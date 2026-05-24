ETV Bharat / international

ఇరాన్‌తో శాంతి చర్చలపై ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన- కొట్టిపారేసిన టెహ్రాన్

ఇరాన్‌తో ఒప్పందం దాదాపు పూర్తైందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు- హర్మూజ్ జలసంధి పునఃప్రారంభంపై చర్చలు జరిగాయని వెల్లడి- ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ప్రచారమే అంటూ కొట్టిపారేసిన ఇరాన్- అణు కార్యక్రమంపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్చలూ జరగలేదన్న టెహ్రాన్

US Iran Cease Fire Talks
TRUMP (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 24, 2026 at 9:24 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

US Iran Cease Fire Talks : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా, ఇరాన్‌తో పాటు పలు పశ్చిమాసియా దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం దాదాపు ఖరారైందని ఆయన ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని మళ్లీ తెరవడంపై కూడా చర్చలు జరిగాయని తెలిపారు. అయితే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఇరాన్ తీవ్రంగా ఖండించింది. అవి కేవలం అమెరికా అంతర్గత రాజకీయాల కోసం చేసిన ప్రచార వ్యాఖ్యలేనని ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కార్ప్స్ పేర్కొంది.

ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్​లో ఆ విషయాలను వెల్లడించారు. అమెరికా అధ్యక్ష భవనం ఓవల్ ఆఫీస్ నుంచి సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఖతార్, పాకిస్థాన్, తుర్కియే, ఈజిప్ట్, జోర్డాన్, బహ్రెయిన్ దేశాధినేతలతో తాను చర్చలు జరిపినట్లు చెప్పారు. ఆ చర్చలు శాంతి ఒప్పందానికి సంబంధించిన అవగాహన పత్రం దిశగా సాగాయని పేర్కొన్నారు. అమెరికా, ఇరాన్‌తో పాటు పలు దేశాల మధ్య ఒప్పందం దాదాపు పూర్తయిందని ట్రంప్ అన్నారు. కొన్ని తుది అంశాలు, సాంకేతిక వివరాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయని తెలిపారు. త్వరలోనే పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని చెప్పారు.

అదే సమయంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు కూడా ఫోన్‌లో మాట్లాడినట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఆ చర్చలు కూడా సానుకూలంగా జరిగాయని చెప్పారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో హర్మూజ్ జలసంధి అంశం అత్యంత ప్రాధాన్యం పొందింది. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో కీలక పాత్ర పోషించే ఈ సముద్ర మార్గం గత కొన్ని నెలలుగా తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు కేంద్రంగా మారింది. ఇరాన్ చర్యల కారణంగా ఈ మార్గంలో నౌకాయానం దెబ్బతినడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చమురు ధరలు పెరిగాయి. దీంతో ప్రపంచ దేశాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి.

వాస్తవాలకు దూరంగా ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు
అయితే ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనలను ఇరాన్ వెంటనే ఖండించింది. ఇరాన్‌కు చెందిన ఫార్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ, ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కార్ప్స్‌ను ఉటంకిస్తూ ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు వాస్తవ పరిస్థితులకు దూరంగా ఉన్నాయని తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్చలూ జరగలేదని స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్ వర్గాల ప్రకారం, గతంలో ట్రంప్ ఎలాంటి ఒప్పందమైనా ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై చర్చలు జరగాల్సిందేనని చెప్పేవారని గుర్తుచేశారు. కానీ ప్రస్తుత చర్చల్లో ఆ అంశం ఎక్కడా లేదని తెలిపారు. ఇరాన్ ఎలాంటి హామీ కూడా ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ సోషల్ మీడియా పోస్టులు ప్రధానంగా అమెరికా ప్రజల కోసం చేసే రాజకీయ ప్రచారమేనని కూడా వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘై కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం తమ ప్రాధాన్యం యుద్ధ పరిస్థితులను ముగించడం, ఆర్థిక ఆంక్షల నుంచి ఉపశమనం పొందడమేనని తెలిపారు. అణు కార్యక్రమంపై చర్చలు ఇప్పట్లో లేవని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం చర్చలు కేవలం ఒక ప్రాథమిక ఫ్రేమ్‌వర్క్ దశలో మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్పారు. పూర్తి స్థాయి అంశాలపై వచ్చే 30 నుంచి 60 రోజుల్లో చర్చలు జరగొచ్చని సంకేతాలు ఇచ్చారు.

ఇక అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్క్ రుబియో కూడా ఈ అంశంపై స్పందించారు. ప్రస్తుతం చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని, త్వరలోనే మరిన్ని పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో కీలక ప్రకటనలు రావొచ్చని చెప్పారు. అమెరికా అధ్యక్షుడి ప్రాధాన్యం ఎప్పుడూ దౌత్యపరమైన పరిష్కారానికేనని పేర్కొన్నారు. అయితే ఇరాన్ అణ్వస్త్రాలను అభివృద్ధి చేయడానికి అమెరికా ఎప్పటికీ అనుమతించదని రుబియో స్పష్టం చేశారు. అలాగే హర్మూజ్ జలసంధి ఎలాంటి టోల్‌లు లేకుండా తిరిగి ప్రారంభించాల్సిందేనని అన్నారు. ఇరాన్ వద్ద ఉన్న అధిక శుద్ధి యురేనియంను కూడా అప్పగించాలని అమెరికా కోరుతున్నట్లు వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థల సమాచారం ప్రకారం, ప్రస్తుతం చర్చలు మూడు దశల్లో జరిగే అవకాశం ఉంది. మొదటగా యుద్ధ పరిస్థితులకు ముగింపు పలకడం, తరువాత హోర్ముజ్ జలసంధి సమస్యను పరిష్కరించడం, ఆ తర్వాత దీర్ఘకాలిక అంశాలపై చర్చలు ప్రారంభించడం వంటి ప్రణాళికలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందులో ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం కూడా ఉండే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

అయితే ఇరాన్ మాత్రం ఇంకా జాగ్రత్తగానే వ్యవహరిస్తోంది. అమెరికా మరోసారి సైనిక దాడులకు పాల్పడితే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని హెచ్చరించింది. ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహమ్మద్ బాగేర్ గాలిబఫ్ మాట్లాడుతూ, కాల్పుల విరమణ సమయంలో తమ సైనిక సామర్థ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకున్నామని తెలిపారు. మళ్లీ దాడులు జరిగితే ప్రారంభ దశ కంటే మరింత తీవ్రమైన ప్రతిస్పందన ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఇటీవల అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల తర్వాత పశ్చిమాసియాసో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆ తరువాత పరోక్ష చర్చలు ప్రారంభమైనప్పటికీ ఇప్పటికీ పలు కీలక అంశాల్లో విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఒకవైపు ట్రంప్ శాంతి ఒప్పందం దాదాపు సిద్ధమైందని చెబుతుండగా, మరోవైపు ఇరాన్ మాత్రం ఇంకా ఎలాంటి తుది అంగీకారం లేదని స్పష్టం చేస్తోంది.

'ట్రంప్‌తో పోల్చడంతో బంగ్లాదేశ్ దున్నపోతు అప్సెట్'- వైరల్ వీడియోతో ఇరాన్ వ్యంగ్యాస్త్రం

నా కొడుకు పెళ్లికి హాజరుకాలేను- ఇలాంటి టైమ్​లో వైట్‌హౌస్‌లోనే ఉండాలి: ట్రంప్

TAGGED:

US IRAN WAR UPDATE
US IRAN DEAL SOON
TRUMP ON IRAN TODAY
IRAN ON TRUMP STATEMENT
US IRAN CEASE FIRE TALKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.