200శాతం సుంకాల బెదిరింపుతోనే భారత్​-పాక్ యుద్ధం ముగించాం : ట్రంప్ నోట అదే మాట

భారత్​-పాక్​ యుద్ధంపై మళ్లీ అదే వ్యాఖ్యలు చేసిన ట్రంప్

Trump on India Pakistan War
Trump on India Pakistan War (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 16, 2025 at 8:41 AM IST

Trump on India Pakistan War : భారత్​-పాకిస్థాన్ యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ పాటే పాడారు. వాణిజ్యం, 200 శాతం సుంకాల బెదిరింపుతోనే ఈ యుద్ధాన్ని ముగించినట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యుద్ధాలను పరిష్కరించడంలో వాణిజ్యం, సుంకాలు అమెరికాకు ఎంత కీలకమైనవో వివరించారు. వైట్‌హౌస్‌లో రిపోర్టర్లతో అమెరికా అధ్యక్షుడు ఈ మేరకు మాట్లడారు.

'మేం వాణిజ్యాన్ని ఉపయోగించి చాలా యుద్ధాలను ఆపాం. ఉదాహరణకు, భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఏడు విమానాలు కూలిపోయాయి. చెడు విషయాలు జరగుతున్నాయి. నేను ఇరుదేశాల నేతలతో మాట్లాడా. వారితో యుద్ధాన్ని ఆపకపోతే మేం వాణిజ్యం ఒప్పంద చేసుకోమని చెప్పా. అమెరికాకు మీరు అమ్మే ప్రతి ఉత్పత్తిపై 200 శాతం సుంకం విధిస్తాం అని చెప్పా. రెండు అణ్వ ఆయుధాలు కలిగిన దేశాలు. మీరు యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తే లక్షలాది మంది కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటి అవసరం లేదు. సుంకాల బెదిరింపు రెండు దేశాలు వెనక్కి తగ్గాయి. మరుసటి రోజే నాకు వచ్చింది. ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపాయి.' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

తనకు యుద్ధాలను ఆపడం అంటే చాలా ఇష్టమని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. 'మేం వాణిజ్యంలో చాలా బాగా రాణిస్తున్నాం. వందల బిలియన్ల డాలర్ల సుంకాలు వసూలు చేస్తున్నాం. ఈ సుంకాలు దేశాన్ని ధనవంతంగా, శక్తివంతంగా మారుస్తున్నాయి. అమెరికాను బలోపేతం చేయడం, ఆర్థిక ఒత్తిడి ద్వారా శాంతి సాధించడంలో సుంకాలు కీలకమైన అంశం. యుద్ధాలను ఆపడంలో వాణిజ్యం కీలక పాత్ర పోషించింది. ఎనిమిది యుద్ధాల్లో ఐదు వాణిజ్యం ఒత్తడితోనే ఆగిపోయాయి. ఏ అధ్యక్షుడు కూడా ఒక్క యుద్ధాన్ని ఆపలేదని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను ఎనిమిది నెలల్లో ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపాను. నాకు నోబెల్ బహుమతి వచ్చిందా? లేదు. కానీ వచ్చే ఏడాది బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నా. కానీ నేను దేని గురించి శ్రద్ధ వహిస్తున్నానో మీకు తెలుసా? నేను బహుశా వందల, మిలియన్ల మంది ప్రాణాలను కాపాడా' అని ట్రంప్ అన్నారు.

భారత్​- పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణలో మూడో వ్యక్తి జోక్యం లేదంటూ భారత్​ ఇప్పటికే అనేక సార్లు ఖండిస్తూనే వచ్చింది. కానీ ట్రంప్ మాత్రం అదే పాట పాడతారు. ఇటీవల గాజా శాంతి ఒప్పందం కోసం ఈజిప్టు పర్యటన సందర్భంగా కూడా అదే వ్యాఖ్యలు చేశారు. సుంకాలతో 24 గంటల్లోనే సమస్యను పరిష్కరించినట్లు పేర్కొన్నారు. 'నేను కొన్ని యుద్ధాలను సుంకాల ఆధారంగానే పరిష్కరించా. ఉదాహరణకు, భారత్​, పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగిన యుద్ధమే. వారి వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి. మీరు యుద్ధాన్ని కొనసాగించాలనుకుంటే మీపై 100 శాతం, 150 శాతం, 200 శాతం వంటి పెద్ద సుంకాలను విధిస్తున్నానని చెప్పా. ఆ యుద్ధాన్ని 24 గంటల్లో పరిష్కరించా. నా దగ్గర సుంకాలు లేకపోతే, మీరు ఆ యుద్ధాన్ని ఎప్పటికీ పరిష్కరించలేరు. ఎందుకంటే నేను యుద్ధాలను పరిష్కరించడంలో మంచి సామర్థ్యం ఉంది' అని ట్రంప్ తెలిపారు. భారత్​-పాక్ కాల్పుల విరమణలో మూడో వ్యక్తి ప్రమేయం లేదని భారత్​ ఖండిస్తూనే వస్తోంది. అయినా ట్రంప్ వైఖరిలో మార్పు రావడంలేడు.

TRUMP ON INDIA PAKISTAN WAR
TRUMP ON WARS
TRUMP ON NOBEL PRIZE
TRUMP ON INDIA PAKISTAN WAR

