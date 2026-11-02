చైనాను, రష్యాను మించిపోయాం- గూఢచర్యంలో మాదే పైచేయి: ట్రంప్
US Spy Operations : అమెరికా గూఢచర్య వ్యవస్థపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చైనా, రష్యా తమపై నిఘా పెట్టినట్లే తాము కూడా ఆ దేశాలపై నిఘా ఉంచుతున్నామని చెప్పారు.
Published : November 2, 2026 at 8:12 AM IST
అమెరికా గూఢచర్య వ్యవస్థపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. చైనా, రష్యా తమ దేశంపై నిఘా పెట్టాయని ఎవరైనా చెబితే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన అన్నారు. ఎందుకంటే అమెరికా కూడా ఆ దేశాలపై నిఘా ఉంచుతోందని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు, గూఢచర్యంలో తమదే పైచేయి అని చెప్పుకొచ్చారు. అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలకు ముందు అయోవాలో జరిగిన రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థుల ప్రచార సభలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
చైనా, రష్యా అమెరికాపై నిఘా పెడుతున్నాయంటూ కొందరు తనకు చెప్పారని ట్రంప్ గుర్తుచేశారు. దీనిపై తాను స్పందిస్తూ, ఆ దేశాలు తమపై నిఘా పెట్టినట్లే అమెరికా కూడా వాటిని గమనిస్తోందని చెప్పినట్లు వివరించారు. అయితే ఈ విషయంలో అమెరికా మరింత మెరుగ్గా పనిచేస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. చైనా, రష్యా గూఢచర్యం గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదని అన్నారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం అమెరికా భద్రతా వ్యవస్థపై చైనా నిఘా కార్యకలాపాల ఆరోపణలు పెరుగుతున్న సమయంలో ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
ఇటీవల చైనా ప్రభుత్వానికి గూఢచారులుగా పనిచేసిన ఇద్దరు వ్యక్తులకు అమెరికా న్యాయశాఖ 30 నెలల జైలు శిక్ష విధించినట్లు ప్రకటించింది. లిరెన్ లాయ్, యువాన్సే చెన్ అనే ఇద్దరు చైనా పౌరులు అమెరికా సైనిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన రహస్య సమాచారాన్ని సేకరించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. చైనా భద్రతా వ్యవస్థ ఆదేశాల మేరకు వీరు పనిచేసినట్లు అమెరికా దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి. సైనిక స్థావరాలు, నౌకాదళ సిబ్బంది, సైన్యంలో నియామక కేంద్రాలకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వ్యక్తిగత వివరాలను సేకరించినట్లు కోర్టు పత్రాల్లో వెల్లడైంది. 2022లో రహస్యంగా సుమారు 10 వేల డాలర్లు చెల్లించిన వ్యవహారం కూడా బయటపడింది. 2025 జూన్లో ఎఫ్బీఐ వీరిని అరెస్టు చేసింది.
ఇరాన్పై దాడులకు నెతన్యాహు ఒత్తిడి
మరోవైపు ఇరాన్ విషయంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్తో చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ట్రంప్ ప్రయత్నిస్తుండగా, మళ్లీ సైనిక చర్యలు చేపట్టాలని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు కోరుతున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే ఇరాన్పై దాడులు చేపట్టాలని ఆయన ట్రంప్కు సూచించినట్లు 'యాక్సియోస్' కథనం పేర్కొంది.
ట్రంప్, నెతన్యాహు శనివారం నాడు ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నారు. ఇరాన్తో జరుగుతున్న చర్చలు, మళ్లీ సైనిక చర్యలు చేపట్టే అవకాశాలపై వీరిద్దరూ చర్చించినట్లు సమాచారం. ఈ సంభాషణ కాస్త కఠినంగా సాగిందని ఇజ్రాయెల్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే ట్రంప్ మాత్రం ఫోన్ కాల్ చాలా బాగా జరిగిందని చెప్పారు. ఇరాన్తో చర్చలు కొనసాగిస్తూనే అవసరమైతే సైనిక చర్యలకు సిద్ధంగా ఉండాలన్నది ట్రంప్ వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది. ఇరాన్లోని అణు కేంద్రాల్లో ఒకట్రెండు ప్రాంతాలను ఇంకా లక్ష్యంగా చేసుకోవాల్సి ఉందని ఆయన గతంలో చెప్పారు.
ముఖ్యంగా పికాక్స్ మౌంటైన్ వద్ద ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్న భూగర్భ అణు కేంద్రంపై ఆయన ప్రస్తావించారు. మరోవైపు అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, ఇరాన్ జాతీయ భద్రతా విభాగం అధిపతి మొహ్సెన్ రెజాయీకి చర్చల పునఃప్రారంభంపై లేఖ పంపినట్లు సమాచారం. ఖతార్ మధ్యవర్తులు కూడా వరుసగా మూడో రోజు ఇరాన్ అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. అయితే అమెరికా నుంచి తమ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వచ్చినప్పుడే చర్చల్లో పురోగతి ఉంటుందని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ స్పష్టం చేశారు.
హర్మూజ్ జలసంధిలో రెండు చమురు నౌకలు పేలుడు
ఇదిలా ఉండగా, ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిలో రెండు చమురు నౌకలు పేలిపోయినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. తమ నావికాదళ హెచ్చరికలను పట్టించుకోకుండా నిషేధిత మార్గంలో ప్రయాణించిన రెండు నౌకలు సముద్రపు మందుపాతరలను ఢీకొన్నాయని ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) నౌకాదళం ఆరోపించింది. వీటిలో ఒకటి భారీ చమురు నౌక అని తెలిపింది. పేలుడు తర్వాత ఒక నౌకలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగినట్లు పేర్కొంది.
అయితే ఈ ఘటనపై స్వతంత్రంగా పూర్తి వివరాలు వెల్లడికాలేదు. మరోవైపు బ్రిటన్కు చెందిన యూకే మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ సంస్థ కూడా హార్ముజ్ జలసంధిలో ఓ వాణిజ్య నౌకపై దాడి జరిగినట్లు నవంబర్ 1న హెచ్చరిక జారీ చేసింది. గుర్తుతెలియని వస్తువు తగలడంతో మరో నౌక ప్రమాదానికి గురైందని తమకు సమాచారం అందినట్లు తెలిపింది. ఇదే సమయంలో ఖతార్కు చెందిన అల్ మయేదా ఎల్ఎన్జీ నౌకపై దాడిని సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ ఖండించాయి. సముద్ర రవాణాకు, ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు ముప్పు కలిగించే చర్యలను సహించబోమని సౌదీ పేర్కొంది. ఖతార్కు మద్దతు ప్రకటించింది.
మా షరతులు నెరవేరితే రెండు రోజుల్లోనే హర్మూజ్ ఓపెన్: ఇరాన్
'ఇరాన్ అణు కేంద్రాలను 10 నిమిషాల్లో పేల్చేస్తాం'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్