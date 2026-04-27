నిందితుడే క్రైస్తవ వ్యతిరేకి- నేను ఎవరిపై అత్యాచారం చేయలేదు : ట్రంప్

వాషింగ్టన్‌ హిల్టన్‌ హోటల్‌లో కాల్పులు ఘటనకు ముందు కుటుంబ సభ్యలకు లేఖ రాసిన అలెన్- తీవ్రంగా స్పందించిన ట్రంప్

Trump On White House Shooting (AP)
Published : April 27, 2026 at 9:06 AM IST

Trump On White House Shooting : వాషింగ్టన్‌ హిల్టన్‌ హోటల్‌లో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ లక్ష్యంగా జరిగిన దాడి ఘటనపై దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. నిందితుడు అలెన్‌ కాల్పుల ఘటనకు ముందు తన కుటుంబ సభ్యులకు రాసిన లేఖను దర్యాప్తు అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ఒక పీడోఫైల్, రేపిస్ట్, దేశద్రోహిని అంగీకరించేది లేదని లేఖలో పేర్కొన్నట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. అయితే ఈ ఆరోపణలను డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా ఖండించారు. అతడు తీవ్రవాద భావజాలం ఉన్న వ్యక్తి అని ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు పేర్కొన్నారు. అలాగే కాల్పులు జరిగిన సమయంలో తాను భయపడలేదని తెలిపారు.

కుటుంబ సభ్యులకు అలెన్ లేఖ
కుటుంబ సభ్యులకు రాసిన లేఖలో ఒక పీడోఫైల్, రేపిస్ట్, దేశద్రోహి తన నేరాలతో అమెరికాకు మసిపూయడాన్ని ఎంతమాత్రం అంగీకరించబోనన్నాడు నిందితుడు అలెన్. ఈ స్థాయి అసమర్థత, పిచ్చితనం అమెరికాకు మళ్లీ సమర్థవంతమైన నాయకత్వం వచ్చేనాటికి ఈ పరిస్థితులు సరిదిద్దబడుతాయని ఆశిస్తున్నట్లు నిందితుడు పేర్కొన్నాడు. విందు జరిగిన వేదిక వద్ద ఉన్న భద్రతా ఏర్పాట్ల గురించి కూడా లేఖలో ప్రస్తావించాడు. భద్రతా సిబ్బంది ప్రధానంగా నిరసనకారులను అదుపు చేయడం, అతిథులపైనే దృష్టి సారించినట్లు రాశాడు. అందువల్ల ఎవరికి అనుమానం రాకుండా ఆయుధాలతో హోటల్‌ లోపలికి ప్రవేశించగలిగినట్లు నిందితుడు అలెన్‌ తన లేఖలో పేర్కొన్నాడు.

లేఖలో ట్రంప్ పేరు లేదు
అయితే నిందితుడు అలెన్‌ తన లేఖలో ఎక్కడా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ పేరు పేర్కొనలేదు. కానీ తన లక్ష్యం మాత్రం ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులని తెలిపాడు. ఎఫ్‌బిఐ డైరెక్టర్ కాశ్ పటేల్‌ను మాత్రమే మినహాయించినట్లు సమాచారం. సాయుధుడు ట్రంప్‌తోపాటు అనేకమంది ఉన్నతాధికారులను చంపాలని పథకం వేసినట్లు శ్వేతసౌధం మీడియా కార్యదర్శి కరోలిన్ లీవిట్ తెలిపారు. హిల్టన్‌ హోటల్‌లో కాల్పుల వెనుక నిందితుడి ఉద్దేశాన్ని గుర్తించటంపై దర్యాప్తు బృందాలు దృష్టి సారించాయి. దాడికి ముందు చేసిన ముందస్తు హెచ్చరికలను భద్రతాదళాలు విస్మరించాయా అనే విషయాన్ని అంచనా వేసేందుకు నిందితుడి లేఖను అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.

నేను అలాంటి వ్యక్తిని కాదు : ట్రంప్
దాడికి ముందు నిందితుడు తన కుటుంబ సభ్యులకు పంపిన మేనిఫెస్టోలో ట్రంప్ పేరు ప్రస్తావించాడని ప్రశ్నించగా, ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు. తాను ఎవరిపై అత్యాచారం చేయలేదని అన్నారు. నిందితుడు కోల్ థామస్ అలెన్‌కు తీవ్రవాద భావజాలం ఉండటమే కాకుండా అతడు క్రైస్తవ వ్యతిరేకి, మానసిక దివ్యాంగడని మండిపడ్డారు. నిందితుడు లేఖలో పేర్కొన్నట్లు తాను రేపిస్ట్‌ను కాదని, ఎవరిపై అత్యాచారం చేయలేదన్నారు. తాను బాలల పట్ల లైంగిక ఆకర్షణ ఉన్న పీడోఫైల్‌ను కాదన్నారు. ఓ మానసిక రోగి రాసిన చెత్త విషయాలు ప్రజలకు అవసరం లేదని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. అలాగే మీడియాపై కూడా తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, మీరంతా చెడ్డ వాళ్లనని, అలాంటి మతిస్థిమితం లేని వ్యక్తి రాసిన విషయాలను చదవకూడదంటూ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

'కాల్పుల సమయంలో భయం లేదు'
ఇక కాల్పులు జరిగిన సమయంలో తాను భయపడలేదని, ఏం జరుగుతుందో స్వయంగా చూడాలనిపించిందని ట్రంప్ తెలిపారు. జీవితం ఎలా ఉంటుందో తనకి తెలుసని, మనమంతా ఒక పిచ్చి ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నామని అన్నారు. కాల్పులు జరిగినప్పుడు అక్కడి పరిస్థితులు గందరగోళంగా మారాయని చెప్పారు. సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారులు తనను వెంటనే బయటకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, తాను పరిస్థితిని చూడాలనే ఆసక్తితో కొంత ఆలస్యం చేశానని తెలిపారు. కానీ ఆ తర్వాత పరిస్థితి సాధారణం కాదని అర్థమైందని వివరించారు. అలాగే అధికారులు పలుమార్లు నేలపై పడమని చెప్పడంతో తాను కూడా వంగినట్లు తెలిపారు.

