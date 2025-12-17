Telangana Panchayat Elections Results2025

మరో 20దేశాలపై ట్రంప్ సర్కార్ కొరడా- అమెరికాలోకి నో ఎంట్రీ

ట్రంప్ సర్కార్ నయా రూల్స్

Trump Travel Ban
Trump Travel Ban (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 17, 2025 at 7:30 AM IST

Trump Travel Ban : అమెరికాలోకి మరో 20 దేశాల పౌరులు ప్రవేశించకుండా ట్రంప్‌ సర్కార్‌ నిషేధం విధించింది. వాటిపై కొత్త ఆంక్షలను విధించింది. అమెరికా ప్రయాణం, వలసల ప్రవేశ ప్రమాణాలను కఠినతరం చేసే చర్యల్లో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల వైట్‌హౌస్‌ సమీపంలో ఇద్దరు నేషనల్ గార్డ్ సిబ్బందిని ఆఫ్గనిస్తాన్‌ జాతీయుడు కాల్చిచంపిన తర్వాత అక్రమ వలసలపై మరింత ఉక్కుపాదం మోపాలని ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. జూన్‌లో హైతీ, లిబియా, సోమాలియా, వెనిజువెలా, అఫ్గానిస్తాన్‌సహా 12దేశాల పౌరులు అమెరికాలోకి ప్రవేశించకుండా నిషేధం విధించారు. తాజాగా ఆ జాబితాలో బుర్కినోఫాసో, మాలి, నైజర్, దక్షిణ సూడాన్, సిరియా, పాలస్తీనాతో పాటు మరిన్నీ దేశాలు చేర్చారు. పాలస్తీనా-అథారిటీ జారీచేసిన ప్రయాణపత్రాలు వారిపై కూడా ప్రయాణ నిషేధం విధించిన అమెరికా పాక్షిక ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న దేశాల జాబితాలో మరో 15 చేర్చనున్నట్లు తెలిపింది.

