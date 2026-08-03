2028 ఎన్నికలే లక్ష్యంగా ట్రంప్ కొత్త వ్యూహం- రిపబ్లికన్ పార్టీపై పూర్తి ఆధిపత్యానికి ప్లాన్- మరోసారి పోటీ చేస్తారా?
మిడ్టర్మ్స్ తర్వాత కూడా రిపబ్లికన్ పార్టీపై పట్టు కొనసాగించాలని ట్రంప్ వ్యూహం- 2028 అధ్యక్ష ఎన్నికలకు అభ్యర్థి ఎంపికలో కీలక పాత్ర పోషించాలని లక్ష్యం- వాన్స్- రూబియో జోడీకి ట్రంప్ జై!
Published : August 3, 2026 at 6:46 PM IST
Donald Trump 2028 Election Plan : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముందస్తు రాజకీయ వ్యూహాలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి. రాబోయే మిడ్టర్మ్ (మధ్యంతర) ఎన్నికల్లో హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ (ప్రతినిధుల సభ), సెనెట్పై రిపబ్లికన్ పార్టీ పట్టు సాధిస్తుందా లేదా అనే అంశంపై ట్రంప్ ఏమాత్రం ఆందోళన చెందట్లేదని ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ ఆక్సియోస్ (Axios) వెల్లడించింది. ఫలితాలు ఎలా వచ్చినా రిపబ్లికన్ పార్టీపై తన ఆధిపత్యం చెక్కుచెదరదని, పైగా మరింత బలపడుతుందని ట్రంప్ భావిస్తున్నట్లు ఆయన సలహాదారుల్ని ఉటంకిస్తూ ఆక్సియోస్ రిపోర్ట్ విడుదల చేసింది. అంతేకాదు మిడ్టర్మ్స్ తర్వాత రిపబ్లికన్ పార్టీపై మరింత పట్టు సాధించి, 2028 అధ్యక్ష ఎన్నికల్ని ప్రభావితం చేయడమే ట్రంప్ ప్రధాన లక్ష్యంగా కనిపిస్తోందని పేర్కొంది. రిపబ్లికన్లు కాంగ్రెస్లో మెజార్టీని నిలుపుకుంటే ట్రంప్కు మరింత అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వివరించింది.
ఆక్సియోస్ కథనం ప్రకారం- ట్రంప్ దృష్టి కేవలం ప్రస్తుత తన పదవీ కాలం చివరి రెండేళ్లకే కాకుండా, తర్వాత కూడా రిపబ్లికన్ పార్టీలో తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించడంపైనే ఉంది. పార్టీలో ఇప్పటికీ ట్రంప్కే అత్యధిక ప్రజాదరణ ఉంది. ట్రంప్ తన అధికారాన్ని లేదా వారసత్వాన్ని సులభంగా వేరొకరికి బదిలీ చేసే వ్యక్తి కాదు. తన పొలిటికల్ నెట్వర్క్, ఫండ్ రైజింగ్ పవర్, బలమైన ఓటు బ్యాంక్ ద్వారా తన అధ్యక్ష పదవీ కాలం పూర్తయిన తర్వాత కూడా అమెరికా రాజకీయాల్ని శాసించాలనేదే ట్రంప్ వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది. 'ట్రంప్ డబ్బు అడిగితే ప్రజలు ఇప్పటికీ విరాళాలు ఇస్తున్నారు. అదే ఆయనకు రాజకీయ బలం.' అని ఒక సలహాదారు ఆక్సియోస్కు చెప్పినట్లు తెలిపింది. మరో సలహాదారు 'మీ బ్యాంక్ ఖాతాను బట్టే మీ రాజకీయ భవిష్యత్తు కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది.' అని వ్యాఖ్యానించినట్లు నివేదిక తెలిపింది. ఇందులో భాగంగా పార్టీని పూర్తి స్థాయిలో తన గుప్పిట్లోనే ఉంచుకోవడమే ఆయన నైజమని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
ట్రంప్ మళ్లీ పోటీచేస్తారా?
అమెరికా రాజ్యాంగం ప్రకారం ట్రంప్ మరోసారి అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేసే అవకాశం ఉందా అనే అంశంపై వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆయన మాత్రం 2028 పోటీ అవకాశాలపై చర్చను చివరి వరకు కొనసాగించే అవకాశం ఉందని ఆక్సియోస్ పేర్కొంది. అది వాస్తవంగా పోటీ చేయడానికన్నా, పార్టీపై తన ప్రభావాన్ని కొనసాగించేందుకు ఉపయోగపడే రాజకీయ వ్యూహంగా కూడా ఉండొచ్చని నివేదిక అభిప్రాయపడింది.
వాన్స్- రూబియో కాంబినేషన్ కోసం ట్రంప్ స్కెచ్?
2028 అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కాంబినేషన్ను బరిలోకి దింపే ఆలోచనలో ట్రంప్ ఉన్నట్లు రిపోర్ట్ వెల్లడించింది. పార్టీపై ఉన్న తన పట్టును ఉపయోగించి 2028 ఎన్నికల్లో అభ్యర్థి ఎంపికలో, పార్టీ సిద్ధాంతాల్ని రూపొందించడంలో ట్రంప్దే తుది నిర్ణయం కానుంది. జేడీ వాన్స్, మార్కో రూబియోలతో పాటుగా ఫ్లోరిడా గవర్నర్ రాన్ డిసాంటిస్, టెక్సాస్ సెనెటర్ టెడ్ క్రూజ్, మిస్సోరి సెనెటర్ జోష్ హావ్లీ వంటి ఇతర నేతలు 2028 రేసులోకి రావాలని భావిస్తున్నారు. కానీ ట్రంప్ మద్దతు లేకుండా ముందుకెళ్లడం వారికి సవాలుగా మారనుంది. అయితే ఇక్కడ వాన్స్, మార్కో రూబియో వంటి నాయకులు ట్రంప్ మద్దతు కోల్పోకుండా స్వతంత్ర రాజకీయ గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం కష్టమవుతుందని తెలిపింది. ట్రంప్ ప్రభావం కొనసాగితే ఆయనకు వ్యతిరేకంగా వెళ్లడం కూడా వారికి రాజకీయంగా సవాలుగా మారొచ్చని నివేదిక విశ్లేషించింది.
ఒకవేళ మిడ్టర్మ్ ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్లు విజయం సాధించి, కాంగ్రెస్లో మెజార్టీ సాధించినా ట్రంప్ ఏ మాత్రం భయపడేలా లేరని ఆక్సియాస్ తెలిపింది. తన కుటుంబం, ఆస్తులు, విధానాలపై విచారణలు చేపట్టినా ఎదుర్కొనేందుకు ఆయన సిద్దంగా ఉన్నట్లు నివేదిక స్పష్టం చేసింది. కాంగ్రెస్ జారీ చేసే సమన్లను తిరస్కరించాలని, విచారణకు సహకరించవద్దని ట్రంప్ తన యంత్రాంగానికి, బంధువులకు సూచించే అవకాశం ఉందని ఈ రిపోర్ట్ పేర్కొంది. ఇది అధ్యక్ష అధికారాల పరిమితులకు, కాంగ్రెస్ పర్యవేక్షణ అధికారాలకు నడుమ తీవ్ర రాజ్యాంగ సంక్షోభానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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