గాజా శాంతి మండలిని ప్రారంభించిన ట్రంప్- గైర్హాజరీతో షాకిచ్చిన భారత్, చైనా, ఐరోపా

Published : January 22, 2026 at 5:43 PM IST

Gaza Peace Board : గాజా శాంతి మండలిని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గురువారం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈసందర్భంగా మండలి ఛార్టర్‌పై ఆయన సంతకం చేశారు. స్విట్జర్లాండ్‌లోని దావోస్‌లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరమ్ (డబ్ల్యూఈఎఫ్) సదస్సు వేదికగా ఈ కీలక ఘట్టం చోటుచేసుకుంది. దావోస్‌ నగరంలోని స్విస్ మౌంటెన్ రిసార్ట్‌లో ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించిన గాజా శాంతి మండలి ప్రారంభోత్సవానికి భారత్, చైనా సహా పలు ఐరోపా దేశాలు గైర్హాజరు అయ్యాయి. భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ట్రంప్ సర్కారు ఈ కార్యక్రమ ఆహ్వానాన్ని పంపింది. అయితే భారత్‌పై అమెరికా భారీ సుంకాల బాదుడు నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ హాజరుకాలేదు. గ్రీన్‌లాండ్‌ విషయంలో ఐరోపా దేశాల వైఖరిని అమెరికా వ్యతిరేకిస్తున్న నేపథ్యంలో ఫ్రాన్స్, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, జర్మనీ సహా పలు ఐరోపా దేశాలు ట్రంప్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనలేదు.

