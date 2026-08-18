ఇరాన్ వివాదంలో సాయం అడిగితే దక్షిణ కొరియా అంత మాట అనేసింది: సియోల్పై ట్రంప్ ఆగ్రహం
దక్షిణ కొరియాపై ట్రంప్ ఫైర్- ఆపద సమయంలో మిత్రదేశం మొహం చాటేయడంపై తీవ్ర అసంతృప్తి - దక్షిణ కొరియాతో నిర్వహించే సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను గణనీయంగా తగ్గించాలన్న ట్రంప్ నిర్ణయంతో అంతర్జాతీయంగా చర్చ
Published : August 18, 2026 at 6:55 AM IST
Donald Trump On South Korea : దక్షిణ కొరియా వ్యవహారశైలిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అగ్గిమీద గుగ్గిలమయ్యారు. ఇరాన్తో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వేళ అగ్రరాజ్యం అడిగిన సైనిక సహాయాన్ని సియోల్ తేలికగా తోసిపుచ్చడంపై ట్రంప్ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఆ దేశాన్ని బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు ఖర్చు చేసి కాపాడుతున్నప్పటికీ, ఆపద సమయంలో తమకు వెన్ను చూపిందని బహిరంగంగానే తీవ్ర అసంతృప్తి వెళ్లగక్కారు. ఉత్తర కొరియా ముప్పు నుంచి కాపాడుతున్నప్పటికీ, తమ అభ్యర్థనను తేలికగా తీసిపారేయడంపై ట్రంప్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
అమెరికా- దక్షిణ కొరియాల మధ్య జరుగుతున్న 'ఉల్చి ఫ్రీడమ్ షీల్డ్' సంయుక్త సైనిక విన్యాసాల్లో యూఎస్ తన ఆ విన్యాసాలను గణనీయంగా తగ్గించాలని ట్రంప్ ఆదేశించారు. ఈ అంశంపై సోమవారం విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్ సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా దక్షిణ కొరియాపై ఆయన ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. ఇరాన్పై సైనిక ఆపరేషన్ చేపట్టే అంశంపై దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు లీ జే మ్యుంగ్తో తాను ఫోన్లో మాట్లాడినట్లు ట్రంప్ విలేకరులకు వెల్లడించారు. 'వాస్తవానికి ఇరాన్తో పోరాడే విషయంలో మాకు పెద్దగా సహాయం అవసరం లేదు. కానీ, ఆ దేశంతో జరిగే సైనిక ఆపరేషన్లో మాకు సాయపడుతారా?' అని తాను లీ జే మ్యుంగ్ను కోరినట్లు ట్రంప్ వివరించారు. అయితే, తన విజ్ఞప్తిని దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు 'నో థ్యాంక్స్' అంటూ సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు ట్రంప్ చెప్పారు.
లీ జే మ్యుంగ్ చెప్పిన ఈ సమాధానం తనను తీవ్రంగా ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిందని ట్రంప్ అన్నారు. సౌత్ కొరియాకు సరిహద్దుల్లో ఉన్న కిమ్ జోంగ్ ఉన్ నుంచి రక్షణ కల్పించడం కోసం అమెరికా సుమారు 39 వేల మంది సైనికులను వారి గడ్డపై మోహరించిందని, అలాంటిది ఇరాన్తో జరిగే ఓ చిన్న ఆపరేషన్లో తమకు సహాయం చేయమంటే కుదరదని చెప్పడం చాలా విచిత్రంగా ఉందని, ఇదే విషయాన్ని తాను ఆ దేశాధ్యక్షుడితో చెప్పినట్లు ట్రంప్ గుర్తుచేశారు. ఇరాన్తో వివాదంలో తాము తలదూర్చడానికి ఏమాత్రం ఇష్టపడబోమని దక్షిణ కొరియా స్పష్టం చేసిందని ఆయన తెలిపారు.
మిత్రదేశాల రక్షణ పేరుతో అమెరికాపై పడుతున్న భారీ ఆర్థిక భారాన్ని ట్రంప్ ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. ఒకవైపు తమ దేశ సైనికులు దక్షిణ కొరియాను రక్షించడానికి బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లను ఖర్చు చేస్తుంటే, మరోవైపు తాము సహాయం కోరినప్పుడు మిత్రదేశాలు మొహం చాటేయడం తగదన్నారు. మిత్ర దేశాలకు సాయం చేసేందుకు తాము ఖజానా ఖాళీ చేస్తున్నామని ట్రంప్ దుయ్యబట్టారు. కేవలం దక్షిణ కొరియా మాత్రమే కాకుండా, ఇతర దేశాల విషయంలోనూ ఇదే జరుగుతోందని ట్రంప్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నాటో కూటమికి కూడా అమెరికా వందల బిలియన్ల డాలర్లు కేటాయిస్తోందని, ఈ ధోరణి ఇకపై మారాలన్న కోణంలో ఆయన మాట్లాడారు.
పునరాలోచన దక్షిణ కొరియా
మరోవైపు, ట్రంప్ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో దక్షిణ కొరియా ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గినట్లు సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి. ఇరాన్లో కాల్పుల విరమణకు సంబంధించి అంతర్జాతీయంగా జరుగుతున్న చర్చల్లోనూ, అలాగే వ్యూహాత్మక హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకలు స్వేచ్ఛగా వెళ్లేందుకు అమెరికాతో కలిసి పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు దక్షిణ కొరియా సోమవారం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఇరు దేశాల అధికారుల మధ్య సమాలోచనలు సాగుతున్నాయని 'యొన్హాప్' వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది.
ఉత్తర కొరియాపై మెతక వైఖరి
ఇదే సమయంలో ఉత్తర కొరియా విషయంలో ట్రంప్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్తో తనకు ఉన్న సత్సంబంధాల దృష్ట్యా, దక్షిణ కొరియాతో సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను గణనీయంగా తగ్గించాలని అమెరికా యుద్ధ కార్యదర్శిని ట్రంప్ ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ఆయన తన 'ట్రూత్ సోషల్' ఖాతాలో వివరాలు పంచుకున్నారు. అంతేగాకుండా కిమ్పై ట్రంప్ తాజాగా పొగడ్తల వర్షం కురిపించారు. "కిమ్ నన్ను ఎప్పుడూ గౌరవంతో చూస్తారు. మేం రెండుసార్లు భేటీ అయ్యాం. ఒకరినొకరం అర్థం చేసుకున్నాం. ఆయనకు బైడెన్, ఒబామా సహా ఎవరూ ఇష్టం ఉండదు. కానీ మాకు మాత్రం స్నేహం బాగా కుదిరింది" అని అమెరికా అధ్యక్షుడు పేర్కొన్నారు.
అమెరికా- దక్షిణ కొరియాలు కలిసి సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలు నిర్వహించడానికి అంగీకరించడం తనకు సంతోషం కలిగించలేదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తన అధ్యక్ష కాలంలో ఎంతో గౌరవప్రదంగా, శాంతియుతంగా వ్యవహరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ తరుణంలో దక్షిణ కొరియాతో భారీ సైనిక విన్యాసాలు నిర్వహించడం ఉత్తర కొరియాకు శత్రుపూరిత సంకేతాలను పంపినట్లు అవుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇప్పటికే ఆ విన్యాసాలను పూర్తిగా రద్దు చేసే సమయం దాటిపోయినందున, కనీసం వాటి పరిమాణాన్ని భారీగా తగ్గించాలని రక్షణ విభాగాన్ని ఆదేశించినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు.
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