమెరికా ఇంధన రంగానికి సంబంధించి కూడా ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. తమ ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన గడువులోనే నాలుగు ప్రైవేటు సంస్థలు అధునాతన అణు రియాక్టర్ల అభివృద్ధిలో కీలక మైలురాయిని చేరుకున్నాయని తెలిపారు. అమెరికాలో అణుశక్తి రంగం పునరుజ్జీవన దిశగా ఇది చారిత్రాత్మక అడుగని చెప్పారు. "అమెరికా మళ్లీ నిర్మాణం వైపు అడుగులు వేస్తోంది. కొత్త కలలు కంటోంది. గతంలో అసాధ్యమని భావించిన లక్ష్యాన్ని నాలుగు సంస్థలు సాధించాయి" అని ట్రంప్ అన్నారు. అమెరికాలో నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత కొత్త తరహా అణు రియాక్టర్ నమూనాలు ముందుకు వస్తుండటం విశేషమని పేర్కొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా అమెరికా ఇంధన శాఖ ప్రకటించిన 'జెనెసిస్ మిషన్' ప్రాజెక్టును కూడా ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాయంతో అణుశక్తి, కీలక ఖనిజాలు, చిప్ డిజైన్, వాణిజ్య ఫ్యూజన్ వంటి రంగాల్లో పరిశోధనలకు ఊతమివ్వనున్నట్లు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా అణుశక్తి రంగానికి మూడేళ్లలో 60 మిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్లు అమెరికా ఇంధన శాఖ వెల్లడించింది. దేశీయ రాజకీయాలపైనా ట్రంప్ స్పందించారు. అమెరికా ప్రతినిధుల సభ ఇటీవల ఆమోదించిన బడ్జెట్ తీర్మానాన్ని ఆయన స్వాగతించారు. "సేవ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ అమెరికా యాక్ట్" అమలుకు ఇది తొలి అడుగని పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల భద్రత, సైనిక బలోపేతం, రైతులకు ఆర్థిక సాయం వంటి అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయని చెప్పారు. సెనెట్ కూడా ఆగస్టు విరామానికి ముందే ఈ తీర్మానాన్ని ఆమోదించాలని ట్రంప్ కోరారు. అమెరికా చరిత్రలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన బిల్లుల్లో ఇది ఒకటిగా నిలుస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
వంతెన లాభాల్లో అమెరికాకు 50 శాతం
ఇక కెనడాతో అమెరికా సంబంధాలపై కూడా ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. డెట్రాయిట్-విండ్సర్ నగరాలను కలిపే గోర్డీ హోవ్ అంతర్జాతీయ వంతెన ప్రారంభోత్సవానికి అమెరికాను కెనడా ఆహ్వానించకపోవడాన్ని ఆయన తేలికగా తీసుకున్నారు. కొత్త ఒప్పందాల ప్రకారం ఈ వంతెన లాభాల్లో అమెరికాకు 50 శాతం వాటా లభిస్తుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను కెనడా అధికారులు ఖండించారు. 2012లో కుదిరిన ఒప్పందంలో ఎలాంటి మార్పులు జరగలేదని స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల అమెరికా విధించిన అదనపు సుంకాల నేపథ్యంలో ఉమ్మడి వేడుక నిర్వహించడం సముచితం కాదని కెనడా తెలిపింది.
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