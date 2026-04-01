ఇరాన్ కొత్త అధ్యక్షుడు కాల్పుల విరమణ అడిగారన్న ట్రంప్- ఖండించిన ఇరాన్
Published : April 1, 2026 at 8:41 PM IST
Trump On Iran Ceasefire : ఇరాన్ యుద్ధంపై అమెరికా ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించే ముందు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్ కొత్త పాలకులు కాల్పుల విరమణ కోసం అభ్యర్థించారని ట్రూత్ సోషల్లో పోస్టు చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిస్తే కాల్పుల విరమణను పరిశీలిస్తామని ట్రంప్ తెలిపారు. లేకుంటే ఇరాన్పై భీకర దాడులు చేసి రాతి యుగానికి పంపిస్తామని హెచ్చరించారు. పాత పాలకుడితో పోలిస్తే ఇరాన్ కొత్త పాలకుడు తెలివైన వారని రాసుకొచ్చారు.
మరికొన్ని గంటల్లో ఇరాన్ యుద్ధంపై అమెరికా ప్రజలను ఉద్దేశించి అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడనున్నారు. ఇరాన్ కొత్త పాలకులు గత నాయకులు కంటే తెలివైన వారని ట్రూత్ సోషల్లో ట్రంప్ పోస్టు చేశారు. తక్కువ రాడికల్ భావాలు కలిగిన ఇరాన్ కొత్త పాలకులు కాల్పుల విరమణ కోసం అమెరికాను అభ్యర్థించారని రాసుకొచ్చారు. హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా తెరిస్తే కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తామని తెలిపారు. అప్పటివరకు ఇరాన్పై దాడులు చేస్తూనే ఉంటామని, వారిని తిరిగి రాతియుగానికి పంపిస్తామని హెచ్చరించారు.
అంతకుముందు ఓవల్ ఆఫీస్లో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్ రెండు, మూడు వారాల్లో ఇరాన్ యుద్ధం ముగిసిపోతుందని వెల్లడించారు. దాడులను కొనసాగిస్తూనే చర్చలు జరుపుతున్నందున ఇరాన్ను అమెరికా సైన్యం అతిత్వరలో విడిచిపెట్టే అవకాశం ఉందన్నారు. అమెరికా సైన్యం ఇరాన్ యుద్ధం నుంచి నిష్క్రమించగానే చమురు, గ్యాస్ ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలుతాయని వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా దళాల ఉపసంహరణ అనేది ఇరాన్తో కుదిరే ఒప్పందంపై ఆధారపడి ఉండదని ట్రంప్ వివరించారు. ఇరాన్ సైనిక లక్ష్యాలను దాదాపుగా ధ్వంసం చేశామని చెప్పారు. ఇక ఆ దేశం అణ్వాయుధం తయారీ చేయలేదని తెలిపారు.
ఇరాన్లో ఇప్పుడు కొత్త నాయకత్వం ఉంది!
"ఇరాన్ ఒప్పందం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను చాలా మందితో మాట్లాడాను. ఇరాన్లో ఇప్పుడు కొత్త నాయకత్వం ఉంది. వారు మాకు చాలా సులభంగా అందుబాటులో ఉంటున్నారు. వారు నాతో ఒప్పందం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అణ్వాయుధాన్ని తయారు చేయలేని స్థితికి చేరుకున్నారని మాకు అనిపించినప్పుడు మేం అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోతాం. మా మధ్య ఒప్పందం కుదిరినా లేకపోయినా మాకు అనవసరం. అయితే మేం ఒక ఒప్పందానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే వారు ఒప్పందం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు" అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రకటన తర్వాత శ్వేతసౌధం ప్రెస్ సెక్రటరీ కీలక విషయాన్ని చెప్పారు. మరికొన్ని గంటల్లో ఇరాన్ యుద్ధంపై అధ్యక్షుడు కీలక ప్రకటన చేస్తారని తెలిపారు. అటు ఇరాన్ మాత్రం అమెరికాకు తలొగ్గే ప్రసక్తే లేదని తేల్చిచెబుతోంది. అమెరికా భూతల దాడులకు దిగితే అది వారు చేసే అతిపెద్ద తప్పిదం అవుతుందని వారి కోసం తమ భారీ సైన్యం వేచి చూస్తోందని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ హెచ్చరించారు.
యుద్ధంలో అమెరికా తాను అనుకున్నవి సాధించడంలో ఎదురైన వ్యూహాత్మక వైఫల్యం వల్లే ఆ దేశ ప్రకటనలు, మాటల తీరు మారుతున్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. తొలినాళ్లలో ఇరాన్లో ప్రభుత్వ మార్పు గురించి పదే పదే మాట్లాడిన అమెరికా నేతలు ఇప్పుడు అక్కడ అధికార మార్పు జరగదని పరోక్షంగా అంగీకరిస్తున్నారని వివరించారు. ఇరాన్తో ఒక ఒప్పందం చేసుకోవాలన్న ఆలోచనపై కూడా ట్రంప్ తన వైఖరిని మార్చుకున్నారని నిపుణులు తెలిపారు. ఇరాన్తో ఎలాంటి ఒప్పందం అవసరం లేదని ట్రంప్ అంటున్నారని వివరించారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిపించే విషయంలో కూడా అమెరికా తన మాటల తీవ్రతను తగ్గించిందని గుర్తు చేశారు.
బెదిరింపు భాషలో ఇరాన్ ప్రజలతో ఎవ్వరూ మాట్లాడలేరు : అరాగ్చి
తాజాగా మార్చి 31న ఓ గల్ఫ్ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్లపై పోరాటాన్ని కొనసాగించేందుకే ఇరాన్ మొగ్గు చూపుతుందని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. బెదిరింపు భాషలో, డెడ్ లైన్లు పెట్టి ఇరాన్ ప్రజలతో ఎవ్వరూ మాట్లాడలేరని అరాగ్చి స్పష్టం చేశారు. దేశాన్ని రక్షించుకునే విషయంలో ఇరాన్ ఎలాంటి డెడ్లైన్లనూ పెట్టుకోదన్నారు.
ఇజ్రాయెల్ వ్యతిరేక మిలిటెంట్లకు మద్దతు కొనసాగిస్తాం: ముజ్తబా ఖమేనీ
పశ్చిమాసియా దేశాల్లో ఇజ్రాయెల్కు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న మిలిటెంట్ గ్రూపులకు మద్దతును కొనసాగిస్తామని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ బుధవారం ప్రకటించారు. దివంగత సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ నిర్ణయించిన విధానాన్నే తానూ కొనసాగిస్తానని ఆయన వెల్లడించారు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్లతో కూడిన శత్రు కూటమిని ఎదుర్కొనే విషయంలో ఇరాన్ రాజీపడదని స్పష్టం చేశారు. లెబనాన్లోని ఇరాన్ సమర్ధిత మిలిటెంట్ గ్రూప్ హిజ్బుల్లాకు రాసిన లేఖలో ఈ వివరాలను ముజ్తబా ప్రస్తావించారు. ఈ లేఖ వివరాలతో ఇరాన్ ప్రభుత్వ టీవీ ఛానల్లో కథనాన్ని ప్రసారం చేశారు. ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్, అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి ముజ్తబా ఖమేనీ దేశంలోని ఏ ఒక్క బహిరంగ కార్యక్రమంలోనూ పాల్గొనలేదు. ఆయనకు గాయాలు కావడంతో, రహస్య స్థావరంలో దాక్కున్నారని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ అధికార వర్గాలు అంటున్నాయి.
