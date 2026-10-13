జెలెన్స్కీ కంటే పుతిన్కే ఒప్పందంపై ఆసక్తి ఎక్కువ: ట్రంప్
Trump On Russia Ukraine War : యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలంటే పుతిన్, జెలెన్స్కీలు చర్చలకు ముందుకు రావాలని ట్రంప్ పిలుపునిచ్చారు. దీని కోసం నాయకులు ఒక అవగాహనకు రావాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.
Published : October 13, 2026 at 7:05 AM IST
Trump On Russia Ukraine War : రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీ కంటే రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరు దేశాల మధ్య ప్రతిపాదించిన ఇంధన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఉల్లంఘనకు గురైందంటూ ఉక్రెయిన్ ఆరోపించిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలంటే పుతిన్, జెలెన్స్కీ ఇద్దరూ చర్చలకు ముందుకు రావాలని ట్రంప్ మరోసారి పిలుపునిచ్చారు. ఇరు దేశాల మధ్య సంఘర్షణకు ముగింపు పలికేందుకు నాయకులు ఒక అవగాహనకు రావాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.
మధ్యంతర ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీలో పాల్గొనేందుకు ఒహాయోకు బయలుదేరే ముందు మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, రష్యా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిందా? లేదా? అనే అంశంపై వచ్చిన నివేదికలను పరిశీలిస్తామని తెలిపారు. అదే సమయంలో రష్యా, ఉక్రెయిన్ ఇరుపక్షాలూ యుద్ధంలో భారీగా ప్రాణనష్టాన్ని చవిచూశాయని పేర్కొన్నారు. ఈ సంఘర్షణకు ముగింపు పలికేందుకు రెండు దేశాల నాయకులు కలిసి పనిచేయాలని ఆయన సూచించారు.