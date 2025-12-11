ETV Bharat / international

ట్రంప్ 'గోల్డ్​ కార్డు' విక్రయాలు ప్రారంభం- మిలియన్ డాలర్లు చెల్లించేందుకు ప్రత్యేక వెబ్​​సైట్ ఏర్పాటు

అమెరికా గోల్డ్‌ కార్డ్‌ విక్రయాలు ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించిన అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌

Trump Gold Card
An image of the 'Trump Gold Card' (Official website of the US government)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 11, 2025 at 8:15 AM IST

Trump Gold Card : అమెరికా పౌరసత్వం కావాలని కోరుకునే సంపన్నులకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ 'గోల్డ్‌ కార్డు' విక్రయాలు ప్రారంభించారు. బుధవారం వైట్‌హౌస్‌లోని కొందరు వ్యాపారవేత్తలతో జరిగిన రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశంలో ట్రంప్‌ దీన్ని ప్రారంభించారు. ఈ గోల్డ్​ కార్డు కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ వెబ్​సైట్​ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో మిలియన్‌ డాలర్లు చెల్లించి అగ్రరాజ్యంలో నివాసం పొందే అవకాశం పొందవచ్చు.

TRUMP GOLD CARD
TRUMP GOLD CARD

