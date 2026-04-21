అణ్వాయుధాలే ప్రధాన అజెండా- డీల్ కుదరకపోతే పరిణామాలు తీవ్రం: ట్రంప్
యుద్ధంలో అమెరికా ఆధిక్యంలో ఉందంటూ ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు- ఇరాన్ సైనిక శక్తి బలహీనమైందని ఆరోపణలు- ఇస్లామాబాద్లో కీలక చర్చలకు అమెరికా ప్రతినిధుల బృందం
Published : April 21, 2026 at 7:12 AM IST
US Iran Conflict : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో అమెరికా స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యం గణనీయంగా తగ్గిపోయిందని, అమెరికా చర్యల వల్ల తెహ్రాన్ బలహీనపడిందని ట్రంప్ అన్నారు. అయితే ఆ పరిస్థితిని కొన్ని మీడియా సంస్థలు తప్పుగా చూపుతున్నాయని కూడా ఆయన విమర్శించారు.
ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదికలో చేసిన పోస్టులో, "మేం యుద్ధంలో చాలా ముందున్నాం. పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని ఫేక్ న్యూస్ మీడియా సంస్థలు దీనిని తప్పుగా చూపిస్తున్నాయి" అని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ది న్యూయార్క్ టైమ్స్, ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్, ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్ వంటి సంస్థలను ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఇరాన్ నౌకాదళం పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని, వైమానిక దళం కార్యకలాపాలు తగ్గాయని, రక్షణ వ్యవస్థలు కూడా బలహీనంగా మారాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అలాగే, ఆర్థిక పరంగా కూడా ఇరాన్ రోజుకు సుమారు 500 మిలియన్ డాలర్ల నష్టం చవిచూస్తోందని ఆయన చెప్పారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇరాన్పై అమలు చేస్తున్న ఆంక్షలు, సముద్ర నిర్బంధం కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇరాన్ నాయకత్వంతో కీలక చర్చలు!
ఇక, అమెరికా ప్రతినిధుల బృందం కీలక చర్చల కోసం పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్కు వెళ్లనుంది. ఈ బృందంలో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, ట్రంప్ అల్లుడు జేర్డ్ కుష్నెర్, ప్రత్యేక ప్రతినిధి స్టీవ్ విట్కోఫ్ ఉన్నారు. ఈ బృందం ఇరాన్ నాయకత్వంతో కీలక చర్చలు జరపనుంది. ఈ చర్చల ప్రధాన లక్ష్యం ఇరాన్ అణ్వాయుధ కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేయించడం అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
"ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను పూర్తిగా వదులుకోవాలి. ఇదే ప్రధాన షరతు" అని ఆయన తెలిపారు. అవసరమైతే తాను కూడా ఇరాన్ నాయకులతో ప్రత్యక్షంగా చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని ట్రంప్ వెల్లడించారు. అయితే, చర్చలు విఫలమైతే పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారే అవకాశం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. "ఒప్పందం కుదరకపోతే పరిణామాలు మంచివిగా ఉండవు" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఈ పరిణామాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
ఇదిలా ఉంటే, ఇరాన్ మాత్రం ఈ చర్చలపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తోంది. అమెరికా విధానాలు నమ్మదగినవిగా లేవని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా హోర్ముజ్ జలసంధిపై అమలు చేస్తున్న నిర్బంధం నేపథ్యంలో చర్చలకు రావడం కష్టమని సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంలో జరగనున్న ఇస్లామాబాద్ చర్చలు కీలకంగా మారాయి. పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిం మునీర్ ఆధ్వర్యంలో భద్రతా ఏర్పాట్లు కట్టుదిట్టంగా చేపట్టారు. చర్చల కోసం ప్రత్యేకంగా రెడ్ జోన్ ఏర్పాటు చేశారు.
రెండో దఫా చర్చలే చివరి అవకాశం
ఇది రెండో విడత చర్చలు కావడం విశేషం. ఈ నెల 11-12 తేదీల్లో జరిగిన మొదటి విడత చర్చలు సుమారు 21 గంటలపాటు కొనసాగినా ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరలేదు. దీంతో ఈసారి చర్చలపై మరింత ఉత్కంఠ నెలకొంది. ప్రస్తుత కాల్పుల విరమణ బుధవారం ముగియనుండగా, ఈ చర్చలు చివరి అవకాశంగా భావిస్తున్నారు. చర్చలు ఫలించకపోతే పూర్తి స్థాయి మౌలిక వసతులపై యుద్ధం జరిగే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మొత్తానికి, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తారాస్థాయికి చేరిన వేళ, ఇస్లామాబాద్ చర్చలు కీలక మలుపు తిప్పే అవకాశముంది. ఒకవైపు ట్రంప్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తుండగా, మరోవైపు ఇరాన్ అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తుండటం పరిస్థితిని మరింత సంక్లిష్టంగా మార్చింది. ఈ చర్చల ఫలితం ఆధారంగా రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితి ఎలా మారుతుందో చూడాల్సి ఉంది.