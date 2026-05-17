ఇరాన్కు ట్రంప్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్- 'తుపాను ముందు ప్రశాంతతే' అంటూ AI ఫొటో పోస్ట్
ఇరాన్పై వైమానిక దాడుల పునఃప్రారంభంపై ట్రంప్ యంత్రాంగంలో చర్చలు- కామ్ బిఫోర్ ది స్టోర్మ్ అంటూ ఏఐ ఫొటో పోస్టు- హర్మూజ్ జలసంధి ఉద్రిక్తతలపై ప్రపంచ దేశాల్లో ఆందోళన
Published : May 17, 2026 at 10:42 AM IST
Trump Warning To Iran : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరింత తీవ్రమవుతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఏఐ ఫొటో అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. తుపాను వచ్చే ముందు ప్రశాంతతే ఉంటుందనే అర్థం వచ్చేలా ట్రంప్ చేసిన పోస్టు, ఇరాన్కు పరోక్ష హెచ్చరికగా భావిస్తున్నారు.
ఇరాన్పై మళ్లీ వైమానిక దాడులు ప్రారంభించాలా అనే అంశంపై ట్రంప్ తన సీనియర్ భద్రతా సలహాదారులతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు అమెరికా మీడియా కథనాలు వెలువడుతున్న వేళ ఆ పోస్టు రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో అమలులో ఉన్న కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం చాలా సున్నితమైన దశలో ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అల్లకల్లోల వాతావరణం మధ్య!
ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్లో షేర్ చేసిన ఏఐ ఫొటోలో సముద్రంలో భారీ అలల మధ్య యుద్ధనౌకలు ప్రయాణిస్తున్న దృశ్యం కనిపిస్తోంది. ట్రంప్ మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ క్యాప్ ధరించి ఉండగా, ఆయన పక్కన అమెరికా నౌకాదళానికి చెందిన ఓ అడ్మిరల్ నిలబడి ఉన్నారు. సముద్రంలో ప్రయాణిస్తున్న నౌకలపై ఇరాన్ జెండాలు కనిపించడం గమనార్హం. మెరుపులు, అల్లకల్లోల వాతావరణం మధ్య కామ్ బిఫోర్ ది స్టోర్మ్ అనే సందేశాన్ని ఆయన పోస్టు చేశారు.
ఆ పోస్టును ఇరాన్కు నేరుగా ఇచ్చిన హెచ్చరికగా అంతర్జాతీయ మీడియా విశ్లేషిస్తోంది. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య దౌత్యపరమైన చర్చలు నిలిచిపోతే సైనిక చర్యకు కూడా వెనుకాడబోమన్న సంకేతాన్ని ట్రంప్ ఇచ్చినట్లుగా భావిస్తున్నారు. ఇక ఫ్రాన్స్కు చెందిన ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ట్రంప్ ఇరాన్పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. టెహ్రాన్ త్వరగా ఒక శాంతి ఒప్పందానికి రావాలని, లేదంటే చాలా క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం చర్చలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ తుది ఒప్పందం కుదురుతుందా లేదా అన్నది ఇప్పుడే చెప్పలేమన్నారు. అయితే తమతో ఒప్పందానికి రావాలనే ఆసక్తి ఇరాన్కు ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి ఏమన్నారంటే?
మరోవైపు, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ కూడా అమెరికా నుంచి కొత్త చర్చలకు సంబంధించిన సంకేతాలు అందినట్లు తెలిపారు. అయితే వాషింగ్టన్ ఉద్దేశాలపై తమకు ఇంకా అనుమానాలున్నాయని చెప్పారు. గత అనుభవాల కారణంగా అమెరికాపై పూర్తిస్థాయి నమ్మకం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. గత నెలలో అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినా, పూర్తి స్థాయి శాంతి ఒప్పందం మాత్రం ఇంకా దూరంగానే కనిపిస్తోంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఇరు దేశాలు పరస్పరం ఆరోపణలు, ప్రతిఆరోపణలు కొనసాగించడంతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో పరిమిత దాడులు కూడా జరిగినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా ప్రపంచ ఇంధన రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.
ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో దాదాపు 20 శాతం ఈ జలసంధి మార్గంగానే జరుగుతుంది. దీంతో అక్కడ పరిస్థితులు దిగజారితే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా తన యుద్ధనౌకలను గల్ఫ్ ప్రాంతంలో కొనసాగిస్తోంది. అయితే అమెరికాకు చెందిన అతిపెద్ద విమాన వాహక నౌక యూఎస్ఎస్ గెరాల్డ్ ఆర్ ఫోర్డ్ నెలల దీర్ఘ మిషన్ ముగించుకుని ఇటీవల స్వదేశానికి చేరుకుంది.
పుతిన్తో జిన్పింగ్ సమావేశం!
హర్మూజ్ జలసంధిపై నియంత్రణ, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం అంశాలపై జరిగిన చర్చలు గత నెలలో నిలిచిపోయాయి. పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంలో జరిగిన చర్చల్లో ఇరు దేశాలు ఏకాభిప్రాయానికి రాలేకపోయాయి. దీంతో ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఆ అంశంపై ట్రంప్ ఇటీవల చైనా అధ్యక్షుడు జీ జినిపింగ్తో కూడా చర్చలు జరిపినట్లు సమాచారం. వచ్చే వారం రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదమిర్ పుతిన్తో జిన్పింగ్ సమావేశం కానున్నారు. ఇరాన్కు చైనా కీలక వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా ఉండటంతో పాటు హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంలో జరిగే ఇంధన రవాణాపై బీజింగ్ అధికంగా ఆధారపడుతోంది.
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా నౌకాదళం అమలు చేస్తున్న దిగ్బంధన చర్యల వల్ల ఇరాన్కు రోజుకు సుమారు 500 మిలియన్ డాలర్ల మేర నష్టం జరుగుతోందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. హర్మూజ్ జలసంధిపై ప్రస్తుతం అమెరికాకే పూర్తి నియంత్రణ ఉందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు పరిస్థితులను చక్కదిద్దేందుకు పాకిస్థాన్ కూడా దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. పాకిస్థాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రి మొహ్సిన్ నఖ్వీ తాజాగా టెహ్రాన్కు చేరుకుని చర్చలు జరుపుతున్నారు. అంతకుముందు ఆ దేశ సైన్యాధిపతి ఆసిమ్ మునీర్ కూడా ఇరాన్ పర్యటించారు.
ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్, ప్రధాన చర్చల ప్రతినిధి మహమ్మద్ బాఘర్ ఘాలిబఫ్ తమ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన 14 అంశాల శాంతి ప్రణాళికను అంగీకరించకపోతే ఇతర మార్గాలన్నీ ఫలితం ఇవ్వవని హెచ్చరించారు. అలాగే హర్మూజ్ జలసంధిలో ప్రత్యేక మార్గం ద్వారా నౌకా రాకపోకలను నియంత్రించే ప్రొఫెషనల్ మెకానిజం అమలు చేస్తున్నట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. ఇరాన్తో సహకరించే దేశాల వాణిజ్య నౌకలకు మాత్రమే అనుమతి ఉంటుందని, ఇతరులపై పరిమితులు కొనసాగుతాయని వెల్లడించింది.
