'ఎలా చెబితే అలాగే యుద్ధ కథనాలను ప్రసారం చేయాలి'- అమెరికా మీడియాపై ట్రంప్ సర్కార్ ఒత్తిడి!

యుద్ధంపై మేం చెప్పిందే ప్రసారం చేయాలి- అమెరికా మీడియాపై ట్రంప్ జులుం- అమెరికా సైనికుల మరణాలపై ప్రశ్నించినందుకు ట్రంప్ ఆగ్రహం- సీఎన్ఎన్ దేశభక్తిని ప్రశ్నించిన రక్షణ మంత్రి

TRUMP
TRUMP (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 17, 2026 at 2:38 PM IST

TRUMP GOVT VS US MEDIA : ఇరాన్‌తో యుద్ధం వేళ అమెరికా మీడియా సంస్థలు, జర్నలిస్టులపై ట్రంప్ సర్కారు ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. తమ ప్రభుత్వం కోరుకునే కోణంలోనే వార్తా కథనాలను ప్రసారం చేయాలని హెచ్చరిస్తోంది. తాజాగా ఎయిర్‌ఫోర్స్ వన్ విమానంలో ఏబీసీ న్యూస్ విలేకరి మరియం ఖాన్ అడిగిన ప్రశ్నపై ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ భూగ్రహం మీద అత్యంత అవినీతిమయ వార్తా సంస్థ ఏబీసీ న్యూస్ అని ఆయన ఫైర్ అయ్యారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థ సీఎన్ఎన్‌ దేశభక్తిని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ ప్రశ్నించారు. నకిలీ వార్తలకు దూరంగా ఉండకపోతే మీడియా సంస్థలు లైసెన్సులను కోల్పోతాయని ఫెడరల్ కమ్యూనికేషన్స్ కమిషన్ ఛైర్మన్ బ్రెండన్ కార్ స్పష్టం చేశారు. ఇంతకీ ఈ యుద్ధంపై ఎలాంటి న్యూస్ రిపోర్టింగ్‌ను ట్రంప్ సర్కారు కోరుకుంటోంది ? మీడియా సంస్థల లైసెన్సుల రద్దుపై అమెరికా చట్టాలు ఏం చెబుతున్నాయి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సీఎన్ఎన్ దేశభక్తిని ప్రశ్నించిన రక్షణ మంత్రి
2026 మార్చి 13న అమెరికా రక్షణ శాఖ (పెంటగాన్) మీడియా సమావేశం వేదికగా ప్రముఖ మీడియా సంస్థ సీఎన్‌ఎన్‌పై రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తే ఎదుర్కొనేందుకు అమెరికా ముందస్తుగా సన్నద్ధం కాలేదంటూ సీఎన్‌ఎన్ ప్రసారం చేసిన కథనం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. దేశభక్తి కలిగిన పత్రికలు ఇలాంటి శీర్షికలను ఉపయోగించకూడదని ఆయన హితవు పలికారు. సీఎన్ఎన్ న్యూస్ నెట్‌వర్క్‌ను వీలైనంత త్వరగా డేవిడ్ ఎల్లిసన్ స్వాధీనం చేసుకోవడం మంచిదన్నారు. ఆ తర్వాత సీఎన్‌ఎన్‌లో ట్రంప్‌కు అనుకూలమైన కవరేజీ పెరుగుతుందని పీట్ హెగ్సెత్ తెలిపారు.

అమెరికా సైనికుల మరణాలపై ప్రశ్న: ట్రంప్ ఆగ్రహం
2026 మార్చి 14న ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో కీలక ఘటన జరిగింది. ఇరాన్ యుద్ధంలో అమెరికా సైనికుల మరణాలు, కొత్త బలగాల మోహరింపుపై ట్రంప్‌ను ABC న్యూస్ రిపోర్టర్ మరియం ఖాన్ ప్రశ్న అడిగారు. దీనికి సమాధానం చెప్పడానికి ట్రంప్ నిరాకరించారు. రిపోర్టర్ మరియం ఖాన్‌ను ఉద్దేశించి "నువ్వు చాలా అసహ్యకరమైన వ్యక్తివి. ఈ భూగ్రహం మీద అత్యంత అవినీతిమయ వార్తా సంస్థ ఏబీసీ న్యూస్’’ అని ఆయన మండిపడ్డారు.

లైసెన్సులు రద్దు చేస్తాం : ఎఫ్‌సీసీ ఛైర్మన్
సౌదీ అరేబియాలోని ఎయిర్‌పోర్టులో ఐదు అమెరికా రీఫ్యూయలింగ్ విమానాలపై దాడి జరిగిందని, అవి ధ్వంసమయ్యాయని వచ్చిన వార్తలను ఖండిస్తూ మార్చి 14న ఉదయం ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్‌లో ఒక పోస్ట్ చేశారు. ప్రముఖ వార్తాపత్రికలు ది న్యూయార్క్ టైమ్స్, ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ ఈ కథనాలను ప్రచురించాయని ట్రంప్ తెలిపారు. ఈ ట్రంప్ పోస్ట్‌ను రీట్వీట్ చేస్తూ, అదేరోజు వెంటనే అమెరికా ఫెడరల్ కమ్యూనికేషన్స్ కమిషన్ (ఎఫ్‌సీసీ) ఛైర్మన్ బ్రెండన్ కార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సౌదీ అరేబియాలోని అమెరికా రీఫ్యూయలింగ్ విమానాలపై వార్తా సంస్థలు తప్పుడు కథనాలను ప్రచురించాయని ఆయన మండిపడ్డారు. మోసపూరిత, నకిలీ వార్తలను ప్రసారం చేస్తున్న అమెరికా మీడియా సంస్థలు వాటి లైసెన్సుల రెన్యూవల్ తేదీలు వచ్చేలోగా వైఖరిని మార్చుకోవాలని బ్రెండన్ కార్ హెచ్చరించారు. ఆ సంస్థలు ప్రజా ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా పనిచేయకుంటే, చట్ట ప్రకారం లైసెన్సులను రద్దు చేయాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.

ట్రంప్ సర్కారు ఎలాంటి రిపోర్టింగ్‌ను ఆశిస్తోంది ?
పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై అమెరికా అనుకూల మీడియా కవరేజీని ట్రంప్ సర్కారు కోరుకుంటోంది. ఈ యుద్ధంలో అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడులు, అమెరికా సైనికుల మరణాలు, అమెరికా మిత్రదేశాలపై ఇరాన్ దాడులు మీడియాలో పెద్దగా హైలైట్ కాకూడదని ట్రంప్ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రపంచ అగ్రరాజ్యంగా చలామణి అవుతున్న అమెరికాను, అత్యంత బలహీన ఆర్థిక వ్యవస్థ కలిగిన ఇరాన్ ఎంతో కొంత ప్రతిఘటిస్తోంది. దీన్ని అమెరికా మీడియాలో చూపించకూడదని ట్రంప్ భావిస్తున్నారు. అమెరికా తదుపరి మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికలు 2026 నవంబర్ 3న జరగనున్నాయి. ట్రంప్ వల్ల దేశం సైనిక సవాళ్లను, నష్టాన్ని ఎదుర్కొంటోందని అమెరికన్లు గ్రహిస్తే, మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికల్లో ట్రంప్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీకి ప్రతికూల ఫలితాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇలా జరగకూడదని ట్రంప్ కోరుకుంటున్నారు.

మీడియా లైసెన్సుల రద్దు - చట్టం ఏం చెబుతోంది ?

  • అమెరికా ఫెడరల్ కమ్యూనికేషన్స్ కమిషన్‌కు వార్తాపత్రికల లైసెన్సులను రద్దు చేసే అధికారం లేదు. ఎందుకంటే వార్తాపత్రికలకు లైసెన్సులను ఎఫ్‌సీసీ జారీ చేయదు. ఎఫ్‌సీసీ పరిధి కేవలం రేడియో, టెలివిజన్ వంటి బ్రాడ్‌కాస్ట్ స్టేషన్లకు పరిమితం. ఇవి ప్రభుత్వానికి చెందిన పబ్లిక్ ఎయిర్‌వేవ్స్‌ను వాడుకుంటాయి. కాబట్టి వీటికి ఎఫ్‌సీసీ లైసెన్సులను జారీ చేస్తుంది.
  • ది న్యూయార్క్ టైమ్స్, ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ వంటి వార్తాపత్రికలు రాజ్యాంగంలోని మొదటి సవరణ ద్వారా లభించే భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ కింద పనిచేస్తాయి. వాటి కార్యకలాపాలను నియంత్రించే లేదా లైసెన్సులు రద్దు చేసే అధికారం ఏ ప్రభుత్వ సంస్థకూ ఉండదు.
  • ఎఫ్‌సీసీ ఛైర్మన్ బ్రెండన్ కార్ చేసిన హెచ్చరికలు కేవలం బ్రాడ్‌కాస్ట్ స్టేషన్లకు (ఉదాహరణకు ABC, CBS, NBC వంటి నెట్‌వర్క్‌ల స్థానిక స్టేషన్లు) మాత్రమే వర్తిస్తాయి, వార్తాపత్రికలకు కాదు.
  • ఎఫ్‌సీసీ కేవలం బ్రాడ్‌కాస్ట్ స్టేషన్లు "ప్రజా ప్రయోజనాల" కోసం పనిచేయాలని మాత్రమే కోరుతుంది. అయితే, ఒక వార్త ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నందున లైసెన్స్ రద్దు చేయడం అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధమని న్యాయ నిపుణులు అంటున్నారు.

