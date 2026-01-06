ETV Bharat / international

సుంకాలతో USకు 600 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం- ఇప్పటికే ఖజానాకు సగం!: ట్రంప్

సుంకాల వల్లే అమెరికా ఆర్థికంగా, జాతీయ భద్రతా పరంగా గతంలో కంటే మరింత బలంగా, గౌరవప్రదంగా ఉందన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు

Trump On Tariffs
Trump On Tariffs (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 6, 2026 at 7:11 AM IST

Trump On Tariffs : ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాలపై విధించిన సుంకాలతో అమెరికాకు 600 బిలియన్‌ డాలర్లకు పైగా ఆదాయం రానుందని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ఇప్పటికే కొంత డబ్బు తమ ఖజానాకు చేరిందని, ఈ 600 బిలయన్ డాలర్లు త్వరలోనే వస్తాయని చెప్పారు. సుంకాల వల్లే అమెరికా ఆర్థికంగా, జాతీయ భద్రతా పరంగా గతంలో కంటే మరింత బలంగా, గౌరవప్రదంగా ఉందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

అమెరికాపై ద్వేషం, అగౌరవం ఉన్న కొన్ని మీడియా సంస్థలు దీని గురించి మాట్లాడట్లేదని చెప్పారు. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాల దిగుమతులపై ట్రంప్ వరుస సుంకాలను ప్రకటించారు. అమెరికా పట్ల అన్యాయంగా వ్యవహరిస్తున్నారని, ఇతర దేశాలు అమెరికన్ ఉత్పత్తులపై చాలా ఎక్కువ సుంకాలను వసూలు చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేస్తుండటంతో 50 శాతం సుంకాలను విధించారు.

TRUMP ON US TARIFFS
TRUMP ON TARIFFS

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

