ఏప్రిల్ 6వరకు ఇరాన్‌ ఇంధన కేంద్రాలపై దాడులు చేయం- డెడ్​లైన్‌ను పొడిగించిన ట్రంప్

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం - ఇరాన్ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులను మరో 10రోజుల పాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటన - దౌత్యపరమైన చర్చలు సానుకూల ధోరణిలో సాగుతుండటమే కారణమని వెల్లడి

Associated Press
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 27, 2026 at 7:30 AM IST

Updated : March 27, 2026 at 7:38 AM IST

Trump extends pause on Iran's energy infra: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ ఇరాన్ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడుల విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇరాన్ అభ్యర్థన మేరకు దాడుల గడువును మరో 10 రోజులు పొడిగిస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఇరు దేశాల మధ్య జరుగుతున్న దౌత్యపరమైన చర్చలు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ట్రంప్ చెప్పిన ప్రకారం ఏప్రిల్ 6, రాత్రి 8 గంటల వరకు ఈ గడువు అమల్లో ఉండనుంది. ఇరాన్ ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి మేరకు, శాంతి చర్చలకు మరింత సమయం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో గడువును పొడిగింంపు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియా 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా ప్రకటించారు.

“ఇరాన్ ఎనర్జీ ప్లాంట్లపై సంబంధించిన గడువును మరో 10 రోజుల పాటు పొడిగిస్తున్నాను. ఇరాన్ ప్రతినిధులతో జరుగుతున్న చర్చలు అత్యంత ఆశాజనకంగా జరుగుతున్నాయి”

-అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్

అలాగే, అమెరికా మీడియాపై ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ ఫైర్ అయ్యారు. ఇరాన్‌తో చర్చలు విఫలమవుతున్నాయంటూ వస్తున్న వార్తలను ఆయన ఖండించారు. అవి 'ఫేక్ న్యూస్'గా కొట్టిపారేశారు. ఇరాన్‌తో చర్చలు సానుకూలంగా జరుగుతున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంపై ట్రంప్ తన ‘డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ వార్’కు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఏప్రిల్ 6 వరకు ఇరాన్ ఎనర్జీ గ్రిడ్‌లపై ఎటువంటి బాంబు దాడులు చేయకూడదని ఆయన ఆదేశించారు. అయితే, ఒకవేళ చర్చలు విఫలమైతే మాత్రం ఏప్రిల్ 6 రాత్రి తర్వాత అమెరికా సైన్యం ఇరాన్‌పై విరుచుకుపడే అవకాశం ఉంది.

ఇరాన్ ఏడు రోజులే అడిగిం- నేను 10 రోజులు ఇచ్చా

ఇరాన్ ప్రభుత్వం వారి దౌత్య ప్రతినిధుల ద్వారా మరో 7 రోజుల సమయం కోరినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. అయితే, తాను మాత్రం ఉదారతతో ఆ గడువును 10 రోజులకు పెంచినట్లు వెల్లడించారు. ఇరాన్ తన ఇంధన కేంద్రాలు, చమురు నిల్వలపై దాడులను తప్పించుకోవాలంటే చర్చలు ఒక్కటే మార్గమన్నారు. లేకపోతే వారి ఇంధన కేంద్రాలు నేలమట్టం అవుతాయని హెచ్చరించారు. అయితే గడువు పెంపునకు గల మరో కారణాన్నిట్రంప్ వెల్లడించారు. . హార్ముజ్ జలసంధి గుండా ఎనిమిది చమురు నౌకలను వెళ్లేందుకు ఇరాన్ అనుమతించిందని, దీన్ని అమెరికాకు ఇచ్చిన 'కానుక'గా ట్రంప్ అభివర్ణించారు.

ఫిబ్రవరి 28, 2026న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాలు సంయుక్తంగా ఇరాన్‌పై జరిపిన మెరుపు దాడుల్లో ఆ దేశ సుప్రీంలీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించారు. ఇది ఇరాన్‌ను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేయడమే కాకుండా పశ్చిమాసియాలో ప్రతీకార జ్వాలలను రగిల్చింది. ఖమేనీ మరణానికి నిరసనగా ఇరాన్ గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న అమెరికా స్థావరాలపై దాడులు చేసింది. అంతేకాకుండా, ప్రపంచ చమురు రవాణాలో 20శాతం వాటా కలిగిన హార్ముజ్ జలసంధిని పూర్తిగా మూసివేసింది. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడింది.

ఈ పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ తన మొండివైఖరి వీడకపోతే, ఆ దేశపు ఇంధన వ్యవస్థను నాశనం చేస్తానని గత శనివారం ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్‌కు 48 గంటల గడువు విధిస్తూ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా తెరిచి ఉంచకపోతే ఇరాన్ పవర్ ప్లాంట్లపై దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఆ తర్వాత సోమవారం నాడు చర్చలు ఫలప్రదంగా జరుగుతున్నాయని చెబుతూ, దాడులను 5 రోజుల పాటు వాయిదా వేశారు. తాజాగా ఆ గడువును ఏప్రిల్ 6 వరకు పొడిగించడం గమనార్హం.

