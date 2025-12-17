మరో 20దేశాలపై ట్రంప్ సర్కార్ కొరడా- అమెరికాలోకి నో ఎంట్రీ
ట్రంప్ సర్కార్ నయా రూల్స్
Published : December 17, 2025 at 7:30 AM IST
Trump Travel Ban : అమెరికాలోకి మరో 20 దేశాల పౌరులు ప్రవేశించకుండా ట్రంప్ సర్కార్ నిషేధం విధించింది. వాటిపై కొత్త ఆంక్షలను విధించింది. అమెరికా ప్రయాణం, వలసల ప్రవేశ ప్రమాణాలను కఠినతరం చేసే చర్యల్లో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల వైట్హౌస్ సమీపంలో ఇద్దరు నేషనల్ గార్డ్ సిబ్బందిని ఆఫ్గనిస్తాన్ జాతీయుడు కాల్చిచంపిన తర్వాత అక్రమ వలసలపై మరింత ఉక్కుపాదం మోపాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. జూన్లో హైతీ, లిబియా, సోమాలియా, వెనిజువెలా, అఫ్గానిస్తాన్సహా 12దేశాల పౌరులు అమెరికాలోకి ప్రవేశించకుండా నిషేధం విధించారు. తాజాగా ఆ జాబితాలో బుర్కినోఫాసో, మాలి, నైజర్, దక్షిణ సూడాన్, సిరియా, పాలస్తీనాతో పాటు మరిన్నీ దేశాలు చేర్చారు. పాలస్తీనా-అథారిటీ జారీచేసిన ప్రయాణపత్రాలు వారిపై కూడా ప్రయాణ నిషేధం విధించిన అమెరికా పాక్షిక ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న దేశాల జాబితాలో మరో 15 చేర్చనున్నట్లు తెలిపింది.
AMERICA FIRST SECURITY 🇺🇸— The White House (@WhiteHouse) December 16, 2025
President Donald J. Trump just signed a new Proclamation, STRENGTHENING our borders & national security with data-driven restrictions on high-risk countries with severe deficiencies in screening & vetting. pic.twitter.com/DZmqpkerKb