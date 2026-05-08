హర్మూజ్లో అమెరికా, ఇరాన్ ఘర్షణ- కాల్పుల మధ్య దాటిన US నౌకలు- అసలేం జరిగిందంటే?
హర్మూజ్ జలసంధిలో అమెరికా, ఇరాన్ నౌకాదళాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు- తమ డిస్ట్రాయర్లపై ఇరాన్ దాడి చేసిందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు- అమెరికా నౌకలకు భారీ నష్టం కలిగించామని ఇరాన్ ప్రకటన
Published : May 8, 2026 at 6:52 AM IST
Hormuz Iran America : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరోసారి ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ప్రపంచ వాణిజ్యానికి కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో ఇరు దేశాల నౌకాదళాల మధ్య కాల్పులు జరిగినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. కాల్పుల మధ్య కూడా మూడు అమెరికా డిస్ట్రాయర్ యుద్ధ నౌకలు విజయవంతంగా హర్మూజ్ జలసంధిని దాటాయని ఆయన వెల్లడించారు.
ఇరాన్కు భారీ నష్టం?
ట్రూత్ సోషల్లో చేసిన పోస్టులో ట్రంప్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. అమెరికా నౌకలపై ఇరాన్ దాడి చేసినప్పటికీ తమ నౌకలకు ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని చెప్పారు. అయితే ఇరాన్ దాడి బలగాలకు భారీ నష్టం వాటిల్లిందని పేర్కొన్నారు. "మా మూడు ప్రపంచ స్థాయి డిస్ట్రాయర్లు కాల్పుల మధ్య హోర్ముజ్ జలసంధిని విజయవంతంగా దాటాయి. మా నౌకలకు నష్టం జరగలేదు. కానీ ఇరాన్ దాడి బృందాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి" అని ట్రంప్ తెలిపారు.
ఇరాన్ ఘాటు స్పందన
అమెరికా ఆరోపణలకు ప్రతిగా ఇరాన్ కూడా ఘాటుగా స్పందించింది. ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) నేవీ కమాండ్ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో పలు పోస్టులు చేసింది. అమెరికా నౌకాదళం తమ ఆయిల్ ట్యాంకర్పై దాడి చేసిన తర్వాత హర్మూజ్ జలసంధిలో ఉన్న అమెరికా యుద్ధ నౌకలపై ప్రతిదాడి చేశామని ప్రకటించింది. యాంటీ షిప్ బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, క్రూయిజ్ మిసైళ్లు, ఆత్మాహుతి డ్రోన్లతో సమన్వయ దాడులు నిర్వహించినట్లు పేర్కొంది.
ఈ దాడుల్లో అమెరికా డిస్ట్రాయర్లకు గణనీయమైన నష్టం జరిగిందని, అవి హర్మూజ్ ప్రాంతం నుంచి వెనుదిరిగినట్లు ఇరాన్ పేర్కొంది. "శత్రు నౌకలకు భారీ నష్టం కలిగింది. మూడు అమెరికా నౌకలు వేగంగా ఆ ప్రాంతం నుంచి పారిపోయాయి" అని IRGC వెల్లడించింది. అయితే ట్రంప్ మాత్రం ఈ ఆరోపణలను పూర్తిగా ఖండించారు. తమ డిస్ట్రాయర్లపై క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడి జరిగినప్పటికీ అవన్నీ మధ్య గాల్లోనే కూల్చివేసినట్లు చెప్పారు. ఇరాన్కు చెందిన అనేక చిన్న పడవలను కూడా ధ్వంసం చేశామని తెలిపారు.
"మా డిస్ట్రాయర్లపై ప్రయోగించిన క్షిపణులను సులభంగా కూల్చివేశాం. డ్రోన్లు గాల్లోనే కాలిపోయాయి. అవి సముద్రంలోకి పడిపోయాయి" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ నాయకత్వంపై కూడా ట్రంప్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "సాధారణ దేశం అయితే మా యుద్ధ నౌకలు వెళ్లేందుకు అనుమతించేది. కానీ ఇరాన్ సాధారణ దేశం కాదు. అక్కడి నాయకులు అతి ప్రమాదకరులు. వారికి అణ్వాయుధాలు దొరికితే ప్రపంచానికి ముప్పే" అని అన్నారు. అవసరమైతే మరింత తీవ్రంగా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని హెచ్చరించారు.
భారీ పేలుళ్లు
ఇదిలా ఉండగా ఇరాన్ దక్షిణ ప్రాంతంలోని ఖేశ్మ్ పోర్ట్, బందర్ అబ్బాస్ సమీపాల్లో భారీ పేలుళ్లు సంభవించినట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది. ఈ పేలుళ్ల వెనుక అమెరికా సైనిక దాడులే కారణమని ఫాక్స్ న్యూస్ జాతీయ భద్రతా ప్రతినిధి జెన్నిఫర్ గ్రిఫిన్ పేర్కొన్నారు. అమెరికా సీనియర్ అధికారి సమాచారం మేరకు అమెరికా సైన్యం ఈ ప్రాంతాలపై పరిమిత స్థాయి దాడులు నిర్వహించినట్లు ఆమె వెల్లడించారు.
అయితే ఈ దాడులు పూర్తి స్థాయి యుద్ధానికి సంకేతం కాదని, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం రద్దయిందని భావించాల్సిన అవసరం లేదని అమెరికా అధికారులు స్పష్టం చేసినట్లు ఆమె తెలిపారు. ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా ప్రకారం ఖేశ్మ్లోని బహ్మన్ పియర్ వద్ద పేలుళ్లు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇరాన్ దళాలు, శత్రు బలగాల మధ్య కాల్పుల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగిందని స్థానిక వర్గాలు తెలిపాయి. ఖేశ్మ్ దీవి, బందర్ అబ్బాస్ పరిసరాల్లో కూడా పలు పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించినట్లు సమాచారం.
ఈ ప్రాంతాలు ఇరాన్కు వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైనవిగా భావిస్తారు. హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా ప్రపంచ చమురు రవాణాలో పెద్ద భాగం జరుగుతుంది. అందుకే అక్కడ ఉద్రిక్తతలు పెరగడం ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశముందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఇప్పటి ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు మూల కారణం గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్లో జరిగిన ఒక ఘటన. ఇరాన్కు చెందిన ఎం/టి హస్నా అనే ఆయిల్ ట్యాంకర్ను అమెరికా నౌకాదళం అడ్డుకుంది. అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) ప్రకారం ఆ ట్యాంకర్ అమెరికా విధించిన నౌకా దిగ్బంధనాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ ఇరాన్ పోర్ట్ వైపు వెళ్తోంది. పలుమార్లు హెచ్చరించినా స్పందించకపోవడంతో చర్యలు తీసుకున్నామని అమెరికా వెల్లడించింది.
అమెరికా యుద్ధవిమానమైన ఎఫ్/ఏ-18 సూపర్ హార్నెట్ ద్వారా 20 ఎంఎం గన్తో కాల్పులు జరిపి ట్యాంకర్ రడ్డర్ను దెబ్బతీశామని CENTCOM తెలిపింది. ఈ యుద్ధవిమానం USS అబ్రహం లింకన్ విమాన వాహక నౌక నుంచి ప్రయాణం ప్రారంభించినట్లు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఆ ట్యాంకర్ ఇరాన్ వైపు ప్రయాణించడం లేదని వెల్లడించింది. అమెరికా చేపట్టిన ఈ చర్యను ఇరాన్ తీవ్రంగా ఖండించింది. తమ ట్యాంకర్పై దాడి చేసిన తర్వాతే హోర్ముజ్ జలసంధిలో అమెరికా నౌకలపై క్షిపణి దాడులు చేశామని ఇరాన్ సైనిక వర్గాలు ప్రకటించాయి.