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ఏఐ వేగాన్ని తగ్గించాలని టెక్ దిగ్గజాల హెచ్చరిక- అవన్నీ ప్రతికూల శక్తులంటూ కొట్టిపారేసిన ట్రంప్!

ఏఐ భద్రతా హెచ్చరికలను తోసిపుచ్చిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్- ఏఐ వేగాన్ని తగ్గించకపోతే 12 నెలల్లో ఇంటర్నెట్‌కే ప్రమాదమని నిపుణుల హెచ్చరిక- సామ్ ఆల్ట్‌మాన్, ఎలాన్ మస్క్ కూడా మద్దతు!

Trump On AI Criticism
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 9:36 PM IST

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Trump On AI Criticism : కొంత కాలంగా ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్ వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. దాదాపు అన్ని రంగాల్లో దీని వాడకం ఎక్కువైంది. ఈ క్రమంలోనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రోజురోజుకూ విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని టెక్ నిపుణులు, దిగ్గజ సంస్థల సీఈఓలు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏఐ మానవ మేధస్సును దాటి, నియంత్రణ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇదే వేగం ఉంటే 12 నెలల్లోపు ఏఐ పూర్తిగా ఇంటర్నెట్‌నే తన అధీనంలోకి తెచ్చుకునే ప్రమాదం ఉందని అంటున్నారు. దీనిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా స్పందించారు. ఏఐ టెక్నాలజీ వేగాన్ని తగ్గించాలని కోరుతున్న నిపుణులను, టెక్ కంపెనీల సీఈఓలను ఆయన ప్రతికూల శక్తులు (నెగెటివ్ ఫోర్సెస్) అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఐర్లాండ్ పర్యటనలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ 'ఎప్పటికీ జరగని విషయాలను ఊహించుకుంటూ ఏఐ వృద్ధినే అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నారు' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. 'నా దృష్టిలో సమాజంలో కొన్ని ప్రతికూల శక్తులు ఉన్నాయి. తీసుకురాకూడని అంశాలను వారు అనవసరంగా తెరపైకి తీసుకొస్తున్నారు. ఎప్పటికీ సంభవించని ఊహాజనిత ప్రమాదాల గురించి మాట్లాడటం సరికాదు' అని స్పష్టం చేశారు. ఏఐ పురోగతికి సంబంధించి ఎలాంటి ఆంక్షలు విధించే ప్రసక్తే లేదని పరోక్షంగా తేల్చి చెప్పారు.

ఆంథ్రోపిక్ సీఈఓ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఇంటర్నెట్‌నే ప్రభావితం చేస్తుంది!
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు ముందు ఆంథ్రోపిక్ సీఈఓ డారియో అమోడీ ఏఐ ప్రమాదాలపై కీలక హెచ్చరికలు చేశారు. ఏఐ మోడల్స్ సామర్థ్యాలు చాలా వేగంగా పెరుగుతున్నాయని, అయితే ఇదే సమయంలో ఆ వేగానికి అనుగుణంగా వాటిని నియంత్రించే భద్రతా వ్యవస్థలు మాత్రం అభివృద్ధి చెందట్లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనికి సంబంధించి 'వి మస్ట్ పేస్ ది ఫ్రంటియర్' పేరుతో రాసిన బ్లాక్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. ప్రస్తుతం ఏఐలో రికర్సివ్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ అనే ప్రక్రియ ప్రారంభమైందని అమోడీ తెలిపారు. అంటే ఇక్కడ ఏఐ వ్యవస్థలు తమంతట తామే తమ సామర్థ్యాలను మరింత మెరుగుపర్చుకునే దిశగా అభివృద్ధి చెందడం అని అభివర్ణించారు. ఇది ఏమాత్రం నియంత్రణ లేకుండా కొనసాగితే వాటిని అర్థం చేసుకోవడం, నియంత్రించడం మానవులకు కష్టంగా మారొచ్చని ఆయన హెచ్చరించారు.

ఇదే ప్రస్తుత వేగం కొనసాగితే గనుక కేవలం 6 నుంచి 12 నెలల్లోనే ఏఐ అనేది ఇంటర్నెట్‌ను దాదాపు పూర్తిగా ప్రభావితం చేసే స్థాయికి చేరవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల ఓపెన్ ఏఐ హగ్గింగ్ ఫేస్ ఘటనను ఉదాహరణగా చూపుతూ, స్వతంత్రంగా పనిచేసే ఏఐ ఏజెంట్లు భద్రతా నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించి దాడికి దిగాయని గుర్తు చేశారు. ఈ ఘటనలో ఏఐ ఏజెంట్లు తాము చేయాల్సిన పనికి ఏ మాత్రం సంబంధం లేని సైబర్ సెక్యూరిటీ దాడులకు పాల్పడిందని, తమ సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించే గ్రేడర్‌ను హ్యాక్ చేసేందుకు కూడా ప్రయత్నించిందని తెలిపారు. ప్రస్తుతానికి నష్టం తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ, మరింత శక్తిమంతమైన ఏఐ వ్యవస్థల్లో ఇదే తీరుగా ఏఐ ఏజెంట్లు ప్రవర్తిస్తే నష్ట తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.

'డారియో చెప్పింది నిజమే'
ఇక డారియో అమోడీ ప్రకటనకు ఇతర టెక్ దిగ్గజాల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభించింది. ఓపెన్‌ఏఐ సీఈఓ సామ్ ఆల్ట్‌మ్యాన్ డారియో అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఏఐ అభివృద్ధి వేగాన్ని నియంత్రించడంపై తమ సంస్థలోనూ చర్చలు జరుగుతున్నాయని, థర్డ్ పార్టీ స్వతంత్ర తనిఖీలకు అంగీకరిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇక ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక వ్యక్తి ఎలాన్ మస్క్ కూడా దీనిపై స్పందించారు. 'డారియో చెప్పింది నిజమే' అని ఎక్స్‌లో మద్దతు తెలుపుతూ పోస్ట్ చేశారు. ఆంథ్రోపిక్‌లో అమోడీ మాత్రమే కాదు, ఆ సంస్థకు చెందిన 27 ఏళ్ల జాకబ్ కాక్సన్ ఇటీవల రాజీనామా చేసిన తర్వాత ఎక్స్‌లో చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఏఐని నిర్మిస్తున్న వారిలో చాలా మంది దశాబ్దం ముగిసేలోపే ఈ టెక్నాలజీ మానవాళిని అంతం చేసే అవకాశం ఉందని నిజంగానే నమ్ముతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. నోబెల్ గ్రహీత జెఫ్రీ హింటన్ కూడా రానున్న దశాబ్ద కాలంలో ఏఐ మానవాళిని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టే ప్రమాదం 10 శాతం ఉందని అంచనా వేశారు. అయితే టెక్ రంగంలోని పలువురు ప్రముఖుల హెచ్చరికలకు భిన్నంగా ట్రంప్ ఈ ఆందోళనల్ని తోసిపుచ్చడం గమనార్హం.

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