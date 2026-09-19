డెన్మార్క్తో ట్రంప్ ఒప్పందం- గ్రీన్ల్యాండ్లో అమెరికా సైన్యం ఉంచేందుకు డీల్
గ్రీన్ల్యాండ్ ఒప్పందంపై వచ్చే వారం సంతకాలు- దానికి పార్లమెంట్ ఆమోదం కూడా అవసరం- స్పష్టం చేసిన డెన్మార్క్
Published : September 19, 2026 at 10:45 AM IST
Trump Deal With Denmark : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గ్రీన్ల్యాండ్ విషయమై డెన్మార్క్తో కీలక ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు శనివారం ప్రకటించారు. నాటో మిత్రదేశమైన డెన్మార్క్ నుంచి గ్రీన్ల్యాండ్ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటామని పదేపదే బెదిరించిన ట్రంప్, తాజాగా ఆ దేశంతో డీల్ కుదుర్చుకున్నారు. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, ఆ ద్వీపం డెన్మార్క్ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. కానీ అక్కడ అమెరికా సైన్యాన్ని మరింతగా మోహరించేందుకు అవకాశం లభించిందని ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా ప్రకటించారు. "ఈ ఒప్పందం ద్వారా గ్రీన్ల్యాండ్ భద్రత, ఇతర అంశాలపై అమెరికాకు శాశ్వత నియంత్రణ లభిస్తుంది. దీనితో అమెరికాకు ఉన్న అనేక ఆందోళనలకు పూర్తిగా పరిష్కారం లభించింది. ఈ ఒప్పందంతో, ఖనిజ సంపద అధికంగా ఉన్న డెన్మార్క్ భూభాగంలో, యూఎస్ సైన్యాన్ని మోహరించే పనిని వెంటనే ప్రారంభిస్తాం" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
వచ్చే వారమే సంతకాలు
ట్రంప్ ప్రకటనను డెన్మార్క్ కూడా ధ్రువీకరించింది. వచ్చే వారం ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో ఈ ఒప్పందంపై మూడు దేశాల ప్రభుత్వాలు సంతకం చేస్తాయని డెన్మార్క్ ప్రధాని మెట్టె ఫ్రెడెరిక్సన్ కార్యాలయం తెలిపింది. అయితే దీని అమలుకు డెన్మార్క్, గ్రీన్ల్యాండ్ ప్రభుత్వాల పార్లమెంట్ల ఆమోదం కచ్చితంగా అవసరమని తేల్చిచెప్పింది. ఈ ఒప్పందం గ్రీన్ల్యాండ్, డెన్మార్క్ల సార్వభౌమాధికారాన్ని, ప్రాదేశిక సమగ్రతను నిర్ధరిస్తుందని, అలాగే ఇరుదేశాల ప్రజల స్వీయ నిర్ణయాధికారాన్ని గౌరవిస్తుందని డెన్మార్క్ ప్రధాని తెలిపారు. మరోవైపు ఈ ఒప్పందంపై గ్రీన్ ల్యాండ్ ప్రధాని జెన్స్ ఫ్రెడరిక్ నీల్సన్ కూడా స్పందించారు. "ఈ డీల్ అమెరికా, డెన్మార్క్, గ్రీన్ల్యాండ్ మూడింటికీ ప్రయోజనకరం. ఇది గ్రీన్ల్యాండ్ ప్రయోజనాలకు, అంతర్జాతీయ సహకారంలో మా స్థానాన్ని గుర్తింస్తుంది" అని అన్నారు.