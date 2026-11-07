ఘోర పరాజయం తర్వాత కూడా తగ్గని ట్రంప్- బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫొటోతో మిస్టర్ వీటో పోస్ట్
Trump VETO Post : కాంగ్రెస్లో వ్యతిరేక బిల్లులను అడ్డుకుంటానని ట్రంప్ సంకేతాలు ఇస్తున్నారు. సోషల్ మీడయాలో వీటో అధికారం గురించి తెలియజేసేలా పోస్ట్లు పెడుతున్నారు.
Published : November 7, 2026 at 2:04 PM IST
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎదురైన భారీ పరాజయం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు రాజకీయంగా సవాలుగా మారింది. ప్రతినిధుల సభతో పాటు సెనేట్లోనూ డెమొక్రాట్లు ఆధిపత్యం సాధించడంతో కాంగ్రెస్పై వారి పట్టు బలపడింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్లో పోస్టులు చేస్తున్నారు. తాజాగా డెస్క్పైకి వంగి ఉన్న తన బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫొటోను షేర్ చేశారు. ఆ ఫొటోకు మిస్టర్ వీటో అనే క్యాప్షన్ పెట్టారు.
2026 మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్లు ఘన విజయం సాధించారు. ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్ రెండింటిలోనూ మెజారిటీ సాధించడంతో శాసన ప్రక్రియపై వారికి పట్టు లభించనుంది. దీంతో ట్రంప్ మిగిలిన పదవీకాలంలో కీలక బిల్లుల ఆమోదం కష్టతరమయ్యే అవకాశముంది. గతంలో తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలను వెనక్కి తీసుకోవడం, కొత్త విధానాలను ప్రతిపాదించడం, ప్రభుత్వ యంత్రాంగంపై విచారణలు చేపట్టడం వంటి చర్యలకు డెమోక్రాట్లు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. అయితే కాంగ్రెస్లో మెజారిటీ ఉన్నంత మాత్రాన అధ్యక్షుడి నిర్ణయాలను పూర్తిగా పక్కనపెట్టే అవకాశం లేదు. అమెరికా రాజ్యాంగం అధ్యక్షుడికి కల్పించిన వీటో అధికారం డెమొక్రాట్లకు అడ్డంకిగా మారవచ్చు.
President Trump just posted this image on Truth Social. Democrats will have zero power to do anything in the next two years. Zero. https://t.co/S7K5ZZ0Rgx— Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) November 7, 2026
వీటో బలమైన అస్త్రం
ఎన్నికల ఫలితాలపై స్పందిస్తూ ట్రంప్ తనకు ఉన్న అధికారాల్లో వీటో అత్యంత బలమైనదని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతిపక్షం ఆమోదించే బిల్లులను అడ్డుకునేందుకు ఈ అధికారాన్ని వినియోగించే అవకాశం ఉందని సంకేతాలిచ్చారు. అయితే రెండేళ్ల పాటు ప్రతి బిల్లునూ వీటో చేస్తూ కూర్చోవాలని తనకు లేదని పొలిటికోతో మాట్లాడుతూ పేర్కొన్నారు.
అధ్యక్షుడి వీటో ఎలా పనిచేస్తుంది?
అమెరికా రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్-1, సెక్షన్-7 ప్రకారం, ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్ ఆమోదించిన బిల్లు చట్టంగా మారాలంటే అధ్యక్షుడి వద్దకు వెళ్లాలి. బిల్లుపై సంతకం చేయడానికి, అభ్యంతరాలతో తిరిగి పంపడానికి లేదా నిర్దేశిత గడువులో ఎలాంటి చర్య తీసుకోకుండా ఉండటానికి అధ్యక్షుడికి అవకాశం ఉంటుంది.
- సాధారణ వీటో: బిల్లుపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తూ అధ్యక్షుడు దాన్ని ఆమోదించిన సభకు తిరిగి పంపవచ్చు.
- వీటోను అధిగమించడం: అధ్యక్షుడి అభ్యంతరాలను పక్కనపెట్టి బిల్లును చట్టంగా మార్చాలంటే ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్ రెండింటిలోనూ మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ అవసరం.
- పాకెట్ వీటో: కాంగ్రెస్ వాయిదాలో ఉన్న సమయంలో బిల్లుపై పది రోజుల గడువులో (ఆదివారాలు మినహా) అధ్యక్షుడు సంతకం చేయకపోతే అది చట్టంగా మారకుండా నిలిచిపోవచ్చు. ఈ విధానంలో సాధారణ వీటో మాదిరిగా కాంగ్రెస్ అధిగమించే అవకాశం ఉండదు.
సాధారణ వీటోను అధిగమించడానికి అవసరమైన మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ సాధించడం అంత సులభం కాదు. అందువల్ల డెమొక్రాట్లకు సాధారణ మెజారిటీ ఉన్నప్పటికీ ట్రంప్ వీటో అధికారాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
బిల్లులకే కాదు, విచారణలతోనూ ఒత్తిడి
అధ్యక్షుడి వీటో అధికారంతో పాటు వైట్హౌస్ మరో విధంగానూ శాసన ప్రక్రియపై ప్రభావం చూపగలదు. బిల్లులు అధ్యక్షుడి వద్దకు చేరకముందే వాటిని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రకటనలు చేయడం, అధికారికంగా ప్రభుత్వ అభిప్రాయాలను వెల్లడించే స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాలసీ (SAPs) జారీ చేయడం ద్వారా తన వైఖరిని స్పష్టం చేయవచ్చు. మరోవైపు, కాంగ్రెస్లో మెజారిటీ సాధించిన డెమొక్రాట్లు పర్యవేక్షణ అధికారాలను వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ ఖర్చులపై విచారణలు, కమిటీ సమావేశాలు, అధికారులకు సమన్లు జారీ చేయడం వంటి చర్యలతో ట్రంప్ యంత్రాంగంపై ఒత్తిడి పెంచవచ్చు. ఈ చర్యలకు కొత్త చట్టాలను ఆమోదించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు.
నేను ఇరాన్ను అడ్డుకోకపోయి ఉంటే- ఇజ్రాయెల్, మిడిల్ ఈస్ట్ ఉండేవి కావు: ట్రంప్
వైట్హౌస్లో దీపావళి వేడుకలు- ట్రంప్నకు 'హనుమాన్ చాలీసా' బహూకరణ