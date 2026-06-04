ETV Bharat / international

ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్‌నకు ఎదురుదెబ్బ- సైనిక చర్యలను నిలిపివేసే తీర్మానానికి ప్రతినిధుల సభ ఆమోదం

ఇరాన్‌పై యుద్ధ చర్యలను నిలిపివేయాలంటూ అమెరికా ప్రతినిధుల సభ తీర్మానం- ప్రతినిధులసభలో తీర్మానానికి అనుకూలంగా 215 ఓట్లు, వ్యతిరేకంగా 208 ఓట్లు

Trump War Powers Resolution
Trump War Powers Resolution (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 4, 2026 at 7:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump War Powers Resolution : ఇరాన్‌పై కొనసాగుతున్న సైనిక చర్యల విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి అమెరికా ప్రతినిధుల సభ (హౌస్ ఆఫ్ రిప్రెజెంటేటివ్స్) గట్టి ఎదురుదెబ్బ ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ అనుమతి లేకుండా ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యలు కొనసాగించరాదని స్పష్టం చేస్తూ డెమొక్రాట్లు ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాన్ని సభ ఆమోదించింది. సభలో జరిగిన ఓటింగ్‌లో 215 మంది సభ్యులు అనుకూలంగా, 208 మంది వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయడంతో తీర్మానం ఆమోదం పొందింది.

TAGGED:

TRUMP WAR POWERS RESOLUTION
TRUMP WAR POWERS RESOLUTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.