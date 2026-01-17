'ఇరాన్లో 800 మందికి ఉరిశిక్ష రద్దు'- ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన
ఇరాన్ నిర్ణయాన్ని ఎంతో గౌరవిస్తున్నట్లు పేర్కొన్న ట్రంప్- అమెరికా అధ్యక్షుడి కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : January 17, 2026 at 8:40 AM IST
Trump On Iran : ఇరాన్ పరిణామాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఆందోళనల్లో అరెస్టైన 800 మందికి విధించాల్సిన ఉరిశిక్షలను ఇరాన్ ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందని ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఈ నిర్ణయాన్ని తాను ఎంతో గౌరవిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
శుక్రవారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) వైట్ హౌస్ సౌత్ లాన్లో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, "ఇరాన్లో నిన్న 800 మందికి పైగా ఉరి వేయాల్సి ఉంది. కానీ ఆ శిక్షలను రద్దు చేశారు. ఈ నిర్ణయాన్ని నేను ఎంతో గౌరవిస్తున్నాను" అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ట్రూత్ సోషల్లో పోస్ట్ పెట్టారు. అయితే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు ఇరాన్లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన నెలకొన్న సమయంలో రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
US President Donald Trump (@POTUS) posts on Truth Social, " i greatly respect the fact that all scheduled hangings, which were to take place yesterday (over 800 of them), have been cancelled by the leadership of iran. thank you! donald j. trump president of the united states of… pic.twitter.com/NzdArcj44b— Press Trust of India (@PTI_News) January 16, 2026
నిరసనలపై అంతర్జాతీయ ఆందోళన
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీకి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఆందోళనలపై ప్రభుత్వం తీవ్రంగా స్పందించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆందోళనకారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు భారీగా అరెస్టులు జరగడం, ఉరిశిక్షలపై వార్తలు రావడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విమర్శలకు దారి తీసింది. ఈ నేపథ్యంలో గతంలో ట్రంప్ ఇరాన్పై సైనిక జోక్యం కూడా ఉండొచ్చని హెచ్చరించారు. అయితే బుధవారం నాడు స్పందించిన ఆయన ఆందోళనకారుల హత్యలు ఆగాయని, ఇక పరిస్థితిని గమనిస్తామని తెలిపారు. సైనిక చర్యపై ఇప్పటికైతే చూసి నిర్ణయం తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు.
వైట్ హౌస్ హెచ్చరిక
ఈ అంశంపై వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ పరిణామాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు, ఆయన బృందం నిశితంగా గమనిస్తున్నారని తెలిపారు. "ఆందోళనకారుల హత్యలు కొనసాగితే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురవుతాయని ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి ఇప్పటికే హెచ్చరికలు ఇచ్చాం. ఉరిశిక్షలు నిలిపివేయడం ఒక కీలక పరిణామం. అయినప్పటికీ అధ్యక్షుడికి అన్ని ఎంపికలు అందుబాటులోనే ఉన్నాయి" అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
ఇరాన్లో నిరసనల నేపథ్యం
ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్లోని గ్రాండ్ బజార్లో డిసెంబర్ 28న మొదలైన నిరసనలు క్రమంగా దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపించాయి. ఇరానియన్ కరెన్సీ రియాల్ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంతగా విలువ కోల్పోవడం ఇందుకు ప్రధాన కారణం. నీటి కొరత, విద్యుత్ అంతరాయాలు, నిరుద్యోగం, పెరుగుతున్న ధరలు ఇవన్నీ ప్రజల ఆగ్రహానికి దారితీశాయి. ఆర్థిక సమస్యలపై మొదలైన నిరసనలు క్రమంగా పాలక వ్యవస్థపై తిరుగుబాటుగా మారాయి. అయితే ఈ నిరసనలను ఇరాన్ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా అణిచివేసింది. వేలాది మంది మరణించారని మానవ హక్కుల సంస్థలు చెబుతున్నాయి. అమెరికా ఆధారిత హ్యూమన్ రైట్స్ సంస్థల అంచనాల ప్రకారం ఇప్పటివరకు 3 వేల మందికి పైగా మృతి చెందినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ సంఖ్యలను ఇరాన్ ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
మత గురువుల కఠిన వ్యాఖ్యలు
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్కు చెందిన కఠినవాద మత గురువు అయతొల్లా అహ్మద్ ఖతామి ఆందోళనకారులకు మరణశిక్ష విధించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ను కూడా ఆయన ప్రత్యక్షంగా బెదిరించడం ఉద్రిక్తతలకు కారణమైంది.
భారత్ సూచనలు
ఇరాన్లో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వం కీలక సూచనలు చేసింది. భద్రతా పరిస్థితులు అస్థిరంగా ఉన్నందున ఇరాన్లో ఉన్న భారతీయులు వీలైనంత త్వరగా అక్కడి నుంచి బయటకు రావాలని సూచించింది. భారత పౌరుల భద్రతపై ప్రభుత్వం నిత్యం పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
చాబహార్ పోర్టు అంశం
ఇదే సమయంలో ఇరాన్లోని చాబహార్ పోర్టులో భారత్ నిర్వహిస్తున్న కార్యకలాపాలపై అమెరికా విధించిన ఆంక్షల మినహాయింపు గడువు త్వరలో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీ- వాషింగ్టన్ మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. చాబహార్ పోర్టును వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకంగా భావిస్తున్న భారత్, అక్కడి నుంచి వెనక్కి తగ్గే ఆలోచనలో లేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. అమెరికా ఆందోళనలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూనే భారత ప్రయోజనాలు కాపాడుకునేలా మధ్యమార్గం అన్వేషిస్తున్నట్లు వెల్లడించాయి. ఆ గడువు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్తో ముగియనుంది.
