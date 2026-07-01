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క్రిప్టోకరెన్సీతో ట్రంప్​పై కాసుల వర్షం- ఏడాదిలోనే రూ. 11వేల కోట్లకుపైగా ఆదాయం- మొత్తం ఆస్తులెంత?

వర్చువల్ కరెన్సీతో 2025లో ఏకంగా 1.2 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం- 'WLFI' టోకెన్ల తొలి విక్రయాల ద్వారా 500 మిలియన్ డాలర్లు- అధ్యక్షుడి ఆస్తులు, ఆదాయ ప్రకటించిన గవర్నమెంట్ ఎథిక్స్ కార్యాలయం

Trump Earning Cryptocurrency
US President Donald (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 1, 2026 at 10:26 AM IST

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Trump Earning Cryptocurrency : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌నకు క్రిప్టోకరెన్సీ భారీగా కలిసొచ్చింది. వర్చువల్ కరెన్సీల్లో చేసిన పెట్టుబడుల ద్వారా ఆయన 2025లో ఏకంగా 1.2 బిలియన్ డాలర్లు అంటే సుమారు రూ.11,358 కోట్లు ఆర్జించినట్లు అమెరికా గవర్నమెంట్ ఎథిక్స్ కార్యాలయం వెల్లడించింది. 1978లో అమల్లోకి వచ్చిన చట్టం ప్రకారం అమెరికా అధ్యక్షుడు, ఉపాధ్యక్షుడు తమ ఆస్తులు, ఆదాయ వివరాలను తప్పనిసరిగా ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఆర్థిక వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ట్రంప్ కుటుంబం 2024లో 'వరల్డ్ లిబర్టీ ఫైనాన్షియల్' పేరుతో క్రిప్టో ప్లాట్‌ఫామ్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ సంస్థ విడుదల చేసిన 'WLFI' టోకెన్ల తొలి విక్రయాల ద్వారానే సుమారు 500 మిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం వచ్చినట్లు వెల్లడైంది. అంతేకాకుండా ట్రంప్, ఆయన ముగ్గురు కుమారులు అనుబంధ సంస్థ "డీటీ మార్క్స్ డెఫీ" ద్వారా 22.5 బిలియన్ WLFI టోకెన్లను సొంతం చేసుకున్నారు.

ఇక 2025 ఏప్రిల్‌లో వరల్డ్ లిబర్టీ ఫైనాన్షియల్ స్టేబుల్‌కాయిన్‌ను కూడా మార్కెట్‌లోకి తీసుకొచ్చింది. అదే సమయంలో అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి ముందే ట్రంప్ తన పేరుతో '$TRUMP' క్రిప్టో టోకెన్‌ను విడుదల చేశారు. దీనికి సంబంధించిన లైసెన్సింగ్ ఒప్పందం ద్వారా ఆయనకు 635 మిలియన్ డాలర్ల రాయల్టీలు వచ్చినట్లు అధికారిక వివరాలు వెల్లడించాయి. ఫోర్బ్స్ అంచనా ప్రకారం, 2024లో 2.3 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న ట్రంప్ నికర ఆస్తి విలువ 6 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది.

TAGGED:

DONALD TRUMP EARNINGS
CRYPTOCURRENCY INCOME OF TRUMP
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