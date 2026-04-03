పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వేళ- US మిలిటరీ చీఫ్​పై వేటు- తులసీ గబ్బార్డ్‌పై కూడా వేటు పడనుందా?

అమెరికా పరిపాలన యంత్రాంగంపై దృష్టి కేంద్రీకరించిన అధ్యక్షుడు ట్రంప్- US అటర్నీ జనరల్‌, దేశ సైన్యాధిపతిని తొలగించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడి- ఈ జాబితాలో ఇంకా ఎవరెవరూ ఉన్నారు?

US President Trump (AFP)
Published : April 3, 2026 at 3:38 PM IST

Trump Administration Officials Dismissed : అమెరికాకు రెండోసారి అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత అనూహ్య నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇప్పుడు తన యంత్రాంగంపై దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. వివాదంలో చిక్కుకోవడంతో పాటు తనకు అనుకూలంగా పనిచేయని అధికారులపై ట్రంప్‌ వేటు వేస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు తెలిపాయి. అటర్నీ జనరల్‌ పామ్‌ బాండీతో పాటు ఆ దేశ సైన్యాధిపతిని తొలగించడంతో ఈ వార్తలు మరింత బలపడ్డాయి. అయితే ఈ జాబితాలో ఇంకా ఎవరెవరూ ఉన్నారు? అసలు ట్రంప్‌ వ్యూహం ఏంటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

అమెరికా అటార్నీ జనరల్‌ పామ్‌ బాండీపై వేటు
ఇరాన్‌తో భీకర యుద్ధం కొనసాగుతున్న వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తన కార్యవర్గంలో మార్పులు చేపట్టడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇప్పటికే కొందరిపై వేటువేయగా ఆ జాబితాలో మరికొందరు కూడా ఉన్నట్లు ప్రచారం మొదలైంది. అమెరికా అటార్నీ జనరల్‌ పామ్‌ బాండీపై వేటువేసిన కొన్నిగంటలకే సైనిక చీఫ్‌ జనరల్‌ ర్యాండీ జార్జ్‌ రాజీనామా చేశారు. రక్షణ మంత్రి పీట్‌ హెగ్సెత్‌ ఆదేశాల మేరకు ఆయన వైదొలిగినట్లు సమాచారం. దీంతో అమెరికా రక్షణ శాఖలోనూ భారీ మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గతేడాది హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ చీఫ్ క్రిస్టీ నోయెమ్‌పై ట్రంప్‌ వేటు వేశారు.

మరికొందరిపై వేటువేసే అవకాశం
ట్రంప్‌ తన యంత్రాంగాన్ని పునర్‌వ్యవస్థీకరించే కార్యక్రమంలో భాగంగా మరికొందరిపై వేటువేసే అవకాశం ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అందులో ఎఫ్​బీఐ డైరెక్టర్‌ కాశ్‌ పటేల్‌, డైరెక్టర్‌ ఆఫ్‌ ఇంటెలిజెన్స్ తులసీ గబ్బార్డ్‌ కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ జాబితాలో ఇంకా ఆర్మీ సెక్రటరీ డేనియల్‌ డ్రిస్కోల‌్, లేబర్‌ సెక్రటరీ లోరి చావేజ్‌ తదితరులు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే కాశ్‌ పటేల్‌ను తొలగించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని సంబంధితవర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఎఫ్​బీఐ డైరెక్టర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన దగ్గర నుంచి ఆయన పలుమార్లు వివాదాల్లో చిక్కుకున్నారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఎఫ్​బీఐ జెట్లను వాడినట్లు ఆరోపణలున్నాయి.

కాగా, తులసీ గబ్బార్డ్ తీరుపై కూడా ట్రంప్ అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇరాన్ యుద్ధం విషయమై ట్రంప్ ప్రకటనలకు భిన్నంగా ఆమె వ్యాఖ్యలు చేయటమే అందుకు ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. గతేడాది ఇరాన్‌ అణుకేంద్రాలపై దాడుల తర్వాత ఆ దేశం తిరిగి అణు కార్యకలాపాలు చేపట్టిన దాఖలాలు లేవని ఇటీవల గబ్బార్డ్ పేర్కొన్నారు. ఆమె వ్యాఖ్యలు ట్రంప్‌ ప్రకటనకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. దీంతో తులసీ గబ్బార్డ్‌పై వేటు పడనుందనే ప్రచారం మొదలైంది.

ట్రంప్‌ రాజకీయ గ్రాఫ్ పడిపోవటమే ప్రధాన కారణమా?
మరోవైపు, అమెరికా యంత్రాంగంలో మార్పులకు ట్రంప్‌ రాజకీయ గ్రాఫ్ పడిపోవటమే ప్రధాన కారణమనే అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది. ఇరాన్‌తో యుద్ధాన్ని మెజార్టీ అమెరికన్లు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. తాజాగా నిర్వహించిన పోల్స్‌లో ట్రంప్ ప్రజాదరణ 33శాతానికి పడిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తన కార్యవర్గంలో మార్పులకు ట్రంప్ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.

ఇరాన్​కు ట్రంప్​ గట్టి హెచ్చరిక
ఇదిలా ఉండగా, పశ్చిమాసియా యుద్ధం మరింత తీవ్రరూపం దాల్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్‌ విద్యుత్‌ కేంద్రాల్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తిమంతమైన అమెరికా సైన్యం ఇరాన్‌లో ఇంకా విధ్వంసం సృష్టించడం మొదలుపెట్టనేలేదని ట్రూత్‌లో రాసుకొచ్చారు. ఇంకా అక్కడ ఏం మిగిలి ఉందంటూ పేర్కొన్నారు. ముందు వంతెనలు, ఆ తర్వాత విద్యుత్‌ ప్లాంట్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామన్నట్లు సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో ఇరాన్‌లో కొత్త నాయకత్వానికి బాగా తెలుసని, ఆ పనిని వారు అత్యంత వేగంగా చేయాలని సూచించారు. కాగా విద్యుత్‌ కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటే పర్శియన్‌ గల్ఫ్‌ అంతటా మైన్‌లు పెడతామని ఇరాన్‌ హెచ్చరిస్తోంది. గల్ఫ్‌ దేశాల్లోని పర్యాటక ప్రాంతాలపై సైతం విరుచుకుపడతామని తేల్చిచెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో పరిస్థితి మరింత దిగజారిపోతుందన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

