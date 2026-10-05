అమెరికా ఎన్నికల వ్యవస్థను విమర్శిస్తూ పొరబడ్డ ట్రంప్- నెట్టింట తీవ్ర విమర్శలు
బ్రెజిల్ ఎన్నికల గణాంకాలను భారత్కు ఆపాదించిన ట్రంప్- భారత ప్రజలు నేరుగా అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకోరన్న లాజిక్ మిస్సయిన ట్రంప్
Published : October 5, 2026 at 12:18 PM IST
Trump On US Electoral Process : అమెరికా ఓటింగ్ వ్యవస్థను విమర్శించే క్రమంలో ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పొరపాటు పడ్డారు. బ్రెజిల్ అధ్యక్ష ఎన్నికలను ప్రస్తావించే క్రమంలో బ్రెజిల్కు బదులుగా పొరపాటున 'భారత్' పేరును వాడారు. భారత్లో జరిగిన అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఒకే రోజు 12 కోట్ల 50లక్షల మంది ఓటు వేశారని, పోలింగ్ ముగిసిన కొద్దిసేపటికే ఫలితాలు వచ్చాయని ఆయన పోస్ట్చేశారు. కానీ అమెరికాలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఓట్లు చాలా తక్కువ ఉన్నప్పటికీ, వాటిని లెక్కించడానికి, అంటే రిగ్గింగ్కు పాల్పడటానికి వారాల సమయం పడుతోందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. అమెరికా ఓటింగ్ వ్యవస్థ పూర్తిగా అవినీతిమయమని ఆక్షేపించారు. అయితే బ్రెజిల్ అధ్యక్ష ఎన్నికలను ట్రంప్ భారత్కు ఆపాదించడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. భారత్లో ప్రజలు అధ్యక్షుడ్ని నేరుగా ఎన్నుకోరన్న కనీస వాస్తవాన్ని కూడా ట్రంప్ మర్చిపోయరంటూ నెటిజన్లు ఎద్దేవా చేస్తున్నారు.