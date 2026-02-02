ETV Bharat / international

డీల్ కుదురుతుందని ఆశిస్తున్నా- విఫలమైతే ఖమేనీ హెచ్చరికలు నిజమో కాదో తెలుస్తుంది: ట్రంప్

ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ వ్యాఖ్యలపై ట్రంప్ రిప్లై- తమ వద్ద అతిపెద్ద శక్తిమంతమైన నౌకలున్నట్లు వ్యాఖ్యలు రానున్న రెండ్రోజుల్లో ఇరాన్‌తో ఓ డీల్‌ కుదుర్చుకోగలమని ఆశాభావం

Trump On Iran
Trump On Iran (AP)
Trump On Iran : అమెరికా దాడికి పాల్పడితే అది పశ్చిమాసియాలో ప్రాంతీయ యుద్ధానికి దారితీస్తుందని ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై డొనాల్డ్ టంప్ర్ స్పందించారు. ఇరాన్‌తో ఒప్పందం కుదురుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఒప్పందం జరగకపోతే, ఖమేనీ చేసిన వ్యాఖ్యలు సరైనవో కావో రెండు రోజుల్లోనే స్పష్టమవుతుందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఫ్లోరిడాలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద, అత్యంత శక్తివంతమైన నౌకలు అక్కడ చాలా సమీపంలో ఉన్నాయి. రెండు రోజుల్లో ఒప్పందం కుదురుతుందని ఆశిస్తున్నాం. ఒప్పందం జరగకపోతే, ఆయన (ఖమేనీ) హెచ్చరిక సరైందో కాదో తెలుస్తుంది' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

అమెరికాపై నమ్మకం కోల్పోయాం : ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి
మరోవైపు అమెరికాతో అణు చర్చల్లో నమ్మకం కోల్పోయామని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ చేశారు. అయినప్పటికీ, అమెరికాతో న్యాయమైన, సమానమైన ఒప్పందం కోసం తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆయన తెలిపారు. ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న వేళ ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'నాకు యుద్ధం భయం లేదు. కానీ తప్పుడు సమాచారం, దుష్ప్రచారాల ఆధారంగా జరిగే సైనిక పొరపాట్లే నాకు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. కొన్ని శక్తులు తమ ప్రయోజనాల కోసం అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ను యుద్ధంలోకి లాగాలని చూస్తున్నాయి. అయితే ట్రంప్ సరైన నిర్ణయం తీసుకునే విజ్ఞత కలిగిన నాయకుడని నేను నమ్ముతున్నాను. అర్థవంతమైన చర్చలు విశ్వాసంపై ఆధారపడి ఉండాలి. దురదృష్టవశాత్తూ, అమెరికాపై మా నమ్మకం కోల్పోయాం. ఈ అవిశ్వాసాన్ని తొలగించేందుకు ప్రాంతంలోని స్నేహపూర్వక దేశాలు మధ్యవర్తులుగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇది కష్టం, కానీ వారు ప్రయత్నిస్తున్నారు' అని అబ్బాస్ అరాఘ్చీ తెలిపారు.

