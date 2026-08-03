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'సోమవారమే అమెరికా- ఇరాన్ శాంతి చర్చలు'- ట్రంప్ కీలక ప్రకటన

ఇరాన్‌తో దౌత్యపరమైన చర్చలపై ట్రంప్ మరో కీలక అప్డేట్- సోమవారం మధ్యాహ్నం దౌత్యపరమైన చర్చలు ప్రారంభం కానున్నాయని వెల్లడి- ఎయిర్‌ఫోర్స్ వన్ విమానంలో విలేకరులతో మాట్లాడిన ట్రంప్

US Iran diplomatic talks
US President Donald Trump (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 6:59 AM IST

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Trump on US Iran Talks : ఇరాన్‌పై భారీ స్థాయిలో చేపట్టాలనుకున్న సైనిక దాడిని అమెరికా తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడంతో ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి చర్చలపైనే ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మరో కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇరు దేశాల మధ్య మధ్యవర్తుల ద్వారా సోమవారం మధ్యాహ్నం నుంచి దౌత్యపరమైన చర్చలు ప్రారంభం అవుతాయని ప్రకటించారు. గల్ఫ్ దేశాల తీవ్ర ఒత్తిడి, విస్తృత సంప్రదింపుల నేపథ్యంలో సైనిక చర్యకు కాస్త విరామమిచ్చిన ట్రంప్, ఇరాన్‌తో చర్చలకు ఒప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎయిర్‌ఫోర్స్ వన్ విమానంలో ట్రంప్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఇరాన్‌తో చర్చలకు మార్గాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని స్పష్టం చెప్పారు. శాంతియుత ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం వల్ల ఇరుపక్కలా భారీ ప్రాణనష్టాన్ని నివారించవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

"మేం ఇరాన్‌తో చర్చలు జరపబోతున్నాం. సోమవారం మధ్యాహ్నం నుంచి ఈ చర్చలు ప్రారంభమవుతాయి. చర్చలు ఎలా సాగుతాయో చూద్దాం. నిజాయితీగా చెప్పాలంటే, ఇది చాలామంది ప్రాణాలను, అనవసరమైన శ్రమను ఆదా చేస్తుంది. మేము ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడు సైనిక చర్యకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. నేను ప్రజలను చంపాలని అనుకోవడం లేదు, ఎందుకంటే సైనిక చర్యలో చాలామంది చనిపోతారు. అది మాకు ఇష్టం లేదు. అందుకే ఇరాన్‌తో పాటు మా ఇతర ప్రాంతీయ భాగస్వాములు కూడా మమ్మల్ని చర్చలకు ఒప్పుకోవాలని కోరారు."
-డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

వాస్తవానికి శుక్రవారం రాత్రి ఇరాన్‌లోని కీలక సైనిక, వ్యూహాత్మక స్థావరాలపై భారీ దాడి చేసేందుకు అమెరికా సిద్ధమైందంటూ వార్తలు వచ్చాయి. అయితే చివరి నిమిషంలో ఈ దాడిని అమెరికా నిలిపివేసింది. సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, ఖతార్, ఒమన్ జరిపిన దౌత్య చర్చలతో అమెరికా దాడులను నిలిపివేసినట్లు తెలుస్తోంది.

సౌదీ యువరాజు స్వయంగా
సౌదీ అరేబియా క్రౌన్ ప్రిన్స్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ స్వయంగా అధ్యక్షుడి ట్రంప్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. ఇరాన్‌పై సైనిక దాడి ప్రాంతీయ యుద్ధానికి దారితీస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. దౌత్యపరమైన పరిష్కారానికి మరింత సమయం ఇవ్వాలని కోరారు. ఇరాన్, యూఎస్, ఒమన్‌లతో జరిపిన చర్చల ఫలితంగా హర్మూజ్ జలసంధిపై కొత్త ప్రతిపాదనకు టెహ్రాన్ సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించిందని ఖతార్ ప్రతినిధులు ట్రంప్‌కు వివరించారు. ఈ సానుకూల పరిణామాల అనంతరం ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్' ఖాతా వేదికగా ఇరాన్‌పై దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు చెప్పారు అణు కార్యక్రమం, నౌకాయాన మార్గంపై చర్చలు పురోగతిలో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనలపై ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. దాడులను నిలిపివేయమని తాము అమెరికాను కోరామనడం పచ్చి అబద్ధమని కొట్టిపారేసింది. అంతేకాకుండా, హర్మూజ్ జలసంధి నిర్వహణపై ఇంకా ఎటువంటి తుది ఒప్పందం కుదరలేదని టెహ్రాన్‌కు చెందిన 'ఫార్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ' స్పష్టం చేసింది.

ఈ చర్చల్లో ఇవే ప్రధానాంశాలు
ఇరాన్ - అమెరికా మధ్య సోమవారం జరిగే శాంతి చర్చల్లో హర్మూజ్ జలసంధి, అణు నిరాయుధీకరణ అంశాలే అజెండాలో ప్రధానంగా ఉండనున్నాయి. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో దాదాపు 20 శాతానికి పైగా ప్రయాణించే ఈ వ్యూహాత్మక జలసంధిని 60 రోజుల పాటు ఎటువంటి రుసుములు లేకుండా, స్వేచ్ఛగా తెరచి ఉంచేలా గతంలో కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించే అంశంపై ఈ సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. అలాగే, ఇరాన్ అణు నిరాయుధీకరణకు సంబంధించిన కఠిన నిబంధనలను అంగీకరించేలా చేయడం ఈ భేటీలో కీలకంగా మారనుంది. ఈ అంతర్జాతీయ నౌకాయాన మార్గం ఎల్లప్పుడూ ఉచితంగా, శాశ్వతంగా తెరిచి ఉండాలని అమెరికా పట్టుబడుతుండగా, ఆ మార్గంపై తనకే సంపూర్ణ సార్వభౌమాధికారం ఉందంటూ ఇరాన్ వాదిస్తోంది.

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ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం- ఇరాన్‌పై దాడులు నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటన

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TRUMP ON US IRAN TALKS

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