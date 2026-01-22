'ఇక రక్తపాతం చాలు, యుద్ధం ఆగాల్సిందే'- జెలెన్స్కీతో భేటీ వేళ పుతిన్కు ట్రంప్ సందేశం
రష్యాకు బయలుదేరిన అమెరికా ఉన్నతస్థాయి ప్రతినిధుల బృందం- నేడు లేదా రేపు పుతిన్తో చర్చలు
Published : January 22, 2026 at 8:09 PM IST
Trump Peace Message : రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కచ్చితంగా ముగియాల్సిందే అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సు వేదికగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపారు. ఇప్పటికే చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, ఈ రక్తపాతం ఆగాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. గురువారం దావోస్లో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోడిమిర్ జెలెన్స్కీతో డొనాల్డ్ ట్రంప్ సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీ అత్యంత సానుకూల వాతావరణంలో జరిగిందని ట్రంప్ తెలిపారు."నేను ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ జెలెన్స్కీని కలిశాను. మా సమావేశం చాలా బాగా జరిగింది" అని ట్రంప్ వెల్లడించారు.
జెలెన్స్కీతో చర్చలు ముగిసిన వెంటనే, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో చర్చలకు అమెరికా సిద్ధమవుతోంది అమెరికాకు చెందిన ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధుల బృందం పుతిన్తో భేటీ కానుందని ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ సమావేశం గురువారం లేదా శుక్రవారం జరిగే అవకాశం ఉంది. దావోస్ నుంచి తిరిగి వెళ్లే ముందు మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్ ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు.