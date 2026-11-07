నేను ఇరాన్ను అడ్డుకోకపోయి ఉంటే- ఇజ్రాయెల్, మిడిల్ ఈస్ట్ ఉండేవి కావు: ట్రంప్
Donald Trump Iran : ఇరాన్, పశ్చిమాసియాపై ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. అణు కేంద్రాలను ధ్వంసం చేయడం కోసం ఇరాన్ విషయంలో కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోక తప్పడం లేదన్నారు.
Published : November 7, 2026 at 8:36 AM IST
తాను ఇరాన్ను అణ్వయుధం సాధించకుండా అడ్డుకోకపోయి ఉంటే ఇజ్రాయెల్తో పాటు మొత్తం పశ్చిమాసియా ప్రాంతమే మ్యాప్లో ఉండేది కాదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. తన విదేశాంగ విధాన విజయాలపై సొంత సోషల్ మీడియా 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా ట్రంప్ స్పందించారు. తాను ఇరాన్ను అడ్డుకున్నందుకే ఈ రోజు మిడిల్ ఈస్ట్ నిలబడిందని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ సత్యాన్ని బయటకు చెప్పడానికి ఎవరూ ఇష్టపడకపోవచ్చని, కానీ ఇదే పచ్చి నిజమన్నారు.
ఇరాన్పై నిలిచిపోయిన సైనిక దాడులను తిరిగి ప్రారంభించాలా? వద్దా? అనే అంశంపై అమెరికా తీవ్రంగా కసరత్తు చేస్తోంది. వైట్హౌస్లోని ఓవల్ ఆఫీస్లో గురువారం తన జాతీయ భద్రతా బృందంతో ట్రంప్ కీలక భేటీ నిర్వహించారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని శాశ్వతంగా సమూలంగా తుడిచిపెట్టేందుకు దాడులను మళ్లీ మొదలుపెట్టడంపై అమెరికా త్వరలోనే స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ట్రంప్ చెప్పారు. వీలైనంత వరకు ఆ దేశాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయకూడదనే తాను అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. కానీ వేరే మార్గం లేకపోతే దానికి కూడా వెనుకాడనని వెల్లడించారు. ఆ నిర్ణయం ఏమిటో ప్రపంచానికి త్వరలోనే తెలుస్తుందని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు.
'నో-మూన్' వ్యూహం నిజమేనా?
మరోవైపు ఇరాన్పై దాడులు పునరుద్ధరించేందుకు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ పూర్తిస్థాయి ప్రణాళికలతో సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. నవంబర్ 9న పశ్చిమాసియాలో అమావాస్య రానుండటంతో ఆ రాత్రి వేళ సైనిక చర్యలు చేపట్టడం వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో అనుకూలిస్తుందన్న వ్యూహాంలో అమెరికా సైన్యం ఉన్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నయి. వైట్హౌస్ తుది ఆదేశాలు జారీ చేయడమే ఆలస్యం సైన్యం రంగంలోకి దిగేందుకు పూర్తిస్థాయి వ్యూహాలు సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం.
మా భూభాగాన్ని వాడొద్దు: ఇరాక్
ఈ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇరాక్ ప్రధాని అలీ ఫలేహ్ అల్-జైదీ, అధ్యక్షుడు ట్రంప్తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. పొరుగు దేశాలపై దాడులు చేయడానికి ఇరాక్ భూభాగాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అమెరికా వినియోగించొద్దని స్పష్టం చేశారు. స్వతంత్ర దేశాల సార్వభౌమాధికారాన్ని గౌరవించాల్సిందేనని ఇరాక్ ప్రధాని కార్యాలయం ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించింది.
ఆ క్షణం కోసం నిరీక్షించవద్దు: ఖతార్ ప్రధాని
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పరాకాష్ఠకు చేరిన వేళ ఖతార్ ప్రధాని షేక్ మహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్రహమాన్ అల్ థానీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరు దేశాలు శాంతి ఒప్పందం కోసం 'పరిపూర్ణమైన క్షణం' కోసం వేచి చూడకుండా, తక్షణమే దౌత్యపరమైన పరిష్కారానికి ముందుకు రావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ఖతార్ ప్రధాని వివాద పరిష్కారంలో ఆచరణాత్మక దృక్పథం అవసరమని నొక్కి చెప్పారు. ఏనాటికి కూడా పరిపూర్ణమైన శాంతి ఒప్పందం అనేది లభించదని, దానికోసం నిరంతరం ఎదురుచూస్తూ కాలయాపన చేయడం శ్రేయస్కరం కాదన్నారు.
ఖతార్ ప్రధాని దౌత్య ప్రయత్నాలను వేగవంతం చేసిన తరుణంలోనే, ట్రంప్ సైతం ఇరాన్ ప్రతినిధులతో తమ యంత్రాంగం సంప్రదింపులు జరుపుతోందని ప్రకటించారు. ఓవల్ ఆఫీస్లో విలేకరులతో మాట్లాడిన ట్రంప్ ఇరాన్తో చర్చలు బాగానే సాగుతున్నాయని చెప్తూనే, మరోవైపు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇరాన్ను పూర్తిగా నాశనం చేయడం తనకు కూడా ఇష్టం లేదని, అయితే అణు ముప్పు శాశ్వతంగా తొలగిపోవడానికి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోక తప్పకపోవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ ఆ దేశం తీవ్రంగా దెబ్బతింటే మళ్లీ కోలుకోవడానికి కనీసం 25 ఏళ్లు పడుతుందని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు.
అమెరికా దాడి భయాల వేళ ఇరాన్ అయోడిన్ బిల్లల పంపిణీ
అమెరికా నుంచి సైనిక దాడుల ముప్పు పొంచి ఉందన్న సంకేతాల నేపథ్యంలో ఇరాన్ ప్రభుత్వం ముందస్తు రక్షణ చర్యలు చేపట్టింది. తమ దేశంలోని అణు విద్యుత్ కేంద్రాలు, పరిశోధనా సంస్థలకు 2 నుంచి 3 కిలోమీటర్ల వ్యాసార్థంలో నివసిస్తున్న ప్రజలకు ప్రభుత్వం అయోడిన్ బిల్లలను పంపిణీ చేస్తోంది. అణు కేంద్రాలపై దాడి జరిగితే ఆ తర్వాత వెలువడే రసాయణాల బారిన పడకుండా థైరాయిడ్ గ్రంథిని కాపాడుకోవడానికి అయోడిన్ మాత్రలు ఉపయోగపడతాయి.
పిక్యాక్స్ స్థావరమే లక్ష్యమా?
ఇరాన్లోని అత్యంత భద్రత కలిగిన 'పిక్యాక్స్ మౌంటెన్' అణు కేంద్రంపై అమెరికా దాడులు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. మరోవైపు, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని శాశ్వతంగా నిర్వీర్యం చేయడంపై తమ బృందంతో చర్చలు జరిపినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ధ్రువీకరించారు.
ఇరాన్పై ఆంక్షలు
ఇరాన్పై ఆర్థిక ఆంక్షల ఉచ్చును అమెరికా ప్రభుత్వం మరింత బిగించింది. ఇరాన్ చమురు రవాణాకు, విమానయాన రంగానికి తోడ్పడుతూ అంతర్జాతీయ నిబంధనలను ధిక్కరిస్తున్న వ్యక్తులు, సంస్థలపై అమెరికా ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా కఠిన ఆంక్షలు విధించింది. 'ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ అవుట్కాస్ట్'లో భాగంగా ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ఆంక్షల జాబితాలో చండీగఢ్కు చెందిన సునీల్ కుమార్ శర్మ, ఆయన భార్య జస్ప్రీత్ ప్రీతి షాహిద్లతో పాటు వారి సంస్థలు ఉన్నాయి.
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