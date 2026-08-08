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అమెరికా-ఇరాన్​ చర్చలు సఫలమైతే- ఇంధన ధరలు తగ్గే ఛాన్స్​: డొనాల్డ్ ట్రంప్​

'హర్మూజ్ జలసంధి వివాదంపై అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలు కొలిక్కి వస్తున్నాయ్​- దీనితో ఇంధన ధరలు తగ్గే అవకాశం'- ట్రంప్ ఆశాభావం

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 10:36 AM IST

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Trump On Fuel Prices : హర్మూజ్​ జలసంధి వివాదంపై యూఎస్​, ఇరాన్​ మధ్య జరుగుతున్న చర్చలు ఓ కొలిక్కి వస్తున్నాయని, దీని వల్ల ఇంధనల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఫాక్స్ న్యూస్ కథనం ప్రకారం, చమురు రవాణాకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలమైన ఈ సముద్ర మార్గం గురించిన చర్చలు సఫలమైతే, పరిస్థితులు అన్నీ అదుపులోకి వస్తాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయంగా ఇంధన (గ్యాసోలిన్) ధరలు తగ్గుతాయని అన్నారు. గురువారం ఓవల్ ఆఫీసులో విలేకరులతో మాట్లాడిన ట్రంప్​, ఇరాన్​తో నెలకొన్న వివాదం చాలా త్వరగా ముగుస్తుందనే నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్​ (ఇరాన్) ఈ ఘర్షణను ఎక్కువ కాలం కొనసాగించలేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అదే సమయంలో, ఇరాన్ ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ అణ్వాయుధాన్ని తయారు చేయకుండా అడ్డుకోవడానికి అమెరికా కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు.

ప్రపంచానికే ప్రమాదం!
ప్రస్తుతం ఇరాన్​తో డీల్ కోసం చేస్తున్న దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాల గురించి ట్రంప్ మాట్లాడారు. "చర్చలు చాలా బాగా సాగుతున్నాయి. నేను వ్యక్తిగతంగా ఈ చర్చల్లో పాల్గొంటున్నాను. అంతా సజావుగానేఉంది. త్వరలో ఒక మంచి నిర్ణయానికి రావచ్చు. అయితే ఇరాన్ విషయంలో మేము తీసుకున్న చర్యలు చాలా ముఖ్యమైనవి. ఎందుకంటే వారి వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉంటే, ప్రపంచం మొత్తం ప్రమాదంలో పడుతుంది. దానిని మేము అనుమతించం" అని పేర్కొన్నారు.

హర్మూజ్ తెరచే ఉంది- కానీ!
హర్మూజ్​ జలసంధి గురించి ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, "ప్రస్తుతానికి ఆ మార్గం తెరిచే ఉంది. అమెరికా నౌకాదళం అక్కడ పరిస్థితులను పర్యవేక్షిస్తూ, అంతా తన నియంత్రణలోనే ఉంచుంది. అయినప్పటికే అక్కడ ఇరాన్ మైన్లు పేల్చే ప్రమాదం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఒక్క మైన్ ఉన్నా కూడా, వందల కోట్ల విలువైన నౌకలు నడిపేవారు ప్రమాదాలకు భయపడి వెనకడుగు వేస్తారు. అందుకే ఆ సమస్యను పూర్తిగా పరిష్కరించడానికి చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి" అని ట్రంప్ అన్నారు.

ఇరాన్​-ఒమన్ చర్చలు
హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచేందుకు, నిలిచిపోయిన చమురు ఎగుమతులను పునరుద్ధరించేందుకు ఇరాన్​-ఒమన్​ మధ్య జరుగుతున్న చర్చల్లో గణనీయమైన పురోగతి లభించిందని ఓ పేరు చెప్పడానికి ఇష్టపడని అమెరికన్ అధికారి తెలిపారు. త్వరలోనే ఇరాన్​-ఒమన్​ మధ్య ఒప్పందం కుదరనుందని, దీని వల్ల సాధారణ వాణిజ్య చమురు రవాణా మళ్లీ ప్రారంభం కానుందని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు ఒకవేళ ఈ ఒప్పందం కుదిరితే, విస్తృత శాంతి ఒప్పందానికి ఒక కీలకమైన ముందడుగు పడే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. "హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో ఒమన్​, ఇరాన్ మధ్య చర్చల్లో పురోగతి ఉంది. త్వరలోనే ఒప్పందం కుదురుతుందని భవిస్తున్నాం. వాణిజ్య నౌకల రవాణాలకు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు ప్రకటన రాగానే, ఇరాన్ రేవులపై ఉన్న దిగ్బంధనాన్ని అమెరికా ఎత్తివేస్తుంది" అని సదరు అమెరికన్​ అధికారి చెప్పిటన్లు రాయిటర్స్ రిపోర్టు పేర్కొంది. అయితే ఇరాన్ ఆ ఒప్పందాన్ని అమలు చేయడం ఆధారంగా, అమెరికా తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని సదరు అధికారి స్పష్టం చేశారు.

ఎలాంటి దాడులనైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధం!
మరోవైపు, ఇరాన్ తాత్కాలిక రక్షణ మంత్రి బ్రిగేడియర్ జనరల్​ మజీద్ ఎబ్న్​-ఎ-రెజా మాట్లాడుతూ, తమ సాయుధ దళాలు ఎలాంటి బాహ్య ముప్పునైనా ఎదుర్కొనేందుకు పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ సైనిక శక్తి తమ దేశీయ రక్షణ పరిశ్రమపైనే ఆధారపడి ఉందని అన్నారు. "ప్రతిరోజూ శత్రువుల శక్తి క్షీణిస్తున్న సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. మా సాయుధ దళాలు ఎలాంటి ముప్పునైనా తిప్పికొట్టడానికి పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నాయి" అని అన్నారు. తమకు దేశీయ రక్షణ పరిశ్రమ ఉందని, సైనిక అవసరాల కోసం విదేశీ సరఫరాదారులపై ఆధారపడే దేశాలు, ఇరాన్ స్వదేశీ రక్షణ సాంకేతికత ఎంతో మెరుగైనదని త్వరలో గుర్తిస్తాయని పేర్కొన్నారు.

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