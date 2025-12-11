ట్రంప్ 'గోల్డ్ కార్డు' విక్రయాలు ప్రారంభం- మిలియన్ డాలర్లు చెల్లించేందుకు ప్రత్యేక వెబ్సైట్ ఏర్పాటు
అమెరికా గోల్డ్ కార్డ్ విక్రయాలు ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించిన అధ్యక్షుడు ట్రంప్
Published : December 11, 2025 at 8:15 AM IST
Trump Gold Card : అమెరికా పౌరసత్వం కావాలని కోరుకునే సంపన్నులకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ 'గోల్డ్ కార్డు' విక్రయాలు ప్రారంభించారు. బుధవారం వైట్హౌస్లోని కొందరు వ్యాపారవేత్తలతో జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ట్రంప్ దీన్ని ప్రారంభించారు. ఈ గోల్డ్ కార్డు కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ వెబ్సైట్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో మిలియన్ డాలర్లు చెల్లించి అగ్రరాజ్యంలో నివాసం పొందే అవకాశం పొందవచ్చు.
#WATCH | US President Donald J Trump says, " very excitingly for me and for the country, we've just launched the trump gold card. the site goes up in about 30 minutes, and all funds go to the united states government... it's somewhat like a green card, but with big advantages over… pic.twitter.com/JbOM80GLvT— ANI (@ANI) December 10, 2025