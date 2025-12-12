రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ ఆగ్రహం- మాటలు కాదు, ఫలితాలు కావాలి: వైట్ హౌస్

Telangana Panchayat Elections Results2025

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 12, 2025 at 7:30 AM IST

Russia Ukraine War Trump : రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు జరుగుతున్న చర్చల్లో పురోగతి లేకపోవడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారని వైట్ హౌస్ గురువారం వెల్లడించింది. యుద్ధం నాలుగేళ్లుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, మీటింగ్స్ కోసం మీటింగ్స్ ఇక వద్దని, మాటలు కాదు, చర్యలు కావాలనే ట్రంప్ అభిప్రాయాన్ని తెలిపింది.

వాషింగ్టన్‌లో జరిగిన మీడియా బ్రీఫింగ్‌లో వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ క్యారలైన్ లెవిట్ మాట్లాడుతూ, "అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఈ యుద్ధంలోని రెండు పక్షాల పట్ల కూడా చాలా విసుగు చెంది ఉన్నారు. ఎలాంటి ఫలితాలు రాని మీటింగ్స్‌కు ఆయన అలసిపోయారు. ఇక మాటలు వినాలనుకోవడం లేదు. యుద్ధం ముగించేందుకు నిజమైన అడుగులు పడాలి అని ఆయన భావిస్తున్నారు" అని చెప్పింది.

ఆమె తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, శాంతి ప్రయత్నాల్లో అమెరికా ఇంకా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తూనే ఉంది. బుధవారం ట్రంప్ యూరోపియన్ నాయకులతో ఫోన్‌లో మాట్లాడినట్లు, అలాగే అమెరికా ప్రత్యేక దౌత్యవేత్త స్టీవ్ విడ్‌కాఫ్ బృందం రష్యా ఉక్రెయిన్ ప్రతినిధులతో ప్రస్తుతం కూడా నేరుగా మాట్లాడుతూనే ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. అయితే ఈ వారాంతంలో జరుగనున్న చర్చలకు అమెరికా అత్యున్నత స్థాయి ప్రతినిధిని పంపాలా అన్న విషయంలో ఇంకా స్పష్టత రాలేదని లెవిట్ తెలిపింది. "ఈ చర్చల్లో నిజంగా శాంతి ఒప్పందంపై సంతకం చేసే అవకాశాలు కనపడితే, వాషింగ్టన్ నుంచి ఎవరినైనా పంపుతాం. కానీ ప్రస్తుతం ఆ అవకాశంపై సందేహాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి " అని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.

ఉక్రెయిన్‌పై అమెరికా ఒత్తిడి పెరుగుతోందా?
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా కొత్త ప్రతిపాదనలపై ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా, డొనెత్స్క్ ప్రాంతం నుంచి ఉక్రెయిన్ దళాలు వెనక్కి తగ్గి, కీవ్ ఆధీనంలోని తూర్పు ప్రాంతాల్లో ఫ్రీ ఎకనామిక్ జోన్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించినట్లు ఆయన తెలిపారు. రష్యా ఆధిపత్యం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న ప్రాంతమే ఇది.

జెలెన్‌స్కీ స్పష్టం చేస్తూ, "దేశ భూభాగానికి సంబంధించిన ఏ నిర్ణయమైనా జాతీయ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ (రెఫరెండం) ద్వారానే తీసుకుంటాం. ఏకపక్ష నిర్ణయం ఉండదు" అని అన్నారు. అమెరికాకు 20 పాయింట్ల కౌంటర్–ప్రపోజల్స్‌ను కీవ్ ఇప్పటికే అందజేసినట్లు కూడా వెల్లడించారు. ఇక మరోవైపు, క్రిస్మస్‌కల్లా రష్యా–ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదరకపోతే కుదరదనే స్పష్టమైన సంకేతాలు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇస్తున్నారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఆల్జజీరా ప్రచురించిన నివేదికల్లో కూడా ట్రంప్ ఈ యుద్ధాన్ని శీఘ్రంగా ముగించాలని కీవ్‌పై ఒత్తిడి పెంచుతున్నట్లు పేర్కొంది.

20 పాయింట్ల ప్రణాళిక -కానీ కీలక విభేదాలే
మొత్తం శాంతి యోచనలో 20 పాయింట్లతో కూడిన ప్రధాన ఫ్రేమ్‌వర్క్, భద్రతా హామీలు, పునర్నిర్మాణానికి సంబంధించిన పత్రాలు కూడా ఉన్నాయని సమాచారం. అమెరికా మొదట సిద్ధం చేసిన ముసాయిదాలో రష్యాకు అనుకూలంగా ఉన్న అంశాలను ఉక్రెయిన్ తిరస్కరించడంతో, ఇప్పుడు కొత్త ప్రతిపాదనలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. అయితే ఈ ముసాయిదా పూర్తివివరాలు ఇప్పటి వరకు బయటకు రాలేదు.

ఇరు దేశాల మధ్య ప్రధాన విభేధాలు డొనెత్స్క్ ప్రాంత నియంత్రణ మరియు ప్రస్తుతం రష్యా ఆధీనంలో ఉన్న జపోరిజ్జియా అణు ఉత్పత్తి కేంద్రం భవిష్యత్తు గురించేనని జెలెన్‌స్కీ తెలిపారు. రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగిసే దిశగా చర్చలు జరుగుతున్నా, కీలక అంశాల్లో ఇరువైపులా కఠిన వైఖరి రావడంతో శాంతి ఒప్పందం సమీప భవిష్యత్తులో కుదురుతుందా అన్న అంశంపై అనిశ్చితి పెరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

