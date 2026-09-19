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డెన్మార్క్​తో ట్రంప్ ఒప్పందం- గ్రీన్​ల్యాండ్​లో అమెరికా సైన్యం ఉంచేందుకు డీల్​

గ్రీన్​ల్యాండ్ ఒప్పందంపై వచ్చే వారం సంతకాలు- దానికి పార్లమెంట్ ఆమోదం కూడా అవసరం- స్పష్టం చేసిన డెన్మార్క్​

Donald Trump
డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 10:45 AM IST

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Trump Deal With Denmark : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ గ్రీన్​ల్యాండ్ విషయమై డెన్మార్క్​తో కీలక ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు శనివారం ప్రకటించారు. నాటో మిత్రదేశమైన డెన్మార్క్​ నుంచి గ్రీన్​ల్యాండ్​ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటామని పదేపదే బెదిరించిన ట్రంప్, తాజాగా ఆ దేశంతో డీల్​​ కుదుర్చుకున్నారు. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, ఆ ద్వీపం డెన్మార్క్​ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. కానీ అక్కడ అమెరికా సైన్యాన్ని మరింతగా మోహరించేందుకు అవకాశం లభించిందని ట్రంప్ తన ట్రూత్​ సోషల్​ వేదికగా ప్రకటించారు. "ఈ ఒప్పందం ద్వారా గ్రీన్​ల్యాండ్ భద్రత, ఇతర అంశాలపై అమెరికాకు శాశ్వత నియంత్రణ లభిస్తుంది. దీనితో అమెరికాకు ఉన్న అనేక ఆందోళనలకు పూర్తిగా పరిష్కారం లభించింది. ఈ ఒప్పందంతో, ఖనిజ సంపద అధికంగా ఉన్న డెన్మార్క్​ భూభాగంలో, యూఎస్​ సైన్యాన్ని మోహరించే పనిని వెంటనే ప్రారంభిస్తాం" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

వచ్చే వారమే సంతకాలు
ట్రంప్ ప్రకటనను డెన్మార్క్​ కూడా ధ్రువీకరించింది. వచ్చే వారం ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో ఈ ఒప్పందంపై మూడు దేశాల ప్రభుత్వాలు సంతకం చేస్తాయని డెన్మార్క్​ ప్రధాని మెట్టె ఫ్రెడెరిక్సన్ కార్యాలయం​ తెలిపింది. అయితే దీని అమలుకు డెన్మార్క్​, గ్రీన్​ల్యాండ్ ప్రభుత్వాల పార్లమెంట్ల ఆమోదం కచ్చితంగా అవసరమని తేల్చిచెప్పింది. ఈ ఒప్పందం గ్రీన్​ల్యాండ్​, డెన్మార్క్​ల సార్వభౌమాధికారాన్ని, ప్రాదేశిక సమగ్రతను నిర్ధరిస్తుందని, అలాగే ఇరుదేశాల ప్రజల స్వీయ నిర్ణయాధికారాన్ని గౌరవిస్తుందని డెన్మార్క్​ ప్రధాని తెలిపారు. మరోవైపు ఈ ఒప్పందంపై గ్రీన్ ల్యాండ్ ప్రధాని జెన్స్​ ఫ్రెడరిక్​ నీల్సన్​ కూడా స్పందించారు. "ఈ డీల్​ అమెరికా, డెన్మార్క్​, గ్రీన్​ల్యాండ్​ మూడింటికీ ప్రయోజనకరం. ఇది గ్రీన్​ల్యాండ్​ ప్రయోజనాలకు, అంతర్జాతీయ సహకారంలో మా స్థానాన్ని గుర్తింస్తుంది" అని అన్నారు.

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