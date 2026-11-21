అమెరికా నియంత్రణలోనే హర్మూజ్- ఇరాన్ 'డర్టీ బాంబ్' తయారీపై మాకు సమాచారం ఉంది: ట్రంప్
US Iran Conflict : హర్మూజ్ జలసంధి తమ నియంత్రణలోనే ఉందని ట్రంప్ ప్రకటించారు. అమెరికా నౌకాదళ దిగ్బంధం కొనసాగుతోందని ప్రకటించారు. ఇరాన్కు ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాలు దక్కనివ్వమని చెప్పారు.
Published : November 21, 2026 at 9:00 AM IST
హర్మూజ్ జలసంధి పూర్తిగా అమెరికా నియంత్రణలోనే ఉందని, ఇరాన్ 'డర్టీ బాంబ్' తయారీపై మాకు సమాచారం ఉందని యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. అక్కడ తమ నౌకాదళం దిగ్బంధం విధించిందని వెల్లడించారు. ఇరాన్ ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాన్ని, 'డర్టీ బాంబ్'ను కానీ సమకూర్చుకోకుండా అడ్డుకుంటామని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. శుక్రవారం వాషింగ్టన్లో విలేకరులతో మాట్లాడిన ట్రంప్ ఈ కామెంట్స్ చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే నౌకలన్నీ తమ నిబంధనలను పాటించాలని, లేకుంటే దాడులు తప్పవని ఇరాన్ హెచ్చరిస్తున్న నేపథ్యంలో ట్రంప్ పైవిధంగా స్పందించారు.
డర్టీ బాంబ్ తయారీని సహించం
ఇరాన్ అణ్వాయుధ కార్యక్రమాలపై ట్రంప్ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. 'ఇరాన్కు ఎప్పటికీ అణ్వాయుధం దక్కదు. వారు 'డర్టీ బాంబ్' తయారు చేస్తున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇరాన్లో ఏం జరుగుతుందో మాకు పూర్తిగా తెలుసు. వారు మాట్లాడే ప్రతి మాట, వారెవరు, ఎక్కడున్నారనే సమాచారమంతా మా వద్ద ఉంది' అని తేల్చి చెప్పారు. తన ప్రభుత్వంలోని అధికారులు, మంత్రులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటే ఇరాన్ కనీవినీ ఎరుగని మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని ఈ వారం ప్రారంభంలో తీవ్రంగా హెచ్చరించిన ట్రంప్ శుక్రవారం మాత్రం కాస్త సంయమనంతో మాట్లాడారు.
పెట్రోల్ ధరల హెచ్చుతగ్గులు ఇరాన్తో జరిగే చర్చలపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. 'వారు ఒప్పందం చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు. మాకు నిజమైన ఒప్పందం కావాలి. అర్ధశతాబ్దంపైగా వారు ప్రజలను మోసం చేస్తూనే ఉన్నారు' అని ఇరాన్ను విమర్శించారు. తాను అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలోపే అమెరికాలో 25 ట్రిలియన్ డాలర్ల కొత్త సంపద సృష్టించారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇటీవలి ఎన్నికల తర్వాత దేశం 4 ట్రిలియన్ డాలర్లు నష్టపోయిందన్నారు. ఆ ఎన్నికల్లో గెలిచిన వారి పట్ల ప్రపంచం సంతోషంగా లేకపోవడమే దీనికి కారణం అన్నారు. ఆ బరిలో నేను లేననే విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలన్నారు.
ఇరాన్ పాలన మునిగిపోతున్న నావ లాంటిది
సామాన్య పౌరుల సంక్షేమాన్ని గాలికొదిలేసి ఇరాన్లోని నిరంకుశ పాలకులు తమ స్వార్థ ప్రయోజనాలకే పెద్దపీట వేస్తున్నారని అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ ధ్వజమెత్తారు. ఇరాన్ పాలన మునిగిపోతున్న నావ లాంటిదన్నారు. సముద్ర మార్గంలో రవాణా చేసేందుకు ఇరాన్ వద్ద చమురు నిల్వలు పూర్తిగా అడుగంటిపోయాయని, ఇప్పటికే విక్రయించిన చమురు తాలూకు బిలియన్ల డాలర్ల ఆదాయాన్ని కూడా ఆ దేశం తిరిగి పొందే పరిస్థితి లేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ చమురు విక్రయాలకు సహకరిస్తూ, విదేశాల్లో ఉన్న నిధులను రాబట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న పలువురు మధ్యవర్తులపై అమెరికా తాజాగా ఆంక్షలు విధించిన నేపథ్యంలో బెసెంట్ ఈ మేరకు 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు.
ఇరాన్ ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీసేందుకు ఈ ఏడాది ఆగస్టు 24న అమెరికా 'ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ అవుట్కాస్ట్'ను ప్రారంభించింది. అమెరికా సైనిక దిగ్బంధనం వెలుపల సముద్రంలో ఎక్కడా ఇరాన్ చమురు లేదని, ఈ ఆపరేషన్ మొదలైనప్పటి నుంచి ఒక్క నౌకలోకి కూడా చమురు ఎక్కించలేదని ఆర్థిక శాఖ స్పష్టం చేసింది. గతంలో చమురు విక్రయాల ద్వారా వచ్చిన బిలియన్ల డాలర్లను 'ఆయిల్ ట్రస్టీలు'గా వ్యవహరించే మధ్యవర్తులు తమ సొంత లాభం కోసం దాచుకోవడంతో, ఇప్పుడు ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఆ సొమ్మును రాబట్టుకోవడానికి నానా తంటాలు పడుతోందని పేర్కొంది.
షరతులకు అంగీకరిస్తేనే హర్మూజ్ జలసంధి తెరుస్తాం: ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి
అమెరికాతో నెలకొన్న ప్రతిష్టంభనకు తెరదించేందుకు ఏదో ఒక ఒప్పందాన్ని అంగీకరించే ప్రసక్తే లేదని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చీ తేల్చిచెప్పారు. ఎలాంటి ఒప్పందమైనా తమ జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడేదిగా ఉండాలని, భవిష్యత్తులో మళ్లీ యుద్ధం రాదనే పక్కా హామీ ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ ప్రభుత్వ పత్రికకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన అమెరికాతో చర్చలు, హర్మూజ్ జలసంధి అంశాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ప్రస్తుతం నెలకొన్న సందిగ్ధ పరిస్థితి నుంచి బయటపడేందుకు ఏ ఒప్పందాన్నైనా అంగీకరించేందుకు మేం సిద్ధంగా లేం. ఈరోజు ఒక ఒప్పందం చేసుకుని, రెండు నెలల తర్వాత దాన్ని ఉల్లంఘించి మళ్లీ యుద్ధం మొదలైతే ప్రయోజనం ఏమిటి? జూన్లో కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చిన 15 రోజులకే మళ్లీ ఘర్షణలు మొదలయ్యాయి. అమెరికా తన విజయంగా చెప్పుకునేలా మేం ఎలాంటి రాయితీలు ఇవ్వబోం' అని అరఘ్చీ పేర్కొన్నారు.
60 శాతం వరకు శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వల విషయంలో చర్చల ద్వారా న్యాయమైన పరిష్కారానికి సిద్ధమేనని, అయితే ఆ నిల్వలను దేశం బయటకు తరలించే ప్రసక్తే లేదని అరఘ్చీ స్పష్టం చేశారు. ఇతర డిమాండ్ల నుంచి అణు అంశాన్ని వేరు చేసి చూడలేమని, సమగ్ర ఒప్పందంలో భాగంగానే దీనిపై నిర్ణయం ఉంటుందని చెప్పారు. ఇరాన్ అధికారిక అణు విధానంలో ఎలాంటి మార్పు లేదని తేల్చిచెప్పారు. టెహ్రాన్, వాషింగ్టన్ మధ్య కుదిరిన 'ఇస్లామాబాద్ అవగాహన ఒప్పందం' (ఎంవోయూ)లోని కీలక నిబంధనను అమెరికా ఉల్లంఘించడంతో ఆ ఒప్పందం రద్దయిపోయిందని అరఘ్చీ ప్రకటించారు. తమ డిమాండ్లకు అంగీకరించి, కొత్త ఆంక్షలను ఎత్తివేస్తే వ్యూహాత్మక 'హర్మూజ్ జలసంధి'ని తిరిగి తెరిచేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. తొలుత ఏడు రోజులుగా ఉన్న జలసంధి పునఃప్రారంభ గడువును చర్చల తర్వాత రెండు రోజులకు తగ్గించామని, మొదటి రోజే అమెరికా తన హామీలను నెరవేర్చాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు.
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