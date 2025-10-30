ETV Bharat / international

జిన్​పింగ్​తో భేటీ- చైనాపై టారిఫ్​లు తగ్గించిన ట్రంప్

ఫెంటనిల్‌ సుంకాలు తగ్గించిన ట్రంప్‌– చైనా సోయాబీన్‌ దిగుమతులు పునఃప్రారంభం

Published : October 30, 2025 at 12:20 PM IST

Trump Cuts Tariffs On China : చైనాపై భారీ సుంకాలతో విరుచుకుపడుతున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​, తాజాగా ఆ దేశ అధ్యక్షుడు షీ జిన్​పింగ్​తో భేటీ అయ్యారు. గురువారం దక్షిణ కొరియాలో ఇరుదేశాధినేతలు సమావేశమయ్యారు. బూసాన్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో దాదాపు దాదాపు రెండు గంటల పాటు జరిపిన చర్చల్లో కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. అయితే కొద్ది నెలలుగా అమెరికా- చైనా మధ్య కొనసాగుతున్న వాణిజ్య ఉద్రిక్తతల నడుమ ఇరు దేశాల నాయకుల భేటీ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. అయితే మీటింగ్‌ అనంతరం ట్రంప్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. చైనాపై టారిఫ్​లను 10శాతం మేర తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

ఫెంటనిల్‌పై టారిఫ్‌లు తగ్గింపు
ఈ భేటీ అనంతరం ట్రంప్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, చైనాపై విధించిన కొన్ని సుంకాలను తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. 'జిన్‌పింగ్‌తో సమావేశం అద్భుతంగా జరిగింది. ఫెంటనిల్‌ తయారీలో వాడే ముడి పదార్థాల రవాణాను అరికట్టేందుకు చైనా అధ్యక్షుడు కట్టుబడి ఉన్నారు. ఆ నమ్మకంతోనే చైనాపై ఉన్న 20 శాతం ఫెంటనిల్‌ టారిఫ్‌లను 10 శాతానికి తగ్గిస్తున్నాను' అని ఆయన తెలిపారు. దీంతో చైనాపై ఉన్న సుంకాలు 57 శాతం నుంచి 47 శాతానికి తగ్గనున్నాయని ట్రంప్​ తెలిపారు.

Trump Cuts Tariffs On China
ట్రంప్​- జిన్​పింగ్​ భేటీ (associated press)

అదే సమయంలో అమెరికా సోయాబీన్‌ ఉత్పత్తుల కొనుగోళ్లను చైనా వెంటనే పునరుద్ధరించేందుకు అంగీకారం కుదిరిందని ట్రంప్​ తెలిపారు. ఇది అమెరికా రైతులకు పెద్ద ఊరట కలిగించే అంశమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

రేర్‌ ఎర్త్‌ ఖనిజాలపై ఒప్పందం
ఇరు దేశాల మధ్య రేర్‌ ఎర్త్‌ (అరుదైన ఖనిజాలు) ఎగుమతులపై కూడా కీలక ఒప్పందం కుదిరింది. ఇకపై చైనా నుంచి అమెరికాకు ఈ అరుదైన ఖనిజాల సరఫరాలో ఎలాంటి ఆటంకం ఉండబోదని ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. ఒక సంవత్సరం పాటు ఈ ఎగుమతులు నిరంతరంగా సాగేందుకు ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి. గతంలో ఈ ఖనిజాల సరఫరా ఆగిపోవడంతో అమెరికా చైనాపై 100 శాతం సుంకాలు విధించే ప్రయత్నం చేసింది. తాజా ఒప్పందంతో బీజింగ్‌కు గణనీయమైన ఊరట లభించినట్లైంది.

ఈ భేటీ సందర్భంగా ట్రంప్‌, చైనా అధ్యక్షుడిపై ప్రశంసలు కురిపించారు. 'జిన్‌పింగ్‌ గొప్ప నాయకుడు. ఆయనకు 10కి 12 మార్కులు ఇస్తానని' ట్రంప్​ అన్నారు. ఉక్రెయిన్‌–రష్యా యుద్ధంపై అమెరికాతో కలిసి పనిచేయడానికి చైనా అంగీకరించిందని తెలిపారు. అదేవిధంగా వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌లో తాను చైనాలో సందర్శించనున్నట్లు వెల్లడించారు. అనంతరం జిన్‌పింగ్‌ కూడా అమెరికా పర్యటనకు రావచ్చని ఆయన చెప్పారు.

ఎయిర్‌పోర్టులో భేటీ వెనుక కారణం!
ఈ భేటీ దక్షిణకొరియాలోని బూసాన్‌ నగరంలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో జరగడం ఆసక్తికరంగా మారింది. సాధారణంగా దేశాధినేతల సమావేశాలు హైసెక్యూరిటీ వేదికల్లో జరగడం అలవాటు. అయితే షెడ్యూల్‌ పరిమితుల కారణంగా ఈసారి విమానాశ్రయమే వేదికైందని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ట్రంప్‌ బుధవారమే దక్షిణ కొరియాను విడిచి వెళ్లాల్సి ఉండగా, జిన్‌పింగ్‌తో చర్చలు కొనసాగించాలన్న ఉద్దేశ్యంతో తన షెడ్యూల్‌ను మార్చారు. ఈ కారణంగా చివరి నిమిషంలో ఎయిర్‌పోర్టులోనే సమావేశం నిర్వహించాల్సి వచ్చిందని అధికారులు తెలిపారు.

సమావేశం అనంతరం ట్రంప్‌ తక్షణమే అమెరికాకు తిరుగు ప్రయాణం అయ్యారు. ఈ భేటీతో ఇరు దేశాల మధ్య నెలలుగా కొనసాగుతున్న వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు కొంత సడలే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇక ఫెంటనిల్‌ టారిఫ్‌ల తగ్గింపు, రేర్‌ ఎర్త్‌ ఎగుమతి ఒప్పందం, సోయాబీన్‌ కొనుగోళ్ల పునరుద్ధరణతో వాణిజ్య సంబంధాలు కొత్త దశలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

అణ్వాయుధ పరీక్షలు మళ్లీ ప్రారంభం- ట్రంప్‌ సంచలన నిర్ణయం!

మూడోసారి అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేను- ఇది చెడ్డ విషయం : ట్రంప్

TRUMP XI MEETING
US CHINA TRADE
TRUMP CUT OFF CHINA TARIFF
TRUMP CHINA TARIFF DEAL
TRUMP CUTS TARIFFS ON CHINA

