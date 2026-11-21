పుతిన్ నా స్నేహితుడే- కానీ, అమెరికాకు మిత్రుడో కాదో చెప్పలేను : ట్రంప్
Trump On Putin : పుతిన్తో తనకు మంచి స్నేహ సంబంధాలున్నాయని ట్రంప్ అన్నారు. అయితే ఆయన అమెరికాకు మిత్రుడా కాదా అన్నది చెప్పలేనని పేర్కొంటూ ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ (Associated Press)
Published : November 21, 2026 at 10:12 AM IST
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో తనకు మంచి వ్యక్తిగత సంబంధాలున్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. పుతిన్ను స్నేహితుడిగా అభివర్ణించిన తన వ్యాఖ్యలను సమర్థించుకున్నారు. అయితే పుతిన్ అమెరికాకు మిత్రుడా? కాదా? అన్న ప్రశ్నకు మాత్రం సమాధానం చెప్పేందుకు నిరాకరించారు. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు పుతిన్ ఆసక్తిగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. అయితే రష్యా, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షులు ఇద్దరూ యుద్ధాన్ని ఎలా ముగించాలో తెలియక ఇబ్బంది పడుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. చైనా పర్యటన ముగించుకుని తిరిగొచ్చిన అనంతరం వైట్హౌస్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.