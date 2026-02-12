ఒప్పందానికి ఇరాన్ ఓకే చెబితే మంచిది- లేకుంటే పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయనేది!: ట్రంప్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్- ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూతో భేటీ- గాజాపై ప్రత్యేక చర్చ
Published : February 12, 2026 at 7:09 AM IST
Trump Netanyahu Meeting : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూ మధ్య వైట్ హౌస్లో కీలక భేటీ జరిగింది. ఆ సమావేశం చాలా సానుకూల వాతావరణంలో జరిగిందని ట్రంప్ వెల్లడించారు. రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న బలమైన సంబంధాలు మరింత బలపడుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, ఎలాంటి తుది నిర్ణయాలు తీసుకోలేదని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్ అంశంపై చర్చలు కొనసాగించాలని తాను నెతన్యాహూను కోరినట్లు ట్రంప్ తెలిపారు.
ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్లో ఆ విషయాలను వెల్లడించారు. "మా సమావేశం చాలా మంచిగా జరిగింది. ఇజ్రాయెల్తో మా సంబంధం అత్యంత బలంగా కొనసాగుతోంది. ఇరాన్తో చర్చలు కొనసాగి ఒక ఒప్పందం కుదిరితే మంచిదని నేను స్పష్టం చేశాను. అది సాధ్యం కాకపోతే తదుపరి పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో చూడాలి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
US President Donald Trump (@POTUS), on Truth Social, posts: " i have just finished meeting with prime minister netanyahu, of israel, and various of his representatives. it was a very good meeting, the tremendous relationship between our two countries continues. there was nothing… pic.twitter.com/xPVQtq0Gw5— Press Trust of India (@PTI_News) February 11, 2026
ఇక గతంలో ఇరాన్తో ఒప్పందం కుదరని సందర్భాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ట్రంప్ మాట్లాడారు. "గతసారి ఇరాన్ ఒప్పందాన్ని తిరస్కరించింది. దాంతో మేము మిడ్నైట్ హ్యామర్ ఆపరేషన్ చేపట్టాం. అది వారికి అనుకూలంగా మారలేదు" అని గుర్తుచేశారు. గత ఏడాది జూన్ 21-22 తేదీల్లో అమెరికా ఆపరేషన్ మిడ్నైట్ హ్యామర్ పేరుతో ఇరాన్ అణు మౌలిక వసతులపై దాడులు జరిపింది.