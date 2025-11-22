ETV Bharat / international

'న్యూయార్క్ ఇద్దరికీ ఇష్టమే, నగర అభివృద్ధికి కృషి'- ట్రంప్​తో మమ్​దానీ భేటీ

ఓవల్​ ఆఫీస్​లో భేటీ అయిన ట్రంప్​, మమ్​దానీ

Trump Mamdani Meeting
Trump Mamdani Meeting (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 22, 2025 at 7:21 AM IST

2 Min Read
Trump Mamdani Meeting : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌, న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ ఎలెక్ట్‌ జొహ్రాన్ మమ్​దానీ మధ్య శుక్రవారం వైట్ హౌస్‌లో కీలక భేటీ జరిగింది. ఓవల్‌ ఆఫీస్‌లో జరిగిన ఆ సమావేశాన్ని ట్రంప్‌ గ్రేట్‌, వెరీ ప్రొడక్టివ్‌ అంటూ అభివర్ణించారు. న్యూయార్క్‌కు చెందినవారిగా నగర సమస్యలపై ఇద్దరికీ ఒకే దృక్పథం కనిపించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ట్రంప్‌ మాట్లాడుతూ, "న్యూయార్క్‌ మనిద్దరికీ ఎంతో ఇష్టమైన నగరం. అది బాగుండాలి అనేది మన కామన్ లక్ష్యం. మేయర్‌గా గెలిచినందుకు మమ్​దానీకి అభినందనలు తెలిపాను. హౌసింగ్‌, ఆహార ధరలు వంటి కీలక సమస్యలపై ఇద్దరూ ఒకే అభిప్రాయానికి వచ్చాం. నగరంలో ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆహార ధరలు, ముఖ్యంగా నూనె ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి" అని అధ్యక్షుడు అన్నారు.

అంతేకాదు రాజకీయ రేఖలు పక్కనబెట్టి నగరాభివృద్ధి కోసం పరస్పర సహకారం అవసరమని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. "ఆయన మంచి మేయర్‌గా రాణించాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎంత బాగా చేస్తే నాకు అంత సంతోషం. కేవలం ఒక రాజకీయ వర్గానికే కాకుండా కన్సర్వేటివ్‌, లిబరల్‌ అని తేడా లేకుండా అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తాడు అనుకుంటున్నాను" అని వ్యాఖ్యానించారు.

"న్యూయార్క్‌ కోసం కలిసి పని చేస్తాం"
ట్రంప్‌ పక్కనే నిలబడి మాట్లాడిన మమ్​దానీ కూడా సమావేశాన్ని అత్యంత ఫలప్రదంగా అభివర్ణించారు. "ప్రెసిడెంట్‌తో జరిగిన ఈ చర్చ ఎంతో ఉపయోగకరంగా సాగింది. మేమిద్దరం ప్రేమించే నగరం న్యూయార్క్‌. ఇక్కడ రోజురోజుకు పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం ప్రజలను నగరాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్లేలా చేస్తోంది. రెంట్లు, కూరగాయల ధరలు, యుటిలిటీల బిల్లులు ఇవన్నీ సాధారణ కుటుంబాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఈ సమస్యలను ఎలా తగ్గించాలన్నదాని గురించే మన చర్చ సాగింది" అని తెలిపారు. "నాకు సమయం ఇచ్చినందుకు ప్రెసిడెంట్‌కు ధన్యవాదాలు. భవిష్యత్తులో కూడా కలిసి పని చేసి న్యూయార్కర్లకు చవకైన జీవనం అందించేందుకు కృషి చేస్తాం" అని ఆయన అన్నారు.

"ఫాసిస్ట్‌" వ్యాఖ్యపై ట్రంప్‌ రియాక్షన్
మమ్​దానీ ఎన్నికల ప్రచారంలో ట్రంప్‌ను ఫాసిస్ట్‌గా అభివర్ణించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వ్యాఖ్యపై భేటీ అనంతరం ఓ రిపోర్టర్‌ ప్రశ్నించగా ఆసక్తికరమైన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మమ్​దానీ స్పందిస్తూ, "ఆ విషయంపై నేను ఇప్పటికే మాట్లాడాను" అని ప్రారంభించగానే ట్రంప్‌ వెంటనే నవ్వుతూ అడ్డుకున్నారు. "అది ఓకే… అదెలా ఉందంటే, నేరుగా అవును అని చెబితే చాలు. పెద్దగా వివరించాల్సిన పని లేదు. నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు" అని అధ్యక్షుడు వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో అక్కడున్నవారు నవ్వుకున్నారు.

ఖర్చుల భారంతో ఇబ్బంది పడుతున్న న్యూయార్క్‌
ప్రస్తుతం న్యూయార్క్‌లో నెలసరి రెంట్లు భారీగా పెరిగాయి. అలాగే కూరగాయలు, పాల ధరలు, విద్యుత్‌, గ్యాస్ బిల్లులు అన్నీ సాధారణ వేతనదారుల జీవనాన్ని కష్టతరం చేస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో మేయర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్న మమ్దానీకి ఈ ఖర్చులను అదుపులో పెట్టడం అతిపెద్ద సవాలుగా మారింది. ఇదే నేపథ్యంలో ట్రంప్–మమ్​దానీ సమావేశం జరగడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

