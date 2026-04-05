అమెరికా హెచ్చరికల మధ్య టెహ్రాన్పై భారీ దాడి- ఇరాన్ టాప్ మిలిటరీ లీడర్లు హతమయ్యారన్న ట్రంప్
టెహ్రాన్పై మాసివ్ స్ట్రైక్ జరిగిందని ట్రంప్ ప్రకటన- ఇరాన్ సైనిక నాయకులు మృతి చెందారని వ్యాఖ్య- అమెరికా వ్యాఖ్యలను తిప్పికొట్టిన ఇరాన్ సైన్యం
Published : April 5, 2026 at 7:20 AM IST
Trump On Iran War : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఇరాన్పై కఠిన వ్యాఖ్యలు చేసి అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారారు. టెహ్రాన్లో జరిగిన భారీ దాడిలో ఇరాన్కు చెందిన పలువురు సైనిక ఉన్నతాధికారులు మృతి చెందారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్ ద్వారా వెల్లడించారు.
భారీ దాడిలో అంతమయ్యారు!
ట్రంప్ చేసిన పోస్టులో, "ఇరాన్ సైన్యాన్ని తప్పుదారి పట్టించిన పలువురు నాయకులు ఈ భారీ దాడిలో అంతమయ్యారు" అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఈ దాడి ఎక్కడ, ఎలా జరిగింది? లక్ష్యాలు ఏమిటి? అనే అంశాలపై ఆయన స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఆయన పోస్టుతో పాటు ఒక వీడియోను కూడా షేర్ చేశారు. ఆ వీడియోలో చీకటి వాతావరణంలో విమానాల శబ్దాలు, భారీ పేలుళ్ల ధ్వనులు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఆ వీడియో నిజంగా టెహ్రాన్దేనా అనే విషయంపై అధికారిక ధ్రువీకరణ ఇంకా లేదు.
US President Donald Trump posts on Truth Social, " many of iran’s military leaders, who have led them poorly and unwisely, are terminated, along with much else, with this massive strike in tehran!" pic.twitter.com/LM0tXUDqpG— ANI (@ANI) April 4, 2026
48 గంటల్లో నిర్ణయం తీసుకోకపోతే భయంకర పరిణామాలు
ఇక పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న సమయంలో ఈ వ్యాఖ్యలు రావడం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గత కొన్ని వారాలుగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య సైనిక, దౌత్య పరమైన పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ట్రంప్ మరో కీలక హెచ్చరికను కూడా జారీ చేశారు. ఇరాన్కు 48 గంటల గడువు ఇస్తూ, ఈలోగా ఒప్పందం చేసుకోవాలని లేకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా వ్యూహాత్మకంగా కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవాలని డిమాండ్ చేశారు. 48 గంటల్లో నిర్ణయం తీసుకోకపోతే భయంకర పరిణామాలు ఉంటాయంటూ ఆయన హెచ్చరించారు.
కఠిన హెచ్చరికల దిశగా!
గతంలో కూడా ట్రంప్ ఇరాన్కు 10 రోజుల గడువు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సమయంలో ఇంధన ప్లాంట్లపై దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆ నిర్ణయం ఇరాన్ ప్రభుత్వ అభ్యర్థన మేరకే తీసుకున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతున్నాయని కూడా చెప్పారు. అయితే తాజా పరిణామాలు చూస్తే పరిస్థితి పూర్తిగా మారినట్లు కనిపిస్తోంది. చర్చలు సాగుతున్నాయన్న వాతావరణం నుంచి ఒక్కసారిగా కఠిన హెచ్చరికల దిశగా అమెరికా మళ్లింది.
ఇక ట్రంప్ హెచ్చరికలను ఇరాన్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇరాన్ సెంట్రల్ మిలిటరీ కమాండ్ తరఫున జనరల్ అలీ అబ్దొల్లాహి అలియాబాదీ స్పందిస్తూ, అమెరికా అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు ఆతురతతో, అసహనంతో చేసిన అవివేకపూరిత ప్రకటనలుంగా వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ వైఖరి చూస్తే అమెరికా ఒత్తిడికి తలొగ్గే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధి అంశం రెండు దేశాల మధ్య ప్రధాన వివాదంగా మారింది. ఈ జలసంధి ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలక మార్గం కావడంతో దీనిపై ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి.
గల్ఫ్ దేశాలు జోక్యం చేసుకోవాలని కోరిన ఐఏఈఏ మాజీ డైరెక్టర్
అదే సమయంలో ట్రంప్ జారీ చేసిన 48 గంటల అల్టిమేటం నేపథ్యంలో, గల్ఫ్ దేశాలు జోక్యం చేసుకోవాలని అంతర్జాతీయ అణుశక్తి ఏజెన్సీ (ఐఏఈఏ) మాజీ డైరెక్టర్ జనరల్ మహ్మద్ ఎల్బరాదేయి అత్యవసర విజ్ఞప్తి చేశారు.పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, వినాశకరమైన సైనిక ఘర్షణకు దారితీయవచ్చని సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎత్తి చూపారు., తక్షణ దౌత్య చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ప్రాంతీయ నాయకులను కోరారు. "దయచేసి, మరోసారి, ఈ ఉన్మాది ఈ ప్రాంతాన్ని అగ్నిగోళంగా మార్చకముందే మీకు చేతనైనదంతా చేయండి" అని గల్ఫ్ దేశాలను ఉద్దేశించి పోస్ట్ పెట్టారు.
