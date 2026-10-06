ఆ ఘటనలో టెహ్రాన్ హస్తం ఉంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోక తప్పదు : ఇరాన్కు ట్రంప్ వార్నింగ్
పశ్చిమాసియాలో ఆగని యుద్ధ జ్వాల- ఇరాన్కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్- అలాగే ఇరాన్ నాయకత్వంతో ప్రత్యక్ష చర్చలకు సిద్ధమన్న యూఎస్ అధినేత
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
Published : October 6, 2026 at 5:58 PM IST
Donald Trump Warns Iran : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. బ్రిటన్ నుంచి అమెరికా సైనిక విమానాలను (బాంబర్లను) వేరే చోటికి తరలించడానికి కారణమైన భద్రతా ముప్పుల వెనుక ఇరాన్ హస్తం ఉందని తేలితే ఆ దేశం తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. అదే సమయంలో ఇరాన్ నాయకత్వంతో ప్రత్యక్ష చర్చలకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని అన్నారు. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు, ఇంధన మార్కెట్లు, బ్రిటన్ నుంచి యూఎస్ బాంబర్ల తరలింపు, ఫ్లైదుబాయ్కు ఘటన వంటి అంశాలపై విలేకరుల సమావేశంలో ట్రంప్ మాట్లాడారు.