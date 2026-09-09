ప్రతీకార సుంకాల ఎఫెక్ట్- యూఎస్ మార్కెట్లో కెనడా ఉత్పత్తులపై నిషేధం- డెయిరీ, ఆల్కహాల్ బ్యాన్
ప్రతీకార సుంకాలు అమల్లోకి వచ్చిన రోజే ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం- కెనడియన్ ఉత్పత్తులను అమెరికా భారీ ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు దూరం చేయనున్న ట్రంప్
Published : September 9, 2026 at 12:58 PM IST
Us Canada Tariffs War : అమెరికా, కెనడా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 29 నుంచి కెనడాకు చెందిన కొన్ని రకాల పాడి ఉత్పత్తులు, ఆల్కహాల్ పానీయాలు, మోటారు వాహనాల దిగుమతులపై నిషేధం విధించనున్నట్లు అమెరికా నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు శ్వేతసౌధం మంగళవారం అధికారిక వెబ్సైట్లో వివరాలు వెల్లడించింది. ఆగస్టు 22న కెనడాకు చెందిన వైన్, సిమెంట్ సహా వందలాది వస్తువులపై అమెరికా 50 శాతం మేర దిగుమతి సుంకాలను విధించింది. అమెరికా చర్యలకు దీటుగా బదులిచ్చిన కెనడా ప్రభుత్వం సైతం సుమారు 1.6 లక్షల కోట్ల విలువైన 700కు పైగా అమెరికన్ ఉత్పత్తులపై ప్రతీకార సుంకాలను విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ టారిఫ్లు మంగళవారం నుంచే అమల్లోకి వచ్చినట్లు కెనడా స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజా ఆంక్షలతో ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య పోరు మరింత ముదిరింది.