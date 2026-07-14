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'ఇరాన్‌ మిలిటరీ ధ్వంసమైంది- దాడులు కొనసాగుతున్నాయి'- సైనిక చర్యను తిరిగి ప్రారంభించినట్లు కాంగ్రెస్‌కు ట్రంప్​ లేఖ

ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యను తిరిగి ప్రారంభించినట్లు యూఎస్ కాంగ్రెస్‌కు లేఖ పంపిన ట్రంప్​

Trump on Iran War
Trump on Iran War (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 8:30 AM IST

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Trump on Iran War : ఇరాన్‌ సైనిక సామర్థ్యం ధ్వంసమైందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అన్నారు. ఇరాన్‌పై దాడులు కొనసాగుతున్నాయని, హర్మూజ్‌కి సంబంధించిన సైనిక సామర్థ్యాన్ని నిర్వీర్యం చేసే దిశగా చర్యలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. ఇటీవల రెండు దేశాల మధ్య ఒక ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ, దానిని ఇరాన్‌ వెంటనే ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించారు. ఇరాన్​పై అమెరికా మళ్లీ సైనిక చర్యలు ప్రారంభించినట్లు అధికారికంగా కాంగ్రెస్​కు తెలియజేశారు. జూలై 7 నుంచి ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యను తిరిగి ప్రారంభించినట్లు యూఎస్ కాంగ్రెస్‌కు లేఖ పంపిన ఆయన, హర్మూజ్‌లో నౌకలపై ఇరాన్ దాడులకు నిరసనగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. దౌత్యపరమైన పరిష్కారాల కోసం చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నించి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నా, గతవారం ఇరాన్ మూడు నౌకలపై దాడి చేసిందని ట్రంప్ ఆరోపించారు.

మరోవైపు హర్మూజ్‌ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే ఇతర దేశాల వాణిజ్య నౌకల నుంచి 20శాతం టోల్‌ వసూల్‌ చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ కుండబద్ధలు కొట్టారు. ఇరాన్‌ దాడుల నుంచి నౌకలకు రక్షణ కల్పిస్తున్నందుకు గాను తాము చేస్తున్న ఖర్చులను తిరిగి వసూల్‌ చేసుకుంటామని తేల్చిచెప్పారు. ఓవల్‌ ఆఫీస్‌లో మాట్లాడిన ట్రంప్‌, ఇరాన్‌పై ఈ రాత్రి భీకర దాడులు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఇరాన్‌ను ఇప్పటికే పూర్తిగా దెబ్బతీశామన్నారు. ఇరాన్‌ ఓడరేవులపై మళ్లీ దిగ్బంధనం విధిస్తున్నామని, అయితే ఇతర దేశాల నౌకల రాకపోకలకు హర్మూజ్‌లో ఏ ఇబ్బంది ఉండదని స్పష్టంచేశారు.

"పరిస్థితి వేగంగా మారుతోంది. మేము ఇరాన్ సైనిక శక్తిని ధ్వంసం చేశాము. వారిపై తీవ్రమైన దాడులు చేస్తున్నాము. ఇటీవల ఒక ఒప్పందం కుదిరింది, అంతా పూర్తయింది. కానీ ఆ ఒప్పందంలో తమకు నచ్చని అంశం ఏదో ఉందని గ్రహించి, వారు వెంటనే దానిని రద్దు చేసుకున్నారు. వారి ఆలోచనా విధానం వేరుగా ఉంటుంది. మేము దానిని సహించబోము. వాళ్లు (ఇరాన్‌) నిజంగా పిచ్చివాళ్లు. నేను ఖర్చులను తిరిగి రాబట్టాలని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మనం ప్రపంచంలోనే సంపన్నమైన ప్రాంతానికి రక్షణ కల్పిస్తున్నాము. మనం భారీగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తున్నాము. అందుకే మనం చేస్తున్న దానికి మనకు వారు తిరిగి చెల్లించాల్సిందే. మన సాయం పొందుతున్న దేశాల నుంచే మనం ఆ రక్షణ ఖర్చులను తిరిగి రాబట్టుకుంటున్నాం. మనకు ఎవరి అవసరం లేదు. ప్రపంచంలోని ఏ ఇతర దేశం కంటే కూడా మన దగ్గరే అత్యధిక చమురు నిల్వలున్నాయి. వెనెజువెలాను కూడా కలిపితే ప్రపంచ సరఫరాలో 50 శాతానికి పైగా చమురు మన దగ్గరే ఉంది. వారి (గల్ఫ్‌) చమురు మనకు అవసరం లేదు. కానీ మన మిత్ర దేశాలకు రక్షణ కల్పించే కోణంలో మనం ఇది చేస్తున్నాం. ఇందులో ఇజ్రాయెల్, సౌదీ, ఖతార్, యూఏఈ ఉన్నాయి. మనమే వీరందరికీ రక్షణ కల్పిస్తున్నాం. ఈ రక్షణ బాధ్యతను మనం ఎంతో సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నాం."
---డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, అమెరికా అధ్యక్షుడు

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