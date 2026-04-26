వైట్​హౌస్​లో కాల్పుల కలకలం- ట్రంప్​తో సహా ప్రముఖుల అత్యవసర తరలింపు

వైట్ హౌస్ జర్నలిస్టుల విందులో భద్రతా వైఫల్యం- గుర్తు తెలియని వ్యక్తి కాల్పులు- ప్రాణభయంతో టేబుళ్ల కింద దాక్కున్న వందలాది మంది అతిథులు

Secret service agents respond during the White House Correspondents Dinner (AP)
Published : April 26, 2026 at 6:56 AM IST

Trump Security Incident : వైట్​హౌస్​లో కాల్పుల కలకలం సృష్టించాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హాజరైన కరస్పాండెంట్ల వార్షిక విందులో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి కాల్పులు జరపడంతో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వెంటనే అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది ట్రంప్‌, ఉపాధ్యక్షుడుతో పాటు ఇతర ప్రముఖులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. అదృష్టవశాత్తు ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై ట్రంప్ స్పందిస్తూ తమంతా సురక్షితంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు.

శనివారం రాత్రి వైట్​హౌస్​ ప్రెస్ కరస్పాండెంట్ల వార్షిక విందు కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ విందులో అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌, ఫస్ట్ లేడీ మెలానియా, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్​, రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగెత్స్​,విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో తదితరులు పాల్గొన్నారు. వారితో పాటు ప్రముఖ జర్నలిస్టులు, సెలబ్రిటీలు, జాతీయ నాయకులు ఉన్నారు. ట్రంప్ ప్రసంగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలోనే ఒక ఆగంతకుడు కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు. సీక్రెట్ సర్వీస్, ఇతర అధికారులు బాంకెట్ హాల్‌లోకి ప్రవేశించటంతో వందలాది మంది అతిథులు ప్రాణభయంతో టేబుళ్ల కింద దాచుకున్నారు. పక్కకు తప్పుకోండని ఒకరు అరవగా, తల వంచుకోవాలని మరికొందరు అరిచారు. 5నుంచి 8రౌండ్ల కాల్పుల శబ్దాలు వినిపించినట్లు అక్కడున్నవారు తెలిపారు.

ట్రంప్​ను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలింపు
తక్షణమే స్పందించిన సీక్రెట్‌ సర్వీస్‌ ఏజెంట్లు వెంటనే బాంకెట్ హాల్‌లోకి ప్రవేశించి అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌, ఫస్ట్‌ లేడీ మెలానియా, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌తో సహా పలువురు కీలక నేతలను అక్కడి నుంచి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. విందు హాల్​ను వెంటనే ఖాళీ చేయించారు.

భద్రత కట్టుదిట్టం
కాల్పుల ఘటన అనంతరం యూఎస్ సీక్రెట్ సర్వీస్ సహా భద్రతా బలగాలు పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చాయి. నేషనల్ గార్డ్​ సిబ్బంది భవనం లోపల మోహరించగా, బయట కూడా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. బయటకు వెళ్లేందుకు అనుమతి ఉన్నప్పటికీ, మళ్లీ లోపలికి ప్రవేశం నిలిపివేశారు. కాల్పులు జరిగిన ప్రదేశం ప్రధాన విందు హాల్‌కు బయటగా ఉన్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారం. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఒక షూటర్ ఉన్నట్లు పోలీసు అధికారి ధృవీకరించారు. కాల్పులకు పాల్పడిన వ్యక్తి, ఎందుకు కాల్పులకు పాల్పడ్డాడు వంటి అంశాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.

స్పందించిన ట్రంప్
ఈ ఘటనపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. డీసీలో ఇదొక అద్భతుమైనని సాయంత్రమని, భద్రతా సిబ్బంది అద్భుతంగా పని చేశారని అన్నారు. వేగంగా, ధైర్యంగా స్పందించి కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారని వెల్లడించారు. వెంటనే అక్కడి నుంచి తనతో పాటు మెలానియా, జేడీవాన్స్‌, క్యాబినెట్‌ సభ్యులందరినీ తరలించినట్లు తెలిపారు. తామంతా సురక్షితంగా ఉన్నామని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దామని సిఫారుసు చేశారని, కానీ ఇది పూర్తిగా లా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ మార్గదర్శకత్వంలోనే జరుగుతుందని తెలిపారు. తర్వలోనే దీనిని తిరిగి షెడ్యూల్ చేస్తామని చెప్పారు.

అయితే డొనాల్డ్ ట్రంప్ వేదిక నుంచి బయటకు తీసుకెళ్తున్న సమయంలో ఆయన కాస్త కాలు జారి పడినట్లుగా తెలుస్తోంది. సీక్రెట్ సర్వీస్ సిబ్బంది వెంటనే సహాయం చేసి ఆయనను సురక్షితంగా తరలించారు. కాల్పుల ఘటనలో ఓ లా ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ అధికారి బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ జాకెట్‌పై తూటా తగిలినట్లు సమాచారం. అయితే ఆయనకు ప్రాణాపాయం లేదని అధికారులు తెలిపారు.

