ఇరాన్కు అల్టిమేటం జారీ చేసిన డొనాల్డ్ ట్రంప్- అణు ఒప్పందానికి 15 రోజుల డెడ్లైన్!
పశ్చిమాసియాలో భారీ సైనిక మోహరింపు!- 10 నుంచి 15 రోజుల్లో ఒప్పందంపై తేల్చాలని గడువు విధింపు- ఇరాన్కు ట్రంప్ అల్టిమేటం
Published : February 20, 2026 at 6:58 AM IST
US Iran Nuclear Talks : అణు ఒప్పందం అంశంపై ఇరాన్- అమెరికా మధ్య తీవ్ర ఉదిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్కు అల్టిమేటం జారీ చేశారు. రాబోయే 10 నుంచి 15 రోజుల్లోగా అమెరికాతో అణు ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని, లేనిపక్షంలో ఇరాన్ తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని మరోసారి హెచ్చరించారు.
వాషింగ్టన్లో జరిగిన 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్' సమావేశం, ఆ తర్వాత విలేకరులతో ట్రంప్ మాట్లాడారు. ఇరాన్ విషయంలో తనలో సహనం నశించిందని స్పష్టం చేశారు. ఏదో ఒక ఒప్పందానికి రావాల్సిన సమయం వచ్చిందన్నారు. ఇరాన్కు అత్యంత దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులు ఎదురవుతాయని హెచ్చరించారు. అణు ఒప్పందంపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి 10 నుంచి 15 రోజుల సమయం గరిష్టంగా సరిపోతుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ తన అణు మొండితనాన్ని వీడకపోతే, తాము సైనిక చర్య వేయక తప్పదని ఆయన పరోక్షంగా యుద్ధ సంకేతాలు ఇచ్చారు.
"మేము చేపట్టిన అణు నివారణ చర్యలను పూర్తి చేసే మార్గంలో ఇరాన్ మాతో చేతులు కలపాల్సిన సమయం వచ్చింది. ఒకవేళ వారు మాతో కలిస్తే అది చాలా మంచిది. వారు మాతో కలవకపోయినా అది కూడా మంచిదే. కానీ, ఆ తర్వాత పరిణామాలు వేరుగా ఉంటాయి. ఒప్పందంపై ఎక్కువ రోజు సాగదీయలేం. ఇరాన్ కచ్చితంగా ఒప్పందానికి రావాలి. ఒకవేళ అలా జరగకపోతే, ఒప్పందం కుదరని పక్షంలో చాలా దారుణమైన పరిణామాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మేము దీనిని మరో మెట్టు ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సి రావచ్చు. బహుశా మేము ఒక ఒప్పందానికి రావచ్చు. రాబోయే 10 రోజుల్లో ఒప్పందంపై నిర్ణయం తెలుస్తుంది" అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Washington, DC: US President Donald Trump said, " i never understood the b-2 bomber. it went into iran, and it totally decimated the nuclear potential. all of a sudden we had peace in the middle east."— Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2026
ఇరాన్తో అమెరికా ప్రతిపాదనలు ఇవే
అణు ఒప్పందంలో భాగంగా ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఇరాన్ ముందు ప్రధానంగా మూడు ప్రతిపాదలను పెట్టంది. ఇరాన్ తన యురేనియం శుద్ధిని పూర్తిగా ఆపివేయాలని, ఇరాన్ అభివృద్ధి చేస్తున్న బాలిస్టిక్ క్షిపణి వ్యవస్థలను వదులుకోవాలని, పశ్చిమ ఆసియాలో తీవ్రవాద గ్రూపులకు మద్దతు ఇవ్వడం మానుకోవాలని ఇరాన్పై అమెరికా ఒత్తిడి తెస్తోంది.
2003 తర్వాత అతిపెద్ద సైనిక మోహరింపు
ఇదిలా ఉండగా, ట్రంప్ హెచ్చరికలు కేవలం మాటలకే పరిమితం కాకుండా, క్షేత్రస్థాయిలో సైనిక మోహరింపును కూడా వేగవంతం చేశారు. ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న 'యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్' యుద్ధ నౌకకు తోడుగా, అత్యాధునిక 'యూఎస్ఎస్ జెరాల్డ్ ఆర్ ఫోర్డ్' యుద్ధ విమాన వాహక నౌక జిబ్రాల్టర్ జలసంధి మీదుగా పశ్చిమ ఆసియాకు చేరుకుంటోంది. అదనంగా 50కి పైగా అత్యాధునిక ఫైటర్ జెట్లు, డజన్ల కొద్దీ ఇంధన ట్యాంకర్లను అమెరికా సిద్ధం చేసింది.
President Donald Trump warned Iran that it must reach a deal over its nuclear program or 'bad things' will happen, and appeared to set a 10-day deadline before the US might take action https://t.co/8Fluj9OIRP pic.twitter.com/F9gOPq7j6Y— Reuters (@Reuters) February 19, 2026
ఇరాన్లోని అణు కేంద్రాలపై ఏ క్షణమైనా దాడులు చేసేలా ఇప్పటికే వైమానిక దళానికి ఆదేశాలు అందాయి. ఇరాన్ నుంచి ఎదురయ్యే ఎదురుదాడులను అడ్డుకోవడానికి 'పేట్రియాట్', 'థాడ్' క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలను వ్యూహాత్మక ప్రాంతాల్లో అమెరికా ఏర్పాటు చేసింది. 2003లో ఇరాక్ యుద్ధం తర్వాత పశ్చిమ ఆసియాలో అమెరికా చేస్తున్న అతిపెద్ద సైనిక మోహరింపు ఇదేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గతేడాది '12 రోజుల యుద్ధం'
గతేడాది జూన్లో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై 12 రోజుల పాటు దాడులు నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ట్రంప్ మాటల్లోని తీవ్రత చూస్తుంటే, అంతకంటే తీవ్రంగా, భారీ స్థాయిలో ఇప్పుడు దాడులు జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒప్పందం కుదరకపోతే చేసే దాడుల్లో అణు కేంద్రాలనే కాకుండా, ఇరాన్ రాజకీయ, సైనిక నాయకత్వాన్ని అమెరికా లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చని సమాచారం. ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా హెచ్చరికలపై ఇరాన్ కూడా దీటుగానే స్పందించింది. తమపై ఏవైనా దాడులు జరిగితే, పశ్చిమ ఆసియాలోని అమెరికా బేస్లు, దాని మిత్రదేశాలపై తీవ్రమైన దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించింది.
ఇరాన్లో అధికార మార్పు జరిగితే ఉత్తమం- ఈ సమస్యను శాశ్వతంగా ముగిస్తా : డొనాల్డ్ ట్రంప్
