అమెరికాకు చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్- ప్రోటోకాల్ బ్రేక్ చేసి మరీ ట్రంప్ స్వాగతం
మూడు రోజుల పర్యటన కోసం వాషింగ్టన్కు చేరుకున్న చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్- ఘన స్వాగతం పలికిన ట్రంప్ దంపతులు
Published : September 24, 2026 at 7:13 AM IST
Xi Jinping US Visit : అమెరికాలో పర్యటించేందుకు చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ వాషింగ్టన్కు చేరుకున్నారు. మూడు రోజుల అధికారిక పర్యటనలో భాగంగా బుధవారం మేరీల్యాండ్లోని జాయింట్ బేస్ ఆండ్రూస్కు చేరుకున్న ఆయనకు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఘన స్వాగతం పలికారు. అది కూడా ప్రోటోకాల్కు భిన్నంగా విమానాశ్రయ రన్వే వద్దకు వెళ్లి స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా సైనిక బ్యాండ్ ప్రత్యేకంగా సంగీతాన్ని వినిపించగా, గౌరవ సూచకంగా ఫిరంగులతో కాల్పులు జరిపారు. ఈ స్వాగత వేడుకల్లో భాగంగా ఒక బీ-1 బాంబర్ యుద్ధ విమానం ఆకాశంలో చక్కర్లు కొట్టింది. గత దశాబ్ద కాలంలో చైనా అధ్యక్షుడు అమెరికా రాజధానిలో పర్యటించడం ఇదే మొదటిసారి.
ప్రథమ మహిళ మెలినా ట్రంప్తో కలిసి డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేరుగా సైనిక స్థావరానికి వెళ్లారు. అక్కడ జిన్పింగ్, ఆయన సతీమణి పెంగ్ లియువాన్ దంపతులకు సాదర స్వాగతం పలికారు. 2015లో నాటి అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా పోప్ ఫ్రాన్సిస్కు ఇలాగే విమానాశ్రయానికి వెళ్లి స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు ట్రంప్ స్వయంగా విదేశీ నేతను విమానాశ్రయంలో రిసీవ్ చేసుకోవడం విశేషం.
STORY | China's Xi arrives in the US for 3-day visit to rare airport reception by Trump— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2026
Chinese President Xi Jinping arrived in Washington on a three-day visit to a warm welcome from US President Donald Trump, who received him at the airport amid pomp and fanfare.
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ద్వైపాక్షిక చర్చలు
ఇరు దేశాధినేతల మధ్య గురువారం కీలక అంశాలపై ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరగనున్నాయి. ప్రపంచంలోని రెండు అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలైన అమెరికా, చైనాల మధ్య ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశం అత్యంత కీలకం కానుంది. ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్యంతో పాటు వాణిజ్యం, టెక్నాలజీ, తైవాన్, ఇరాన్ వంటి సంక్లిష్ట అంశాలపై కఠినమైన చర్చలు జరగనున్నాయి. టెక్నికల్ లీడర్షిప్ కోసం పోటీ పడుతున్న ఇరు దేశాలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల మునుముందు ఎదురయ్యే సవాళ్లను, నష్టాలను నివారించేందుకు ఉమ్మడి మార్గాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది.
చర్చల్లో కీలకంగా తైవాన్ అంశం
తైవాన్ అంశం ఈ చర్చల్లో అత్యంత కీలకంగా మారనుంది. స్వయంపాలిత ద్వీపమైన తైవాన్పై బీజింగ్ తన సార్వభౌమత్వాన్ని కోరుతుండగా, వాషింగ్టన్ మాత్రం తైవాన్కు భారీగా ఆయుధ విక్రయాలు జరుపుతోంది. డిసెంబర్లో ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఏకంగా 11 బిలియన్ డాలర్ల ఆయుధ ప్యాకేజీని ఆమోదించగా, మరో 14 బిలియన్ డాలర్ల ప్యాకేజీ పెండింగ్లో ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, నవంబర్ 10తో ముగియాల్సిన యుఎస్-చైనా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని మరో రెండు నెలలు పొడిగిస్తున్నట్లు యూఎస్ ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ వెల్లడించారు. తన చైనాతో జరిగిన చర్చల అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
#WATCH | U.S. Air Force B-1 Lancer supersonic bombers flew overhead as U.S. President Donald Trump welcomed Chinese President Xi Jinping at Joint Base Andrews— ANI (@ANI) September 24, 2026
(Video Source: Reuters) pic.twitter.com/pgMzRiLH9y
ఇరాన్ సంక్షోభం
అమెరికా- చైనా దేశాధినేతల మధ్య జరిగే ఈ చర్చల్లో ఇరాన్ అంశం అత్యంత ప్రాధాన్యమైన అంశం. టెహ్రాన్తో బీజింగ్కు ఉన్న బలమైన సంబంధాలను ఉపయోగించి, ఇరాన్- సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడంలో చైనా తన వంతు పాత్ర పోషించాలని వాషింగ్టన్ భావిస్తోంది.
ఇరు దేశాల మధ్య అపార్థాలను తొలగించుకోవడానికి, ఉద్రిక్తతలను తగ్గించుకోవడానికి మిలిటరీ-టు-మిలిటరీ కమ్యూనికేషన్ను బలోపేతం చేయడంపై ఇరు దేశాధినేతలు దృష్టి పెట్టనున్నారు.
శ్వేతసౌధంలో విందు
వైట్హౌస్లో జిన్పింగ్ గౌరవార్థం గురువారం ప్రతిష్టాత్మకంగా స్టేట్ డిన్నర్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వేడుకకు అమెరికా టెక్ దిగ్గజాలు భారీ సంఖ్యలో హాజరుకానున్నారు. యాపిల్ సీఈవో టిమ్ కుక్, ఎన్విడియా సీఈవో జెన్సన్ హువాంగ్, ఓపెన్ఏఐ సీఈవో సమ్ ఆల్ట్మాన్లతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు ఈ విందుకు హాజరవుతున్నారు. అంతేకాకుండా, వైట్హౌస్లో సైనిక గౌరవ వందనం, యుద్ధ విమానాల విన్యాసాలు, అమెరికా రాజ్యాంగం, స్వాతంత్య్ర ప్రకటన భద్రపరిచిన నేషనల్ ఆర్కైవ్స్ సందర్శన వంటి కార్యక్రమాలు ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఉండనున్నాయి.
జిన్పింగ్- ట్రంప్ను కలిసి చూసే ఈ ఏడాది మరో రెండు సార్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. నవంబర్లో జరిగే ఏపెక్ సదస్సు చైనాలో జరగనుండగా, డిసెంబర్లో జీ20 సమావేశం అమెరికాలో జరగనుంది. ఈ రెండు వేదికలపై ట్రంప్, జిన్పింగ్ మళ్లీ కలుసుకునే అవకాశాలున్నాయి.
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