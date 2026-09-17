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మాదకద్రవ్యాలపై మోదీ చర్యలకు ట్రంప్‌ ప్రశంసలు- అమెరికా మేజర్ డ్రగ్ లిస్ట్‌లో భారత్

అమెరికా 'మేజర్‌ డ్రగ్‌ ట్రాన్సిట్‌' జాబితాలో భారత్‌, చైనా సహా 23 దేశాలు- ఈ జాబితాలో ఉండటం ఆయా ప్రభుత్వాల డ్రగ్‌ నియంత్రణ చర్యలకు రేటింగ్‌ కాదని స్పష్టం- భారత్‌ చర్యలను ప్రశంసించిన ట్రంప్‌

Trump Praises PM Modi
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2026 at 8:36 AM IST

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Trump Praises PM Modi : అక్రమ మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణ విషయంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రశంసించారు. అదే సమయంలో భారత్‌, చైనా, పాకిస్థాన్‌ సహా 23 దేశాలను మాదకద్రవ్యాల ప్రధాన రవాణా మార్గాలు లేదా అక్రమ డ్రగ్స్‌ ఉత్పత్తి చేసే దేశాలుగా అమెరికా తన తాజా జాబితాలో చేర్చింది. ఈ జాబితాలో ఉండటం ఆయా ప్రభుత్వాలు డ్రగ్స్‌పై తీసుకుంటున్న చర్యల స్థాయిని సూచించదని అమెరికా స్పష్టం చేసింది.

అమెరికా కాంగ్రెస్‌కు పంపిన అధ్యక్ష తీర్మానంలో భారత్‌లో అక్రమ ఓపియం పాపీ (నల్లమందు) సాగును అరికట్టేందుకు ప్రధాని మోదీ, భారత ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలను స్వాగతిస్తున్నట్లు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. డ్రగ్స్‌ సరఫరా గొలుసును మరింత పటిష్ఠం చేసేందుకు భారత్‌ తీసుకుంటున్న చర్యలను కూడా ప్రస్తావించారు. అమెరికా-భారత్‌ డ్రగ్‌ పాలసీ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ ద్వారా ఇరు దేశాల మధ్య సహకారం కొనసాగుతుందని తెలిపారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో జరిగిన అమెరికా-భారత్‌ డ్రగ్‌ పాలసీ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ వర్కింగ్‌ గ్రూప్‌ సమావేశంలోనూ అక్రమ డ్రగ్స్‌, వాటి తయారీలో ఉపయోగించే ప్రీకర్సర్‌ రసాయనాల అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవడంపై ఇరు దేశాలు సహకారానికి అంగీకరించాయి.

23 దేశాల జాబితాలో భారత్‌
ఇదిలా ఉండగా, 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన 'మేజర్‌ డ్రగ్‌ ట్రాన్సిట్‌ లేదా మేజర్‌ ఇల్లిసిట్‌ డ్రగ్‌ ప్రొడ్యూసింగ్‌ కంట్రీస్‌' జాబితాలో మొత్తం 23 దేశాలను అమెరికా గుర్తించింది. భారత్‌తో పాటు చైనా, పాకిస్థాన్‌, అఫ్గానిస్థాన్‌, బొలీవియా, కొలంబియా, మెక్సికో, వెనిజులా తదితర దేశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. అయితే ఈ జాబితాలో ఒక దేశం పేరు ఉండటం అంటే.. ఆ దేశ ప్రభుత్వం మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణలో విఫలమైందని అర్థం కాదని ట్రంప్‌ తీర్మానం స్పష్టం చేసింది. భౌగోళిక, వాణిజ్య, ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా డ్రగ్స్‌ లేదా వాటి తయారీలో ఉపయోగించే రసాయనాలు ఆయా దేశాల మీదుగా రవాణా కావడం లేదా అక్కడ ఉత్పత్తి కావడం వంటి అంశాల ఆధారంగా ఈ జాబితాను రూపొందిస్తారని పేర్కొంది.

చైనాపై ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావన
ఫెంటనిల్‌, మెథాంఫెటమిన్‌ వంటి సింథటిక్‌ డ్రగ్స్‌ తయారీలో ఉపయోగించే ప్రీకర్సర్‌ రసాయనాల సరఫరాను అడ్డుకోవడంలో చైనా మరింత చర్యలు తీసుకోవాలని ట్రంప్‌ కోరారు. ఈ అంశాన్ని చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌తో నేరుగా చర్చించినట్లు తెలిపారు. ఉత్తర అమెరికాకు ఎగుమతి చేసే కొన్ని ప్రీకర్సర్‌ రసాయనాలకు చైనా గతేడాది లైసెన్సింగ్‌ నిబంధనలు ప్రవేశపెట్టిన విషయాన్ని కూడా ట్రంప్‌ ప్రస్తావించారు.

అమెరికాలో డ్రగ్స్‌పై చర్యలపై ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలు
మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, నార్కో టెర్రరిస్ట్‌ సంస్థలపై తమ ప్రభుత్వం గణనీయమైన పురోగతి సాధించిందని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. అమెరికా దక్షిణ సరిహద్దు వెంబడి పట్టుబడిన మాదకద్రవ్యాలు సగానికంటే ఎక్కువగా తగ్గిపోయాయని పేర్కొన్నారు. అమెరికా-మెక్సికో సరిహద్దులో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేయడం, డ్రగ్స్‌ స్వాధీనం తగ్గడం, ఓవర్‌డోస్‌ మరణాలు పడిపోవడం ఇందుకు నిదర్శనాలని ఆయన అన్నారు. ఈ పరిణామాలు పదివేల మంది అమెరికన్ల ప్రాణాలను కాపాడాయని ఆయన కొనియాడారు. ఈ చొరబాటుకు కారణమైన నార్కోటెర్రరిస్టులు చనిపోయారు, జైలులో ఉన్నారు లేదా తదుపరి అమెరికన్ న్యాయాన్ని ఎదుర్కోవడానికి భయంతో బతుకుతున్నారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, బాహ్య మాదకద్రవ్య ముప్పులపై నేరుగా దాడి చేయడానికి అమెరికా మిలిటరీకి ఇప్పుడు అనుమతి ఉందని ఆయన తెలిపారు. దేశీయ చట్ట అమలు సంస్థలు రికార్డు స్థాయిలో డ్రగ్స్‌ను జప్తు చేశాయని, అలాగే అంతర్జాతీయ మిత్రదేశాల ద్వారా ప్రధాన కార్టెల్ నాయకులను ఎక్కువ సంఖ్యలో అప్పగించారని అమెరికా నాయకుడు పేర్కొన్నారు.

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TRUMP PRAISES PM MODI

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