ఐరాస వేదికగా ఇరాన్, అమెరికా కీలక భేటీ- 3 గంటలపాటు ఒప్పందంపై చర్చలు- హర్మూజ్ రీఓపెన్కు టెహ్రాన్ షరతులు
ఐరాస వేదికగా కీలక పరిణామం- అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య మూడు గంటల పాటు చర్చలు- జెలెన్స్కీతో భేటీ అనంతరం ఈ చర్చల వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించిన ట్రం
Published : September 23, 2026 at 7:19 AM IST
US Iran Officials Talks : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ ఇరాన్తో కుదుర్చుకోవాల్సిన ఒప్పందానికి సంబంధించి అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారులు ఇరాన్ ప్రతినిధులతో మంగళవారం చర్చలు జరిపారు. ఈ విషయాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వయంగా వెల్లడించారు. అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్ నేతృత్వంలోని ఉన్నత స్థాయి బృందం, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ బృందంతో సమావేశమైందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో సమావేశం అనంతరం ట్రంప్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.
ఇరాన్తో ఈ సమావేశం దాదాపు మూడు గంటల పాటు జరిగిందని ట్రంప్ తెలిపారు. ఈ భేటీ అత్యంత సానుకూల వాతావరణంలో, విజయవంతంగా ముగిసిందన్నారు. ఇరాన్ ముందు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయని ట్రంప్ చెప్పారు. ఇరాన్ సరైన నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ఆ దేశం సర్వనాశనం తప్పదని, ఒకవేళ ఒప్పందానికి అంగీకరిస్తే ప్రపంచంలోనే గొప్ప దేశంగా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఏదేమైనా ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను కలిగి ఉండటాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించబోమని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
హర్మూజ్ పునరుద్ధరణకు ఇరాన్ షరతులు
ఈ సమావేశంలో హర్మూజ్ పునరుద్ధరణ అంశం చర్చకు వచ్చింది. ఈ క్రమంలో హర్మూజ్ రీ ఓపెన్ చేయడానికి టెహ్రాన్ కొన్ని షరతులు విధించినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా వెల్లడించింది. ఇంతకీ ఇరాన్ షరతులు ఏంటంటే, సముద్ర మార్గంలో విధించిన నావికా దిగ్బంధాన్ని వెంటనే ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేసింది. విదేశీ బ్యాంకుల్లో స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ ఆస్తులను తక్షణమే విడుదల చేయాలని, అన్ని విధాలుగా యుద్ధాన్ని పూర్తిగా ముగించాలని ఇరాన్ షరతులు పెట్టింది. వీటికి అంగీకరిస్తే ఏడు రోజుల్లోనే హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరుస్తామని ఇరాన్ చెప్పినట్లు ఆ దేశ మీడియా రాసుకొచ్చింది.
గత కొన్ని నెలలుగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య చర్చలు పూర్తిగా స్తంభిపోయి, అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లు దెబ్బతింటున్న తరుణంలో ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలకు ఐరాస వేదిక మంచి అవకాశాన్ని కల్పించింది. ట్రంప్ తన ప్రసంగంలో ఇరాన్తో త్వరితగతిన ఒక ఒప్పందానికి వస్తామని చెప్పారు. కానీ, ఎంతమేరకు సాధ్యమవుతుందన్నది తెలియాల్సి ఉంది.
చైనా అధ్యక్షుడి పర్యటనపై ట్రంప్ ఏం అన్నారంటే
చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ అమెరికాలో తలపెట్టిన మూడు రోజుల పర్యటనపై కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. జిన్పింగ్తో తనకు ఎప్పూడూ మంచి సత్సంబంధాలే ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు. 'ఆయన తన దేశం చైనాను ఇష్టపడతారు. నేను నా దేశం అమెరికాను ప్రేమిస్తాను. ఇందులో ఎలాంటి దాపరికం లేదు. రేపు రాత్రి జరిగియే భేటీ ఒక పెద్ద మైలురాయి కానుంది' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఇరాన్ను ఆర్థికంగా ఒంటరి చేయాలి: ట్రంప్
ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఏకమై ఇరాన్పై ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ పిలుపునిచ్చారు. ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సర్వసభ్య సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఇరాన్ దూకుడుకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు అంతర్జాతీయ సమాజం సమైక్యంగా నిలవాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కిచెప్పారు. అమెరికా మధ్యకాలిక ఎన్నికల తర్వాత టెహ్రాన్తో ద్వైపాక్షిక ఒప్పందానికి వచ్చేందుకు తాము సానుకూలంగా ఉన్నట్లు ఆయన సంకేతాలు ఇచ్చారు. ప్రపంచ శాంతికి ఇరాన్ పెనుముప్పుగా మారిందన్నారు. ఇరాన్ భవిష్యత్తుపై తాను అత్యంత కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందన్నారు.
ఎన్నికల తర్వాతే అసలు ఒప్పందం
నవంబర్ 3న జరగనున్న యూఎస్ మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ మధ్య ఒక సముచితమైన ఒప్పందం కుదురుతుందని తాను గట్టిగా విశ్వసిస్తున్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్ పాలకులు ప్రస్తుతం అమెరికా ఎన్నికల ఫలితాల కోసం వేచి చూస్తున్నారని చలోక్తులు విసిరారు. ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే ఒక ఒప్పందానికి రావడం మినహా వారికి వేరే మార్గం లేదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
ట్రంప్ ప్రసంగం వాకౌట్
ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సర్వసభ్య సమావేశంలో ఇరాన్ను ఉద్దేశించి ట్రంప్ ప్రసంగం చేయడంపై టెహ్రాన్ అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఈక్రమంలో ట్రంప్ ప్రసంగాన్ని ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందం వాకౌట్ చేసింది.
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